天纳克成为凯迪拉克 F1®车队官方技术合作伙伴 助力 2026 赛季首秀

密歇根州诺斯维尔、 印第安纳州费舍斯、 英国银石, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的汽车零部件技术解决方案供应商天纳克 (Tenneco LLC)今日宣布与凯迪拉克 F1® 车队达成一项多年技术合作伙伴关系 助力该车队为首次亮相 2026 年国际汽联 F1 世界锦标赛™ 做准备。

此次合作强强联合——双方拥有以工程创新和卓越性能为荣的共同传统。天纳克总部位于美国 拥有逾 125 年历史 致力于研发和制造能在全球各类严苛环境下稳定表现的产品和技术。凭借在最高标准与最严苛挑战下始终兑现承诺 天纳克赢得了业界口碑——从生产线到极限赛事环境。而这种能力是通过与通用汽车数十年的合作关系锤炼而成 从而为动力总成、驾乘性能和清洁空气等关键性能系统提供支持。

作为此次技术合作伙伴关系的一部分 天纳克将携手凯迪拉克 F1® 车队以及通用汽车性能动力团队 为其提供一系列性能关键型产品、系统和工程支持 包括先进的动力总成与点火技术 助力实现极致性能、可靠性和耐用性。天纳克 的工程师们将与凯迪拉克 F1® 车队的专家们密切合作 集成这些前沿技术 并将性能洞察转化为在全世界最严苛的舞台—— F1 赛场上的竞争优势。

天纳克首席执行官 Jim Voss 表示 “天纳克的宗旨是成为最值得信赖的合作伙伴——在性能表现上值得信赖、在执行能力上值得信赖、在决胜赛场上值得信赖。此次合作体现了我们团队长期以来所赢得的声望 同时也预示着未来的无限可能。F1 让人们敢于思考创新、加速前行、拓展更多可能性——我们很自豪能与凯迪拉克 F1® 车队携手共赴这段旅程。”

凯迪拉克 F1® 车队商业策略主管 Tyler Epp 表示：“随着我们迎来 2026 年 F1 澳大利亚大奖赛的首次亮相 我们亟需志同道合的合作伙伴 和我们一起为未来的成功奠定坚实的基础。天纳克作为值得信赖的合作伙伴 专注于与我们的技术团队携手合作 提供优质可靠的零部件。对于天纳克的加入 我们表示非常欢迎。”

在 TWG 赛事运动和通用汽车的支持下 凯迪拉克 F1® 车队代表着传统品牌参加全球锦标赛这一重要新篇章的开启。天纳克的加入强化了这一雄心壮志 为体育界最严苛的环境之一引入了久经验证的技术、深厚的工程实力以及以性能为导向的思维模式。

如需了解更多信息 请访问 www.tenneco.com 。

关于 Tenneco LLC

天纳克是一家全球领先的汽车零部件设计、制造及市场服务提供商 服务于原厂配套及售后市场客户。通过性能解决方案、空气净化和动力总成及德雷威售后业务集团 天纳克不断推动全球出行技术创新 为乘用车、商用卡车、工程机械、工业、赛车及售后市场提供多样化解决方案。访问 www.tenneco.com 了解更多信息。

关于 Cadillac Formula 1® 车队：Cadillac Formula 1® 车队是一支参加国际汽联 F1 世界锦标赛的专业赛车队。在 TWG Motorsports 和 General Motors 的支持下 车队在印第安纳州费舍斯（美国）、北卡罗来纳州夏洛特（美国）以及北安普敦郡的银石（英

国）均有业务运营。凭借敢于追梦的自信和全力以赴的热忱 Cadillac Formula 1® 车队正在从零开始打造一切——从高性能赛车到包容开放、以价值观为导向的文化 皆是如此。 车队将于 2026 赛季首次亮相 F1® 赛场。

关于 TWG Motorsports：TWG Motorsports 是 TWG Global 旗下的赛车运动实体公司 在 F1®、INDYCAR、Formula E、IMSA 和 NASCAR 等全球最大的几项赛车赛事中整合出了强大的赛车阵容。TWG Motorsports 凭借与 Cadillac Formula 1® 车队的战略 合作（合作方包括 General Motors） 同时拥有Andretti Global、Wayne Taylor Racing和 Spire Motorsports 等车队的所有权 成功融合了深厚的技术专长、久经考验的竞争实力和行业领先的商业洞察力。TWG Motorsports 致力于不断创新、持续发展并在最高水平赛事上屡创佳绩。请访问 TWGMotorsports.com 了解更多信息。

关于 GM：General Motors (NYSE: GM ) 正在引领交通运输领域的未来 利用先进技术打造更安全、更智能且更低排放的轿车、卡车和 SUV。GM 旗下的 Buick、Cadillac、 Chevrolet 和 GMC 品牌提供种类繁多的创新燃油车型以及业界品类最丰富的电动汽车阵容 助力我们迈向全电动的未来。请访问 GM.com 了解更多信息。

