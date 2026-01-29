Intersection semi-massive profonde de sulfures de zinc, d'argent et d'or sur la propriété Berrigan

ROUYN-NORANDA, Québec, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-TSXV– Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Berlin, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) ci-après dénommée Chibougamau, a le plaisir d'informer ses actionnaires des derniers résultats de forage communiqués par TomaGold Corporation (LOT-TSXV, TOGOF-OTCPK) sur la propriété Berrigan située à l'ouest de la ville de Chibougamau, sous option de Mines indépendantes Chibougamau inc. Les nouvelles conditions de l'option ont été publiées dans un communiqué de presse de Mines indépendantes Chibougamau daté du 30 septembre 2025, accessible en cliquant ici.

Tomagold Gold Corporation a publié les résultats des forages TOM-25-015 et TOM-25-014 comme suit :

Forage TOM-25-015 (à partir de 451,20 m) : 5,75 % ZnEq (1,34 g/t AuEq) sur 98,5 m

Y compris : 26,67 % ZnEq (6,26 g/t AuEq) sur 4,90 m Y compris: 7,26 % ZnEq (1,69 g/t AuEq) sur 49,35 m Y compris : 10,26 % ZnEq (2,39 g/t AuEq) sur 14,60 m, 9,94 % ZnEq (2,31 g/t AuEq) sur 3,25 m et 14,82 % ZnEq (3,45 g/t AuEq) sur 6,20 m



(à partir de 451,20 m) : Le trou de forage TOM-25-015 confirme la découverte d'une nouvelle zone importante de sulfures semi-massifs , nommée Berrigan Deep , qui reste ouverte en profondeur



, nommée , qui reste Trou de forage TOM-25-014 (à partir de 185 m) : 28,69 % ZnEq (6,73 g/t AuEq) sur 2,10 m

Pour plus de détails, les actionnaires peuvent consulter le communiqué de presse de Tomagold ici.

TomaGold, a déclaré : « Le forage TOM-25-015, titrant 5,75 % ZnEq (1,34 g/t AuEq) sur 98,5 m , transforme véritablement le projet minier Berrigan et met en évidence une nouvelle zone de sulfures semi-massifs qui s’étend en profondeur sous les zones connues. Ce résultat très encourageant suggère la présence d’un important système minéralisé qui demeure ouvert en profondeur. »

Les trous de forage contiennent une minéralisation secondaire importante composée d'argent et d'or. Le tableau ci-dessous présente la répartition des résultats d'analyse individuels.

Résultats des trous de forage TOM-025-014 et TOM-025-015 sur le projet minier Berrigan

Forage De

(m) À

(m) Longueur

(m) ZnEq

(%) AuEq

(g/t) Au

(g/t) Ag

(g/t) Cu

(ppm) Zn

(ppm) TOM-25-014 185,00 187,10 2,10 28,69 6,73 4,94 56,44 545 45509 238,70 239,85 1,15 23,29 5,43 2,63 22,20 1590 104000 251,20 252,60 1,40 41,79 9,80 7,44 37,30 552 80400 405,30 406,70 1,40 14,99 3,48 1,13 13,15 655 92514 423,30 426,30 3,00 2,34 0,54 0,07 5,45 493 15700 451,50 457,50 6,00 1,34 0,31 0,08 3,45 77 7882 TOM-25-015 132,55 141,00 8,45 4,22 0,99 0,51 5,51 338 16610 155,70 157,70 2,00 31,75 7,42 4,66 26,90 684 102850 182,10 202,20 20,10 2,55 0,60 0,36 3,20 265 7687 451,20 549,70 98,50 5,75 1,34 0,82 3,21 386 19751 Y compris 452,20 457,10 4,90 26,67 6,26 4,69 18,80 2897 47876 Et y compris 500,35 549,70 49,35 7,26 1,69 0,90 3,48 310 31250 Y compris 521,00 535,60 14,60 10,26 2,39 1,34 5,91 420 41158 Y compris 537,85 541,10 3,25 9,94 2,31 0,88 3,85 529 58200 Y compris 542,00 548,20 6,20 14,82 3,45 1,63 5,26 511 74276

Remarques :

Les largeurs indiquées correspondent aux longueurs des carottes. La largeur réelle est estimée à environ 80-85 % de la longueur de la carotte, selon les angles de déviation.

Les valeurs de ZnEq et AuEq sont calculées à l'aide des paramètres standard de la société.

Le calcul de l'équivalent en or (AuEq) est basé sur les prix suivants : 4 150 $US/oz Au, 51,36 $US/oz Ag, 5,044 $US/lb Cu et 1,398 $US/lb Zn. AuEq = Au g/t + (Ag g/t × 0,1237 ) + (Cu ppm × 0,000083 ) + (Zn ppm × 0,000023 ). L'utilisation de l'AuEq permet de calculer les teneurs de coupure à des fins d'exploration, sans ajustement pour la récupération des métaux. La Société se trouve actuellement en phase d'exploration initiale, faisant suite à des forages historiques. À ce stade, la Société ne dispose d'aucune donnée métallurgique et aucune étude comparative n'a été menée, compte tenu de la complexité géologique de la roche hôte ultramafique. De plus, la Société n'a connaissance d'aucun gisement présentant des caractéristiques géologiques similaires.

Le calcul de l'équivalent zinc (ZnEq) est basé sur les prix suivants : 4 047 $US/oz Au, 50,22 $US/oz Ag, 4,796 $US/lb Cu et 1,390 $US/lb Zn. ZnEq = Zn ppm + (Ag g/t × 527) + (Au g/t × 42 466) + (Cu ppm × 3,45) / 10 000. L'équivalent zinc est utilisé pour calculer les teneurs de coupure à des fins d'exploration, sans ajustement pour la récupération des métaux. La Société se trouve actuellement en phase d'exploration initiale, suite aux forages historiques. À ce stade, elle ne dispose d'aucune donnée métallurgique et aucune étude comparative n'a été menée, compte tenu de la complexité géologique de la roche hôte ultramafique. De plus, la Société n'a connaissance d'aucun gisement présentant des caractéristiques géologiques similaires.

Trou de forage TOM-25-015 : une découverte majeure en profondeur





Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, Géo., Président et Chef de la Direction de Mines indépendantes Chibougamau Inc. en sa capacité de « personne qualifiée » conformément aux règles NC 43-101

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services règlementaire (tel que défini dans les Règlements de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du contenu du présent communiqué.

Jack Stoch, Géo., Président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. a rédigé le présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections des Sociétés. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la « clause de non-responsabilité » sur le site Web de la société.

