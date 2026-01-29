ZenaTech ofrece actualización sobre su planta de fabricación de Spider Vision Sensors basada en Taiwán, que respalda la producción de componentes de drones de conformidad con la NDAA para cumplir con las regulaciones de defensa de EE.UU.

VANCOUVER, Columbia Británica, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), un proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, ofrece hoy una actualización sobre su planta Spider Vision Sensors (SVS) basada en Taiwán. La planta de fabricación de 16,000 pies cuadrados (1,487 metros cuadrados) se está configurando actualmente para establecer líneas de ensamblaje de producción de conformidad con la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), como parte de su compromiso estratégico de construir una cadena de suministro verticalmente integrada que cumpla con las regulaciones de EE. UU. y atienda la creciente demanda de tecnologías de drones seguras y conformes a las normas nacionales. La planta ha comenzado la producción de placas de circuito impreso (PCB), y la compañía espera estar en plena operación dentro del trimestre.

“Configurar nuestra planta Spider Vision Sensors es un logro crítico que mejora el control sobre los componentes clave utilizados en los productos ZenaDrone”, dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. Con la evolución de las demandas regulatorias y la creciente necesidad de plataformas compatibles con la NDAA, la planta SVS fortalece nuestra resiliencia en la cadena de suministro, permite una mayor personalización y nos posiciona para un crecimiento disciplinado y escalable, alineado con nuestra visión y plan operativo a largo plazo. Esta inversión estratégica también nos permite responder rápidamente a la creciente demanda del Departamento de Defensa de EE. UU. y de aliados de la OTAN, mientras impulsamos la eficiencia operativa y consolidamos nuestro liderazgo en innovación de drones fabricados en Estados Unidos".

La planta SVS en Taiwán ha completado la infraestructura crítica y la construcción de las líneas de ensamblaje, y ha obtenido todos los permisos necesarios para garantizar el cumplimiento regulatorio completo. Se han adquirido los equipos esenciales de fabricación, incluyendo máquinas de ensamblaje de placas de circuito impreso (PCB) y de tecnología de montaje superficial (SMT), los cuales están siendo instalados, configurados y calibrados, con la capacidad de producción inicial dedicada a las PCB. ZenaTech ha ampliado sus equipos de ingeniería y técnicos, y se están finalizando los flujos de trabajo operativos y los procedimientos de control de calidad.

La planta SVS está llevando a cabo una producción piloto para validar procesos y asegurar el cumplimiento con la NDAA, lo que requiere obtener piezas de drones libres de componentes fabricados en China, en línea con los mandatos del gobierno estadounidense. Tras las primeras series de producción, se espera que la planta apoye la fabricación a escala de componentes de drones para las plataformas ZenaDrone, incluyendo ZenaDrone 1000 y la serie IQ, con componentes fabricados en Taiwán. El ensamblaje final de las soluciones ZenaDrone destinadas al Departamento de Defensa de EE. UU. se completará en las instalaciones de ZenaTech en Mesa, Arizona, manteniendo estrictos estándares de calidad y supervisión operativa de extremo a extremo.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores, además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficiencias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior IQ Square diseñado para aplicaciones de inspección en los sectores comercial y de defensa.

