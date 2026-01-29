El Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey lanza iniciativas insignia para transformar las universidades en América Latina

MONTERREY, Nuevo León, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante el IFE Conference 2026, el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey anunció el lanzamiento de dos Iniciativas insignia o BBI (en inglés, Big Bold Initiatives): BBI #1: El Futuro de las Universidades y BBI #2: Ecosistemas de Habilidades. Con este anuncio, el Instituto da un paso importante hacia la transformación de la educación y el desarrollo laboral en América Latina y el Caribe.

Al respecto, Michael Fung, director ejecutivo del Instituto para el Futuro de la Educación, comentó que: “Estas dos iniciativas promueven una visión compartida de sistemas educativos y de desarrollo de habilidades más flexibles, inclusivos y estrechamente conectados con las necesidades sociales y económicas. Invitamos a los actores interesados de educación superior y de los ecosistemas de habilidades a colaborar con nosotros en este movimiento para impulsar el desarrollo del capital humano en la región y más allá”.

En conjunto, las iniciativas responden a los cambios acelerados en los mercados laborales, la tecnología y las necesidades sociales, al promover una transformación sistémica basada en evidencia en las instituciones de educación superior y en los sistemas de desarrollo de habilidades.

BBI #1: El futuro de las universidades: Apoyando la transición de las universidades a centros de aprendizaje a lo largo de la vida

Se centra en ayudar a las universidades a evolucionar de modelos de titulación tradicionales y lineales hacia instituciones de formación continua flexibles, inclusivas y orientadas al impacto. La iniciativa introduce un modelo de madurez de ocho dimensiones que permite a las universidades evaluar su estado actual, identificar brechas y desarrollar planes estratégicos para su transformación.

El modelo aborda áreas clave que incluyen modelos educativos centrados en las y los estudiantes y basados en la tecnología, desarrollo de habilidades orientadas al futuro, trayectorias de aprendizaje flexibles, acceso inclusivo y bienestar estudiantil, investigación e impacto comunitario, liderazgo ágil, desarrollo del personal docente y sostenibilidad financiera.

Para 2035, el IFE espera que aproximadamente 1,000 universidades de toda la región hagan referencia al modelo de madurez, con al menos 200 instituciones que lo apliquen activamente para guiar su transformación institucional, junto con una red creciente de universidades que sirvan como referencias regionales y globales.

BBI #2: Ecosistemas de habilidades: Conectando el aprendizaje, el trabajo y las oportunidades a gran escala

Aborda las brechas de habilidades y su desalineación persistente mediante un enfoque sistémico y ecosistémico para el desarrollo de habilidades. En lugar de programas aislados, la iniciativa promueve ecosistemas de habilidades conectados que alinean a proveedores de educación y capacitación, empleadores, gobiernos y la sociedad civil en torno a prioridades compartidas de desarrollo económico y social.

En su núcleo se encuentra un modelo de capacidades de ocho dimensiones que apoya la prospectiva de necesidades de talento, el diseño de itinerarios de aprendizaje flexibles, el fortalecimiento de la oferta de habilidades, la mejora de la conexión del talento con el empleo, la implementación de sistemas confiables de credencialización de habilidades y el aseguramiento de la gobernanza, la sostenibilidad y la inclusión.

Durante sus primeros cinco años, la iniciativa insignia Ecosistemas de Habilidades BBI #2 busca apoyar a hasta un millón de trabajadores y aprendices, y a hasta 50,000 empleadores en la adopción de prácticas de contratación, desarrollo de competencias y ascensos basados en habilidades. Para 2035, se espera que estos impactos se multipliquen por diez en toda la región.

José Escamilla, director asociado del Instituto comparte que: “la región enfrenta desafíos sin precedentes que exigen transformaciones profundas y a gran escala, que ya no podemos posponer. En el IFE, buscamos dotar a las universidades y a los ecosistemas de competencias con las herramientas necesarias para impulsar y acelerar una transformación significativa”.

Con este lanzamiento, el IFE refuerza su papel como un actor relevante a nivel internacional para la innovación basada en evidencia, la colaboración y el impacto a gran escala en la educación y el desarrollo de habilidades.

