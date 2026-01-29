Landsbankinn hf.: Uppgjör Landsbankans fyrir árið 2025

- Hagnaður Landsbankans á árinu 2025 nam 38,0 milljörðum króna eftir skatta, samanborið við 37,5 milljarða króna árið áður.
- Arðsemi eiginfjár árið 2025 var 11,6% samanborið við 12,1% árið áður.
- Hagnaður á fjórða ársfjórðungi 2025 var 8,6 milljarðar króna og arðsemi eiginfjár var 10,1%.
- Bankaráð hyggst leggja til við aðalfund að greiða um 19 milljarða króna í arð vegna ársins 2025, eða sem nemur um 50% af hagnaði ársins. Einnig er bankaráð með til skoðunar að leggja til sérstaka arðgreiðslu fyrir aðalfundinn.
- Heildarskattgreiðslur bankans, bæði vegna tekjuskatts og sérstakra skatta á fjármálafyrirtæki, voru um 19 milljarðar króna.
- Kostnaðarhlutfall hækkar lítillega á milli ára en hélst áfram lágt, eða 34,3%
- Útlán á árinu jukust um 76,9 milljarða króna, eða um 4,3%. Á sama tíma jukust innlán um 20,9 milljarð króna, eða um 1,7%.
- Aukin umsvif og ný þjónusta stuðluðu að auknum þjónustutekjum og hækkuðu hreinar þjónustutekjur um 10,1%.
- Hreinar vaxtatekjur voru 62,1 milljarður króna og hreinar þjónustutekjur voru 12,6 milljarðar króna.
- Vaxtamunur sem hlutfall af meðalstöðu heildareigna nam 2,7% á árinu 2025 og er óbreyttur á milli ára.
- Virðisbreytingar útlána voru neikvæðar um 1,2 milljarða króna.
- Eiginfjárhlutfall bankans í lok ársins var 24,8%. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands gerir heildarkröfu um 20,3% eiginfjárgrunn.
- Afkoma TM á tímabilinu 28. febrúar til 31. desember 2025 af vátryggingarsamningum var 1,7 milljarðar króna. Samsett hlutfall TM, 92,7%, er samanlagt tjónshlutfall, kostnaðarhlutfall og endurtryggingarhlutfall reiknað út frá tekjum af vátryggingarsamningum á tímabilinu.
- Í lok júlí tók bankinn tilboði Landsbyggðar ehf. í Landsbankahúsið við Austurstræti 11 og Hafnarstræti 10, 12 og 14. Söluverð húsanna var 2,85 milljarðar króna.
- Bankinn gefur í dag út ítarlegar sjálfbærniupplýsingar, þ.m.t. útreikning á óbeinni kolefnislosun sem er nánast að öllu leyti vegna lánasafns bankans, en losunin hefur lækkað um 27% frá viðmiðunarárinu 2019. Þá birtir bankinn í fyrsta skipti upplýsingar um áhrif starfseminnar á náttúrufar, unnar samkvæmt leiðbeiningum alþjóðlega starfshópsins TNFD.
- Pillar III áhættuskýrsla fyrir árið 2025 kemur út samhliða birtingu ársuppgjörsins.
- Ársskýrsla Landsbankans kemur út 12. febrúar 2026.
Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir:
„Uppgjör Landsbankans fyrir árið 2025 er gott og endurspeglar traustan og stöðugan rekstur í krefjandi rekstrarumhverfi. Arðsemi eiginfjár bankans á síðasta ári var 11,6% sem var í samræmi við áætlanir og kostnaðarhlutfallið var 34,3% sem er með því lægsta sem þekkist meðal sambærilegra banka á heimsvísu. Hagnaður var 38 milljarðar króna og í samræmi við arðgreiðslustefnu bankans mun bankaráð leggja til við aðalfund að greiða um 50% af þeirri fjárhæð í arð til hluthafa, eða um 19 milljarða króna. Bankaráð hefur jafnframt til skoðunar að leggja til sérstaka arðgreiðslu á aðalfundi.
Þrátt fyrir efnahagsumhverfi sem því miður einkennist af þrálátri verðbólgu og háu vaxtastigi, sjáum við að fjárhagsleg staða heimila og fyrirtækja sem eru í viðskiptum við bankann er almennt sterk. Markmið okkar er að hafa jákvæð áhrif á íslenskt samfélag og að traustur rekstur bankans skili varanlegum verðmætum fyrir viðskiptavini og hluthafa til framtíðar.
Það er til marks um trausta fjárhagsstöðu bankans að alþjóðlega matsfyrirtækið S&P hækkaði í fyrravor lánshæfiseinkunn bankans í A- með stöðugum horfum. Betri lánshæfiseinkunn skiptir ekki síst máli á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum og styður við samkeppnishæfni bankans. Á árinu nýttum við hagfelldar aðstæður á erlendum mörkuðum til að gefa út skuldabréf í erlendri mynt fyrir jafngildi samtals um 135 milljarða króna, miðað við núverandi gengi. Útgáfurnar voru m.a. nýttar til að greiða upp eldri og óhagkvæmari fjármögnun, en einnig til að styrkja lánshæfismat og auka útlánagetu bankans.
Eftir að bankinn lauk við kaupin á TM í febrúar hefur verið unnið markvisst að því að samþætta tryggingar inn í þjónustuframboð bankans. Tryggingarnar eru komnar í Landsbankaappið og nú geta viðskiptavinir safnað Aukakrónum þegar þeir greiða fyrir tryggingarnar sínar hjá TM. Þetta eru fyrstu skrefin í átt að samþættri banka- og tryggingaþjónustu og á næstunni munum við sækja enn frekar fram á tryggingamarkaði. Rekstur TM gekk vel og félagið greiddi 2,5 milljarða króna í arð til Landsbankans á árinu.
Í þessum breytingum á starfseminni skiptir miklu máli að Landsbankinn býr yfir einstaklega sterku og víðtæku þjónustuneti. Sú ákvörðun bankans að viðhalda og þróa útibúanetið, sem samtals telur 34 útibú og afgreiðslur, og tengja það við aðra þjónustu, ekki síst okkar öfluga þjónustuver, þýðir að bankinn hefur meiri slagkraft og er í betri stöðu til að veita framúrskarandi þjónustu um allt land. Við finnum að viðskiptavinir meta þessa nálgun mikils og þeir nýta sér þjónustuna í ríkum mæli. Sem dæmi má nefna að við skráðum alls um 863.000 heimsóknir í útibú í fyrra og á sama tíma svaraði þjónustuverið rúmlega 250.000 símtölum og yfir 100.000 tölvupóstum. Þessi stefna bankans hefur skilað sér í aukinni ánægju viðskiptavina, eins og sést á því að Landsbankinn varð áfram efstur viðskiptabankanna í Íslensku ánægjuvoginni og hækkaði á milli ára.
Landsbankinn hefur stutt við uppbyggingu atvinnulífs um allt land með útlánum og öflugri þjónustu við fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. Áhersla á þróun stafrænnar fyrirtækjaþjónustu skilaði sér í aukinni notkun tæknilausna bankans á síðasta ári, ekki síst eftir endurnýjun á netbanka fyrirtækja og innleiðingu nýrra lausna. Árangur færsluhirðingar Landsbankans, sem var hleypt af stokkunum árið 2023, sýnir að við getum farið inn á ný þjónustusvið með góðum árangri. Nýjungar í þjónustu og aukin umsvif á öðrum sviðum leiddu til þess að þjónustutekjur bankans jukust um 10% á síðasta ári.
Undir lok síðasta árs kvað Hæstiréttur upp dóma í vaxtamálum, m.a. tveimur málum sem vörðuðu vaxtaákvæði Landsbankans. Við lögðum áherslu á að bregðast hratt við til að draga úr óvissu á lánamarkaði og vorum fyrsti lánveitandinn til að kynna nýtt lánaframboð, m.a. nýja útfærslu af óverðtryggðum lánum með fasta vexti til eins árs í senn. Við sáum okkur ekki annað fært en að takmarka framboð af verðtryggðum íbúðalánum við fyrstu kaupendur og bjóða fasta vexti með styttri lánstíma en áður. Þetta hefur gert það að verkum að í þeim tilvikum þegar það skiptir lántaka mestu máli að greiðslubyrði sem sé allra lægst erum við ekki eins samkeppnishæf og áður. Við bjóðum aftur á móti mjög samkeppnishæf kjör á óverðtryggðum lánum, auk þess sem viðskiptavinir hafa aðgang að vandaðri ráðgjöf um allt land.
Það er mikilvægt að betra jafnvægi náist í efnahagslífinu, að verðbólga lækki og þannig sé hægt að lækka vaxtastigið í landinu. Vonandi skapast aðstæður til þess sem fyrst. Það yrði kærkomið fyrir viðskiptavini bankans sem eru með lán og myndi gefa fyrirtækjum aukið svigrúm til fjárfestinga og stuðla bæði að auknum hagvexti og fleiri tækifærum til framtíðar.“
Fjárhagsdagatal Landsbankans
- Aðalfundur 18. mars 2026
- 1F 2026 30. apríl 2026
- 2F 2026 23. júlí 2026
- 3F 2026 22. október 2026
- Ársuppgjör 2026 4. febrúar 2027
Nánari upplýsingar veita:
Samskipti, samskipti@landsbankinn.is
Fjárfestatengsl, fjarfestatengsl@landsbankinn.is
Viðhengi
