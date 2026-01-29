ZenaTech ofrece actualización sobre su planta de fabricación de Spider Vision Sensors basada en Taiwán, que respalda la producción de componentes de drones de conformidad con la NDAA para cumplir con las regulaciones de defensa de EE.UU.

VANCOUVER, Columbia Británica, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), un proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, ofrece hoy una actualización sobre su planta Spider Vision Sensors (SVS) basada en Taiwán. La planta de fabricación de 16,000 pies cuadrados (1,487 metros cuadrados) se está configurando actualmente para establecer líneas de ensamblaje de producción de conformidad con la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), como parte de su compromiso estratégico de construir una cadena de suministro verticalmente integrada que cumpla con las regulaciones de EE. UU. y atienda la creciente demanda de tecnologías de drones seguras y conformes a las normas nacionales. La planta ha comenzado la producción de placas de circuito impreso (PCB), y la compañía espera estar en plena operación dentro del trimestre.
“Configurar nuestra planta Spider Vision Sensors es un logro crítico que mejora el control sobre los componentes clave utilizados en los productos ZenaDrone”, dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. Con la evolución de las demandas regulatorias y la creciente necesidad de plataformas compatibles con la NDAA, la planta SVS fortalece nuestra resiliencia en la cadena de suministro, permite una mayor personalización y nos posiciona para un crecimiento disciplinado y escalable, alineado con nuestra visión y plan operativo a largo plazo. Esta inversión estratégica también nos permite responder rápidamente a la creciente demanda del Departamento de Defensa de EE. UU. y de aliados de la OTAN, mientras impulsamos la eficiencia operativa y consolidamos nuestro liderazgo en innovación de drones fabricados en Estados Unidos".
La planta SVS en Taiwán ha completado la infraestructura crítica y la construcción de las líneas de ensamblaje, y ha obtenido todos los permisos necesarios para garantizar el cumplimiento regulatorio completo. Se han adquirido los equipos esenciales de fabricación, incluyendo máquinas de ensamblaje de placas de circuito impreso (PCB) y de tecnología de montaje superficial (SMT), los cuales están siendo instalados, configurados y calibrados, con la capacidad de producción inicial dedicada a las PCB. ZenaTech ha ampliado sus equipos de ingeniería y técnicos, y se están finalizando los flujos de trabajo operativos y los procedimientos de control de calidad.
La planta SVS está llevando a cabo una producción piloto para validar procesos y asegurar el cumplimiento con la NDAA, lo que requiere obtener piezas de drones libres de componentes fabricados en China, en línea con los mandatos del gobierno estadounidense. Tras las primeras series de producción, se espera que la planta apoye la fabricación a escala de componentes de drones para las plataformas ZenaDrone, incluyendo ZenaDrone 1000 y la serie IQ, con componentes fabricados en Taiwán. El ensamblaje final de las soluciones ZenaDrone destinadas al Departamento de Defensa de EE. UU. se completará en las instalaciones de ZenaTech en Mesa, Arizona, manteniendo estrictos estándares de calidad y supervisión operativa de extremo a extremo.
Acerca de ZenaTech
ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores, además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficiencias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.
Acerca de ZenaDrone
ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior IQ Square diseñado para aplicaciones de inspección en los sectores comercial y de defensa.
Declaración de salvaguarda
Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. En consecuencia, se recomienda a los lectores no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.