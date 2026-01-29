Tenneco devient partenaire technique officiel de l’écurie Cadillac Formula 1® Team juste avant ses débuts en 2026

NORTHVILLE, Michigan et FISHERS, Indiana et SILVERSTONE, Royaume-Uni, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco LLC, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions technologiques automobiles, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat technique pluriannuel avec l’écurie Cadillac Formula 1® Team, alors que celle-ci s’apprête à faire ses débuts dans le 2026 FIA Formula 1 World Championship™ (Championnat du monde de Formule 1 de la FIA™ en 2026).

Ce partenariat réunit deux entreprises qui partagent un héritage fondé sur l’ambition en matière d’ingénierie et la fierté de concevoir des solutions de haute performance. Forte de plus de 125 ans d’histoire, Tenneco est une entreprise américaine qui conçoit et fabrique des produits et technologies destinés à fonctionner dans les environnements les plus exigeants à travers le monde. Cette réputation s’est bâtie en répondant aux attentes les plus élevées, là où la marge d’erreur est minimale — de l’usine aux environnements de performance les plus extrêmes. Cette expertise s’est forgée au fil de décennies de collaboration avec General Motors, notamment pour le développement de systèmes critiques liés aux groupes motopropulseurs, au comportement dynamique et aux technologies de dépollution.

Dans le cadre de ce partenariat technique, Tenneco travaillera avec l’écurie Cadillac Formula 1® Team et GM Performance Power Units afin de fournir un portefeuille de produits, de systèmes et de services d’ingénierie essentiels à la performance, notamment des technologies avancées de groupe motopropulseur et d’allumage permettant d’atteindre un niveau optimal de performance, de fiabilité et de robustesse.

Les ingénieurs de Tenneco collaboreront étroitement avec les experts de l’écurie Cadillac Formula 1® Team pour intégrer ces technologies et transformer les enseignements en matière de performance en avantage compétitif sur la scène la plus exigeante du sport automobile mondial.

« Chez Tenneco, notre ambition est d’être le partenaire le plus fiable, tant en termes de performance que d’exécution et de victoire », a déclaré Jim Voss, PDG de Tenneco. « Ce partenariat reflète la réputation que nos équipes se sont forgée au fil du temps et ouvre de nouvelles perspectives. La Formule 1 vous pousse à penser différemment, à aller plus vite et à repousser les limites du possible. Nous sommes fiers de participer à cette aventure aux côtés de l’écurie Cadillac Formula 1® Team. »

« Alors que nous nous apprêtons à faire nos débuts au Grand Prix d’Australie 2026, nous avons besoin de partenaires qui partagent notre volonté de poser des bases solides pour notre succès futur. Tenneco est un partenaire sûr, engagé dans une collaboration étroite avec nos équipes techniques afin de fournir des pièces fiables et de haute qualité. Nous sommes ravis de les accueillir », a ajouté Tyler Epp, responsable de la stratégie commerciale de l’écurie Cadillac Formula 1® Team.

Soutenue par TWG Motorsports et General Motors, l’écurie Cadillac Formula 1® Team ouvre un nouveau chapitre majeur pour une marque historique engagée dans un championnat mondial. L’implication de Tenneco renforce cette ambition en apportant des technologies fiables, une expertise technique approfondie ainsi qu’une culture de la performance dans l’un des environnements sportifs les plus exigeants.

Pour en savoir plus à propos de Tenneco, veuillez consulter le site www.tenneco.com

À propos de Tenneco LLC

Tenneco LLC est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits automobiles destinés aux équipementiers et au marché des pièces de rechange. Grâce à ses divisions Performance Solutions, Clean Air et Powertrain et DRiV, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout-terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com .

À propos de l’écurie Cadillac Formula 1® Team : L’écurie Cadillac Formula 1® Team est une écurie spécialisée en courses automobiles qui participe au FIA Formula 1 World Championship (Championnat du monde de Formule 1 de la FIA). Soutenue par TWG Motorsports et General Motors, elle dispose d’implantations à Fishers, dans l’Indiana (États-Unis), à Charlotte, en Caroline du Nord (États-Unis), et à Silverstone, dans le Northamptonshire (Royaume-Uni). Animée par l’audace et la passion de la performance, l’écurie Cadillac Formula 1® Team construit tout à partir de zéro, des monoplaces de haute performance à une culture inclusive fondée sur des valeurs fortes. Elle fera ses débuts en Formula 1® en 2026.

À propos de TWG Motorsports : TWG Motorsports est l’entité sport automobile de TWG Global, qui fédère un portefeuille de compétitions robuste sur les plus grandes scènes mondiales : Formula 1®, INDYCAR, Formula E, IMSA et NASCAR. Grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec General Motors pour l’écurie Cadillac Formula 1® Team, et à la propriété d’Andretti Global, Wayne Taylor Racing et Spire Motorsports, TWG Motorsports combine une solide expertise technique, une excellence éprouvée en matière de compétitivité et un savoir-faire business de premier plan. TWG Motorsports s’engage à innover, à se développer et à gagner au plus haut niveau du sport automobile. En savoir plus sur TWGMotorsports.com.

À propos de GM : General Motors (NYSE : GM ) façonne l’avenir du transport en s’appuyant sur des technologies avancées pour concevoir des voitures, camions et SUV plus sûrs, plus intelligents et à faibles émissions. Les marques Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC proposent un large portefeuille de véhicules thermiques innovants et la gamme de véhicules électriques la plus large du secteur, dans la perspective d’un avenir 100 % électrique. En savoir plus sur GM.com.

Contacts chez Tenneco :

Alexandra Iordache

Vice-présidente, Communications mondiales

media@tenneco.com