Le CN divulguera ses résultats financiers et d’exploitation du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 demain

MONTRÉAL, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) divulguera ses résultats financiers et d’exploitation du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 à 7 h 30, heure de l’Est, le 30 janvier 2026.

Les membres de la haute direction du CN passeront en revue les résultats et discuteront des perspectives du chemin de fer au cours d’une conférence téléphonique qui débutera à 8 h 30 (HE), ce jour-là. Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN, animera la conférence téléphonique.

Les personnes qui désirent participer par téléphone doivent composer le 1 800 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le 1 647 932-3411 (international), et utiliser le mot de passe 3445408. Nous demandons aux participants de bien vouloir se connecter au moins 10 minutes avant le début de l’appel.

Le CN diffusera la présentation en ligne en direct et fournira les diapositives accompagnant les allocutions des dirigeants dans la section « Investisseurs » de son site Web, à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs. Une rediffusion de la séance sera disponible après la conférence téléphonique.

