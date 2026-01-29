Rekordhög kvartalsproduktion och operativt kassaflöde

PERTH, Australien, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) presenterar sin kvartalsrapport för den period som avslutades den 31 december 2025 (”andra kvartalet av räkenskapsåret 2026”):

Verksamhet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133 miljoner dollar för kvartalet .

. I början av januari mottogs ytterligare en betalning på 18 miljoner dollar för en leverans av Costerfield-koncentrat som skickades i mitten av december, men där mottagandet av betalningen försenades på grund av julhelgen.

Rekordhög guldproduktion under andra kvartalet av räkenskapsåret 2026 på 43 663 AuEq uns @ AISC på 2 739 USD/AuEq uns. 1, 2

på 43 663 AuEq uns @ AISC på 2 739 USD/AuEq uns. Helårsprognos för koncernen på rätt spår mot 160–175 000 uns AuEq till AISC 2 600–2 900 USD/AuEq uns speglar produktionen från Costerfield och Björkdal från juli 2025. 3

speglar produktionen från Costerfield och Björkdal från juli 2025. I början av oktober fick Tomingley den sista delen av kontraktet för att bygga om Newell Highway. Byggprojektet beräknas ha slutförts under första halvåret 2027.





Prospektering

Utvidgningsborrningen vid Storheden (del av Björkdal-egendomen) fördubblade djupet till 464 m och strykningen till 2,7 km av det kända systemet, inklusive skärningspunkter med 142,0 g/t guld över 0,60 m (uppskattad verklig bredd 0,25 m) och 111,0 g/t guld över 0,50 m (uppskattad verklig bredd 0,25 m). 4

I Tomingley upptäcktes ett guldrikt område intill McLeans och nära den nuvarande underjordiska infrastrukturen. Analysresultat från borrningarna visar bland annat: 4,36 g/t guld över 26 m, inklusive 22,8 g/t guld över 3,3 m.5





Ekonomi och företag

Försäljningen av guldekvivalenter för kvartalet uppgick till 44 084 uns 1 för en intäkt på 256 miljoner dollar till ett genomsnittligt guldpris på 5 785 dollar/uns och ett genomsnittligt antimonpris på 41 510 dollar/ton.

för en intäkt på 256 miljoner dollar till ett genomsnittligt guldpris på 5 785 dollar/uns och ett genomsnittligt antimonpris på 41 510 dollar/ton. Likvida medel, guldtackor och noterade investeringar på 246 miljoner dollar efter betalning av 17 miljoner dollar i bolagsskatt under kvartalet.

efter betalning av 17 miljoner dollar i bolagsskatt under kvartalet. 8 200 uns säkringar utfördes under kvartalet.







Verkställande direktör Nic Earner kommenterade: ”Det har varit ett utmärkt kvartal för Alkane, där vi producerade 42 767 uns guld och 267 ton antimon (43 663 uns guldekvivalenter) under hela kvartalet.1, Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133 miljoner dollar för kvartalet, vilket resulterade i en balansräkning med 246 miljoner dollar i likvida medel, guldtackor och noterade investeringar vid kvartalets slut. Vår helårsprognos på motsvarande 160–175 000 uns guldekvivalenter förblir oförändrad.3”

KONCERNÖVERSIKT ENLIGT LAGSTADGAD RAPPORTERINGSPERIOD1, 2

Produktion av guld och antimon

Alkane producerade 42 767 uns guld och 267 ton antimon under andra kvartalet av räkenskapsåret 2026, vilket är den högsta kvartalsproduktionen av guld och antimon hittills. Detta resulterade i en rekordhög kvartalsproduktion för koncernen på 43 663 uns guldekvivalenter (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 30 511 AuEq uns) till en AISC på 2 739 USD/AuEq uns (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 2 988 USD/AuEq uns). Produktionen under kvartalet var betydligt högre än under första kvartalet av räkenskapsåret 2026 och berodde på förbättrad produktion vid Tomingley och tre hela månaders produktion från Björkdal och Costerfield, jämfört med endast två månaders rapporterad produktion under föregående kvartal efter fusionen med Mandalay, som slutfördes i början av augusti 2025.

Alkane bearbetade totalt 683 235 ton malm med en genomsnittlig guldhalt på 2,20 g/t Au och producerade 42 767 uns guld. Tomingley bearbetade 318 851 ton malm med en genomsnittlig guldhalt på 2,50/t. Vid Costerfield var den genomsnittliga guldhalten 10,44 g/t och den genomsnittliga antimonhalten 0,91 % i 34 732 ton malm som bearbetades, medan Björkdal bearbetade 329 652 ton malm med en genomsnittlig guldhalt på 1,04 g/t.

Table 1: December quarter 2025 operational performance summary Operations Units Costerfield Tomingley Björkdal Total Ore mined t 39,698 275,079 266,217 580,994 Mined ore gold grade g/t 8.36 2.61 1.27 2.39 Mined ore antimony grade % 0.93 - - 0.93 Processed ore t 34,732 318,851 329,652 683,235 Processed ore - milled head grade gold g/t 10.44 2.50 1.04 2.20 Processed ore - milled head grade antimony % 0.91 - - 0.91 Recovery gold % 93.94 % 89.84 % 87.43 % 90.40 % Recovery antimony % 86.77 % - - 86.77 % Gold produced oz 10,790 22,089 9,888 42,767 Antimony produced t 267 - - 267 Gold equivalent produced oz 11,686 22,089 9,888 43,663 Ore stockpiles - contained gold oz 7,823 7,597 20,443 35,864 Ore stockpiles - contained antimony t 349 - - 349 Gold equivalent in circuit, finished concentrate and bullion oz 3,432 2,171 1,938 7,541 3,364





Table 2: FY26 statutory reporting period operational performance summary6 Operations Units Costerfield Tomingley Björkdal Total Ore mined t 64,530 576,771 419,520 1,060,821 Mined ore gold grade g/t 8.42 2.43 1.27 2.33 Mined ore antimony grade % 0.86 - - 0.86 Processed ore t 57,403 633,821 563,441 1,254,664 Processed ore - milled head grade gold g/t 9.67 2.33 1.00 2.07 Processed ore - milled head grade antimony % 0.82 - - 0.82 Recovery gold % 93.45 % 87.81 % 86.68 % 89.31 % Recovery antimony % 84.85 % - - 84.85 % Gold produced oz 16,433 40,424 15,875 72,732 Antimony produced t 391 - - 391 Gold equivalent produced oz 17,875 40,424 15,875 74,174 Ore stockpiles - contained gold oz 7,823 7,597 20,443 35,864 Ore stockpiles - contained antimony t 349 - - 349 Gold equivalent in circuit, finished concentrate and bullion oz 3,432 2,171 1,938 7,541

Omsättning

Försäljningen av guldekvivalenter för kvartalet uppgick till 44 084 uns1 (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 30 010 AuEq uns) för en intäkt på 256 miljoner dollar (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 147 miljoner dollar) till ett genomsnittligt guldpris på 5 785 USD/uns (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 4 896 USD/uns) och ett genomsnittligt antimonpris på 41 510 USD/ton (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 35 646 USD/uns). Intäktsökningen berodde främst på koncernens ökade guldförsäljningsvolym till följd av det förbättrade produktionsresultatet vid Tomingley och inkluderingen av tre hela månaders produktion vid Björkdal och Costerfield, i kombination med det högre guldpriset. Intäkterna från Tomingley inkluderar 8 200 uns levererade i terminskontrakt till 2 843 dollar/uns.

Björkdals genomsnittliga realiserade guldpris på 6 930 dollar/uns är ett enkelt genomsnittsvärde för kvartalets intäkter dividerat med antalet uns som sålts under kvartalet. Försäljningsintäkterna för kvartalet vid Björkdal inkluderar justeringar av preliminärt prissatta koncentratförsäljningar som sedan omvärderas vid varje rapportdatum (med hjälp av det aktuella marknadspriset i slutet av varje rapporteringsperiod). Guldpriset steg markant under kvartalet, vilket ledde till att ytterligare intäkter på 9 miljoner dollar redovisades utan att ytterligare uns redovisades, vilket därmed ökade det realiserade guldpriset per uns.

Driftskostnader, kontanta driftskostnader per producerad guldekvivalent uns, totala produktionskostnader (AISC) per producerad guldekvivalent uns och investeringar

Gruppens AISC uppgick till 2 739 USD/AuEq uns för kvartalet och gruppens kontantkostnader uppgick till 2 031 USD/AuEq uns för kvartalet. Dessa var lägre än AISC för första kvartalet av räkenskapsåret 2026 på 2 988 USD/AuEq uns och operativa kontantkostnader på 2 215 USD/AuEq uns, främst på grund av planerade högre halter vid Tomingley och Costerfield, vilket resulterade i en större ökning av produktionen av guldekvivalenter.

De totala kostnaderna för drift, tillväxt och prospektering under andra kvartalet av räkenskapsåret 2026 uppgick till 38 miljoner dollar.

Kapitalinvesteringarna uppgick till 20 miljoner dollar. Detta inkluderade 10 miljoner dollar för kapitalutveckling, främst vid Björkdal, och 4 miljoner dollar för inköp av tillhörande gruvutrustning vid Tomingley och Björkdal.

Ett tillväxtkapital på cirka 9 miljoner dollar användes främst vid Tomingley för omläggningen av Newell Highway. Projektet beräknas vara klart under första halvåret 2027.

Prospekteringskostnaderna på cirka 8 miljoner dollar fördelades mellan 6 miljoner dollar vid Costerfield och 2 miljoner dollar vid Björkdal och Tomingley. Borrarbetena vid Costerfield utfördes främst i närheten av den aktiva gruvan, medan borrprogrammen vid Brunswick South, Sub KC och Kendal genomfördes i syfte att förlänga gruvans livslängd. Tre borriggar bidrog också till True Blue-programmet, främst genom förtätningsborrning.

Newell Highway-arbetena österut.

Table 3: December quarter 2025 financial performance summary Financials Units Costerfield Tomingley Björkdal Total Gold equivalent sold oz 12,417 22,491 9,176 44,084 Average realised gold price $/oz 6,333 5,048 6,930 5,785 Average realised antimony price $/t 41,510 - - 41,510 Revenue for the quarter $'000 79,026 113,534 54,827 247,386 Gold provisional pricing adjustments $'000 1,496 - 8,758 10,254 Antimony provisional pricing adjustments $'000 (1,141 ) - - (1,141 ) Total revenue from mining operations $'000 79,380 113,534 63,585 256,498 Mining $'000 12,530 23,532 16,873 52,934 Processing $'000 3,733 13,779 7,391 24,903 G&A $'000 3,614 2,699 4,514 10,826 Cash cost $'000 19,877 40,009 28,777 88,663 Inventory movements $'000 (475 ) 1 (879 ) (1,353 ) Royalties $'000 1,908 3,806 79 5,792 Corporate costs $'000 - - - 4,813 Rehabilitation $'000 623 606 181 1,409 Sustaining Capital $'000 3,182 4,522 12,553 20,257 All-in sustaining cost $'000 25,115 48,944 40,710 119,582 Exploration $'000 5,884 1,013 1,126 8,023 Growth capital $'000 1,385 6,389 1,640 9,414 All-in cost $'000 32,384 56,346 43,476 137,019 Gold produced oz 10,790 22,089 9,888 42,767 Antimony produced t 267 - - 267 Gold equivalent produced oz 11,686 22,089 9,888 43,663 Cash cost $/oz 1,701 1,811 2,910 2,031 All-in sustaining cost $/oz 2,149 2,216 4,117 2,739 All-in cost $/oz 2,771 2,551 4,397 3,138 Mine operating cash flow $'000 29,822 67,299 35,379 132,500

Table 4: FY26 statutory reporting period financial performance summary6 Financials Units Costerfield Tomingley Björkdal Total Gold equivalent sold oz 17,690 40,947 15,457 74,094 Average realised gold price $/oz 6,035 4,703 6,688 5,225 Average realised antimony price $/t 40,254 - - 40,254 Revenue for the quarter $'000 107,387 192,591 89,213 389,191 Gold provisional pricing adjustments $'000 1,736 - 14,163 15,899 Antimony provisional pricing adjustments $'000 (1,363 ) - - (1,363 ) Total revenue from mining operations $'000 107,759 192,591 103,376 403,727 Mining $'000 19,494 46,097 27,254 92,845 Processing $'000 6,284 26,324 11,367 43,975 G&A $'000 6,022 6,452 6,950 19,424 Cash cost $'000 31,800 78,872 45,571 156,243 Inventory movements $'000 (716 ) 914 (1,644 ) (1,446 ) Royalties $'000 2,905 6,411 164 9,481 Corporate costs $'000 - - - 8,625 Rehabilitation $'000 636 1,422 214 2,272 Sustaining Capital $'000 5,658 9,510 20,412 35,580 All-in sustaining cost $'000 40,283 97,130 64,717 210,756 Exploration $'000 9,582 1,395 2,673 13,650 Growth capital $'000 1,508 12,418 1,640 15,566 All-in cost $'000 51,373 110,943 69,029 239,971 Gold produced oz 16,433 40,424 15,875 72,732 Antimony produced t 391 - - 391 Gold equivalent produced oz 17,875 40,424 15,875 74,174 Cash cost $/oz 1,779 1,951 2,871 2,106 All-in sustaining cost $/oz 2,254 2,403 4,077 2,841 All-in cost $/oz 2,874 2,745 4,348 3,235 Mine operating cash flow $'000 50,011 106,411 51,288 207,709

Kassaflöde

Alkane avslutade kvartalet med likvida medel, guldtackor och likvida investeringar på 246 miljoner dollar – bestående av 218 miljoner dollar i likvida medel, guldtackor (14 miljoner dollar) och likvida investeringar (14 miljoner dollar). Detta resultat berodde på en rekordhög guldförsäljning inom koncernen på 44 084 guldekvivalenta uns och en ökning av det realiserade guldpriset till 5 785 USD/uns (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 4 896 USD/uns) samt ett realiserat antimonpris på 41 510 USD/ton (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 35 646 USD/ton), vilket genererade intäkter på 256 miljoner dollar. Alkanes verksamhet genererade 133 miljoner dollar i kassaflöde från gruvdriften med ett uppnått guldpris på 3 046 USD/AuEq uns över AISC.

Skattebetalningarna uppgick till 17 miljoner dollar under kvartalet, varav 11 miljoner dollar avsåg räkenskapsåret 2025 efter slutförandet av skattedeklarationen, medan resterande del avsåg månatliga avbetalningar på framtida skatteskulder. Bolagets och andra kassaflöden uppgick till 20 miljoner dollar. Detta inkluderar 7 miljoner dollar i bolagets kassautflöden, 6 miljoner dollar för en kontantstödd obligation med koppling till Newell Highway-projektet, 3 miljoner dollar för prospektering vid Boda och regional prospektering i New South Wales samt 2 miljoner dollar för kostnader i samband med stängningen av Lupin. Det är värt att notera att ytterligare 18 miljoner dollar betalades in i början av januari för en leverans av Costerfield-koncentrat som skickades i mitten av december, men där betalningen försenades på grund av julhelgen.

OPERATIONER OCH PROJEKT

Costerfield Gold-Antimony Operations – Victoria

Mandalay Resources Costerfield Operations Pty Ltd (100 %)

Costerfield Gold-Antimony Operations (Costerfield) är en verksamhet som ägs helt och hållet av Alkane. Costerfield ligger inom gruvdistriktet Costerfield i centrala Victoria, Australien, cirka 10 km nordost om staden Heathcote och 50 km öster om staden Bendigo.

Anläggningen omfattar den underjordiska infrastrukturen som stöder Augusta-, Cuffley-, Brunswick-, Youle- och Shepherd-fyndigheterna; Augusta-gruvan (Augusta), Brunswick-bearbetningsanläggningen; Splitters Creek-indunstningsanläggningen; Brunswick- och Bombay-avfallsdepåerna (TSF) och tillhörande infrastruktur.

Verksamhetens utveckling

Costerfield uppvisade ett stabilt operativt resultat under kvartalet, där både malmbrytningen och malningen översteg budgeten. Gruvdriften fortsatte att fokusera på att bryta planerade områden med hög prioritet, med viss variation i brytningsrummens resultat till följd av utmanande bergförhållanden och överuttag i komplexa, flackt stupande delar av malmkroppen i Youle–Shepherd-övergången. Verksamheten fortsätter arbetet med specifika förbättringsprogram, inklusive optimering av borrning och sprängning, förbättrad operatörsutbildning och en övergång till emulsionssprängämnen för att förbättra utvinningen och minska utspädningen.

Bearbetningen fokuserade på blandningskontroll för att maximera genomströmningen, utvinningen och den producerade metallen. Under tredje kvartalet kommer försök att göras för att fastställa de potentiella fördelarna med förkrossning av malmmatningen för att förbättra genomströmningen, minska stilleståndstiden för krossen och förbättra blandningskontrollen ytterligare.

Bearbetningsoperationer fungerade pålitligt, med högre genomströmning i kvarnen tack vare förbättrad tillgänglighet för krosskretsen. Kontinuerlig optimering av blandning och utvinning fortsätter att vara ett fokusområde. Det fortsatta arbetet prioriterar operativ konsekvens i alla aspekter av verksamheten.

Totalt producerades 11 686 guldekvivalenta uns1 under kvartalet (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 6 189 AuEq uns). Anläggningens likvida kostnader för kvartalet uppgick till 1 701 USD/AuEq uns (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 1 927 USD/AuEq uns) med en AISC på 2 149 USD/AuEq uns (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 2 451 USD/AuEq uns).2 Under kvartalet såldes 11 042 uns guld till ett genomsnittligt försäljningspris på 6 333 USD/uns och 409 ton antimon (228 ton efter betalningsplikt) till ett genomsnittligt försäljningspris på 41 510 USD/ton, vilket genererade intäkter på 79 miljoner dollar. Lagren av färdiga produkter uppgick till 3 364 uns. Anläggningens operativa kassaflöde uppgick till 30 miljoner dollar för kvartalet.

Prospektering

Vid Costerfield fortsatte borrningarna nära gruvan inom tre huvudområden under andra kvartalet av räkenskapsåret 2026. Brunswick South-borrningen syftade till att bygga vidare på de höghaltiga skärningspunkter som upptäcktes tidigare under året, med en övergång till förtätningsborrning i slutet av kvartalet. I Kendall-borrprogrammet undersöktes en serie ådror ovanför den för närvarande aktiva Youle, och Sub KC-borrningen syftade till att både förtäta och förlänga mineralresurserna under Cuffley- och Augusta-gruvorna.

Dessutom fortskred True Blue med tre diamantborrar som huvudsakligen fokuserade på förtätningsborrning.

Geologisk karta över Costerfield som visar prospekteringsområden under andra kvartalet av räkenskapsåret 2026.



Tomingley Gold Operations – NSW

Tomingley Gold Operations Pty Ltd (100 %)

Tomingley Gold Operations (Tomingley) är en av Alkane helägd verksamhet som ligger nära byn Tomingley, cirka 50 km sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales. Tomingley har varit verksamt sedan 2014. Brytningen sker under jord i fyra guldfyndigheter (Wyoming One, Caloma One, Caloma Two och Roswell).

Verksamhetens utveckling

Den primära malmkällan är fortfarande Roswell. Under kvartalet begränsades malmproduktionen främst på grund av flera mindre problem, bland annat driftstopp i sprutbetongmaskinerna som försenade kittfyllningen, mindre utveckling som ledde till lägre produktionsmängd och ny utformning av brytningsrummet för att öka utvinningen av malmådror.

Bearbetningen fortsätter att fungera väl med en malningskapacitet som överstiger budgeten, främst tack vare införandet av en mobil kross för förkrossning av materialet innan det matas in i bearbetningskretsen. Kvarnkvaliteten och utvinningen följde budgeten. Förkrossning av material till mindre än 10 mm innan det matas in i kretsen har lett till en nominell ökning av malningshastigheten till cirka 1,3 mtpa, och arbetet fortsätter inom detta område.

Totalt gjöts 22 089 uns guld under kvartalet (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 18 335 uns). Anläggningens kontanta kostnader för kvartalet uppgick till 1 811 USD/uns (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 2 120 USD/uns) med en AISC på 2 216 USD/uns (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 2 628 USD/uns).2 Under kvartalet såldes 22 491 uns guld till ett genomsnittligt försäljningspris på 5 048 USD/uns, vilket genererade intäkter på 114 miljoner dollar. Guldreserven uppgick till 2 171 uns. Anläggningens operativa kassaflöde uppgick till 67 miljoner dollar för kvartalet.

Arbetet med omläggningen av Newell Highway fortsatte under kvartalet och cirka 3,5 km vägbeläggning med varierande tjocklek hade lagts före julledigheten (19 december 2025). Arbetet med Kenilworth-infarten, som krävs för att tunga fordon ska kunna köra in på området, har påbörjats och beräknas vara klart i slutet av januari 2026.

Prospektering

Resursutbyggnadsborrningen fortsätter vid Tomingley utanför befintliga resurser och i närheten av underjordisk infrastruktur. Borrarbetet har lett till att man upptäckt en ny mineraliseringszon som har koppling till en andra andesitvärd vid McLeans. Den nyligen upptäckta västra andesiten genomskärs av flera borrhål som ger betydande guldskärningspunkter, däribland borrhålet MCLUG013D med 26 m med en halt på 4,36 g/t Au, inklusive 3,3 m med en halt på 22,8 g/t Au (se ASX-meddelande daterat den 3 november 2025 med titeln ”Tomingley Drilling upptäcker ny mineralisering vid McLeans”)



Björkdal Gold Operations - Sweden

Björkdalsgruvan AB (100%)

Björkdal Gold Operations (Björkdal) är en verksamhet som ägs helt och hållet av Alkane. Björkdal-fastigheten, som omfattar både Björkdal-gruvan och fyndigheterna Storheden och Norrberget, ligger i Västerbotten i norra Sverige. Björkdal ligger cirka 28 km nordväst om Skellefteå kommun och cirka 750 km norr om Stockholm. Björkdal-fastigheten nås via riksväg 95 eller Europaväg E4 och därefter via asfalterade vägar som är farbara året om.

Verksamhetens utveckling

Björkdal upplevde ännu ett kvartal med stabil gruvdrift, där malmproduktionen stöddes av jämn produktivitet i brytningsrummet och stabil utvecklingsverksamhet. Verksamheten gynnades också av planerade utbyten av kritisk utrustning, vilket förbättrade maskinernas tillgänglighet. Vissa leveranser av utrustning har dock skjutits upp av tillverkarna och förväntas nu ske under marskvartalet 2026.

Produktionen var något lägre än föregående kvartal, främst på grund av att kvarnfodren inte slets ut i förväntad takt, vilket begränsade den maximalt tillåtna kvarnbelastningen. Färdigställandet och driftsättningen av returvattensystemet från gruvan har hittills haft en positiv inverkan på flytresultatet. Den mer stabila vattentemperaturen i jämförelse med de varierande temperaturerna i råvatten från floder förbättrade processtabiliteten. Denna nya vattenreserv minskar också kvarnens känslighet för säsongsvariationer i flodförhållandena. Verksamheten uppnådde därmed förbättrad utvinning under kvartalet.

Totalt producerades 9 888 uns guld under kvartalet (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 5 987 uns). Anläggningens kontanta kostnader för kvartalet uppgick till 2 910 USD/uns (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 2 805 USD/uns) med en AISC på 4 117 USD/uns (första kvartalet av räkenskapsåret 2026: 4 010 USD/uns).2 Under kvartalet såldes 9 176 uns guld till ett genomsnittligt försäljningspris på 6 930 USD/uns, vilket genererade intäkter på 64 miljoner dollar. Lagren av färdiga produkter uppgick till 1 938 uns. Anläggningens operativa kassaflöde uppgick till 35 miljoner dollar för kvartalet.

Prospektering

Vid Björkdal genomfördes två program under kvartalet. Båda programmen syftar till att utvidga den malmkropp som för närvarande bryts, med fokus på de norra och östra djupförlängningarna.

Dessutom offentliggjordes i december resultaten från den senaste borrningen vid Storheden (se ASX-meddelande daterat den 19 december 2025 med rubriken ”Alkane fördubblar den testade djuputsträckningen av Storheden-fyndigheten vid Björkdal”). Höjdpunkterna i rapporten inkluderar en utsträckning av det kända djupet till 464 meter och strykningslängden till 2,7 kilometer med en serie Björkdal-liknande ådror som tolkas över tre huvudsakliga målområden. Analysresultaten visar bland annat 142,0 g/t guld över 0,60 m (uppskattad verklig bredd 0,25 m) och 111,0 g/t guld över 0,50 m (uppskattad verklig bredd 0,25 m).

Utdrag ur Storhedens pressmeddelande som visar betydande borrningsresultat från den senaste tiden. Utvalda betydande skärningspunkter har kommenterats.



Northern Molong Porphyry Projekt (NMPP) (guld-koppar)

Alkane Resources Ltd 100 %

Under kvartalet återupptogs prospekteringen med en MobileMT-undersökning över större delen av NMPP. Inversion och tolkning av MMT-undersökningsdata pågår. Prospekteringsborrning på totalt 4 500 meter inleddes i slutet av kvartalet med mobilisering av en luftkärnborr, en högkapacitets-RC-borr och en diamantkärnborr. Prospekteringsresultaten förväntas rapporteras under tredje kvartalet.

Grundläggande miljöundersökningar för att underbygga utvecklingsgodkännandet av guld- och kopparresurserna vid Boda-Kaiser fortsatte under kvartalet.

Lupin Reclamation Project

Lupin Mines Inc 100 %

Lupin genomför för närvarande de avslutande stängnings- och återställningsarbetena, som delvis ska finansieras genom successiva minskningar av säkerhetsgarantierna. Under kvartalet har det förekommit mindre utgifter för teknik, projektledning, samordning, aktiviteter på plats och underhåll av utrustning.

Merparten av detta återställningsarbete för att uppfylla de flesta stängningsåtagandena förväntas äga rum under kalenderåret 2026. Per den 31 december 2025 finns 12 miljoner dollar i bundna likvida medel som en deposition mot det nuvarande värdet av vissa skyldigheter avseende återställningskostnader.

La Quebrada-prospekteringsprojektet

Minera Mandalay Limitada 100 %

Bolaget fortsätter att utvärdera alternativ för denna icke-kärnverksamhet.

CORPORATE

Cash, Bullion and Listed Investments Units Q1 2026 Q2 2026 Cash $M 160 218 Bullion $1M 14 14 Cash and bullion sub-total $M 174 232 Listed Investments $M 17 14 Total cash, listed investments and bullion $M 191 246



Banktjänster

Vid kvartalets slut hade bolaget 22 miljoner dollar för finansiering av mobil utrustning. Alkane hade tidigare ett projektlån från Macquarie Bank Limited (Macquarie) för att utveckla Tomingley Gold Extension Project. Denna facilitet återbetalades under första kvartalet av räkenskapsåret 2026 (45 miljoner dollar).

Investeringar

Vid kvartalets slut innehade Alkane cirka 9 miljoner aktier i Sky Metals (ASX:SKY) till ett värde av 0,7 miljoner dollar och 30 miljoner aktier (cirka 4,9 %) i Medallion Metals Limited (ASX:MM8) till ett värde av 13,1 miljoner dollar.

Gold Forward Sale Contracts Tomingley holds the following forward sale contracts: Quarter Average Forward Price $/oz Ounces Mar-26 2,855 8,700 Jun-26 2,870 8,500 Sep-26 2,884 7,500 Dec-26 2,896 7,200 Mar-27 2,821 7,300 Jun-27 2,844 6,650 Total 2,862 46,150

Under kvartalet köptes 42 000 uns säljoptioner i SEK för Björkdal-verksamheten, som täcker produktionen från januari 2026 till december 2026, till ett lösenpris på 30 645 SEK/uns (~4 985 USD/uns).

Share Capital Alkane closed the quarter with the following capital structure: As at 30 December 2025 Fully Paid Ordinary Shares 1,365,794,967 Performance Rights 11,611,616 Total 2,862



GROUP SUMMARY FULL YEAR1,2,6

Table 5: FY26 operational performance summary Operations Units Costerfield Tomingley Björkdal Total Ore mined t 74,532 576,771 488,560 1,139,863 Mined ore gold grade g/t 8.43 2.43 1.24 2.31 Mined ore antimony grade % 0.83 - - 0.83 Processed ore t 69,567 633,821 684,000 1,387,388 Processed ore - milled head grade gold g/t 9.39 2.33 0.97 2.01 Processed ore - milled head grade antimony % 0.82 - - 0.82 Recovery gold % 93.30 % 87.81 % 85.93 % 89.01 % Recovery antimony % 84.74 % - - 84.74 % Gold produced oz 19,402 40,424 18,468 78,294 Antimony produced t 465 - - 465 Gold equivalent produced oz 21,178 40,424 18,468 80,070 Ore stockpiles - contained gold oz 7,823 7,597 20,443 35,864 Ore stockpiles - contained antimony t 349 - - 349 Gold equivalent in circuit, finished concentrate and bullion oz 3,432 2,171 1,938 7,541





Table 6: FY26 financial performance summary Financials Units Costerfield Tomingley Björkdal Total Gold equivalent sold oz 20,674 40,947 17,422 79,043 Average realised gold price $/oz 5,907 4,703 6,527 5,416 Average realised antimony price $/t 43,026 - - 43,026 Revenue $'000 124,158 192,591 113,708 430,457 Mining $'000 23,616 46,097 31,662 101,375 Processing $'000 8,051 26,324 13,397 47,772 G&A $'000 7,269 6,452 8,238 21,960 Cash cost $'000 38,936 78,872 53,298 171,107 Inventory movements $'000 19 914 (580 ) 353 Royalties $'000 3,136 6,411 184 9,731 Corporate costs $'000 - - - 8,625 Rehabilitation $'000 642 1,422 229 2,294 Sustaining Capital $'000 6,778 9,510 22,330 38,619 All-in sustaining cost $'000 49,512 97,130 75,461 230,729 Exploration $'000 11,337 1,395 3,142 15,874 Growth capital $'000 1,508 12,418 1,640 15,566 All-in cost $'000 62,357 110,943 80,242 262,168 Gold produced oz 19,402 40,424 18,468 78,294 Antimony produced t 465 - - 465 Gold equivalent produced oz 21,178 40,424 18,468 80,070 Cash cost $/oz 1,839 1,951 2,886 2,137 All-in sustaining cost $/oz 2,338 2,403 4,086 2,882 All-in cost $/oz 2,944 2,745 4,345 3,274 Mine operating cash flow $'000 53,822 106,411 44,213 204,446



Detta dokument har godkänts för offentliggörande på marknaden av Nic Earner, verkställande direktör.

OM ALKANE ‐ alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar är dagbrottet och den underjordiska guldgruvan Tomingley sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, den underjordiska guld- och antimonbrytningen Costerfield nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt den underjordiska guldgruvan Björkdal nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser i centrala västra New South Wales och har i en förstudie skisserat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Sakkunnig person

Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.

Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.

Om inte annat anges ovan eller i de ASX-meddelanden som det hänvisas till baseras informationen i denna rapport som avser prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver på information som sammanställts av Chris Davis, som är medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy och heltidsanställd hos Alkane Resources Limited. Chris Davis har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och fyndighet som är aktuell samt för den verksamhet han bedriver för att kvalificera sig som sakkunnig person enligt definitionen i JORC-koden och som kvalificerad person enligt NI 43-101. Chris Davis samtycker till att de uppgifter som bygger på hans information tas med i denna rapport i den form och det sammanhang som de förekommer.

Den information i detta meddelande som avser tidigare rapporterade prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver har hämtats från bolagets ASX-pressmeddelanden som anges i meddelandetexten och som finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolaget bekräftar att det inte känner till någon ny information eller data som väsentligt påverkar den information som ingår i de ursprungliga meddelandena och att den form och det sammanhang i vilket den kompetenta personens slutsatser presenteras inte har ändrats väsentligt.

Varningsmeddelande gällande framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell prognosinformation (tillsammans benämnt framåtblickande information). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan också avse: framtidsutsikter och förväntade händelser; förväntningar avseende prospekteringspotential; produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, avkastning på investeringar, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och tidpunkten för dessa; publicering av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; Alkanes potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa.

Framåtblickande information kännetecknas vanligtvis av användningen av ord som ”kommer”, ”skapa”, ”förstärka”, ”förbättra”, ”potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information.

Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset.

Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Ansvarsfriskrivning

Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som finns tillgänglig. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.

Icke-IFRS definierade resultatmått

Detta meddelande innehåller hänvisningar till totala produktionskostnader, vilket är ett icke-IFRS-mått som inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är dessa mått kanske inte jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag. De totala produktionskostnaderna omfattar totala kontanta driftskostnader, kapital för gruvdriften, royaltykostnader och tillskott till avsättningar för återställning. Produktionskapitalet återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla en anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Den totala produktionskostnaden per uns guldekvivalent under en period är lika med den totala produktionskostnaden dividerad med de motsvarande gulduns som producerats under perioden.

1 Guldekvivalenta uns beräknas genom att multiplicera mängden guld och antimon under perioden med respektive genomsnittligt marknadspris för råvarorna under perioden, lägga ihop de två beloppen för att få fram det totala värdet baserat på marknadspriset och sedan dividera det totala värdet med det genomsnittliga marknadspriset för guld under perioden. Dvs. AuEq = ([producerat guld x guldpris/uns] + [producerat antimon med möjlighet till förtidsinlösen x 70 % utbetalningsbarhet x antimonpris/ton])/(guldpris/uns). De genomsnittliga marknadspriserna för decemberkvartalet var 6 299 AUD/uns Au (vilket är genomsnittet av det dagliga PM-priset, hämtat från www.lbma.org.uk) och 30 245 AUD/ton Sb (vilket är genomsnittet av priset på Shanghai Metal Market, hämtat från www.metal.com).

2 AISC är ett icke-IFRS-mått och har ingen standardiserad betydelse enligt IFRS och är kanske inte jämförbart med liknande finansiella mått som redovisas av andra företag. Se ”Resultatmått som inte omfattas av IFRS” i slutet av detta meddelande.

3 Se ALK:s meddelande daterat den 9 september 2025 med titeln ”Alkane offentliggör prognos för räkenskapsåret 2026” för beräkning av guldekvivalenta uns och definition av koncernens prognos. Produktionsprognosen enligt lagstadgad rapportering (”Attributable Guidance”) är 155–168 000 uns AuEq för räkenskapsåret 2026.

4 Se ALK:s pressmeddelande daterat den 19 december 2025 med titeln ”Alkane fördubblar den testade djuputsträckningen av Storheden-fyndigheten vid Björkdal”

5 Se ALK:s pressmeddelande daterat den 3 november 2025 med titeln ”Tomingley Drilling upptäcker ny mineralisering vid McLeans”.

6 Eftersom fusionen med Mandalay Resources slutfördes den 5 augusti 2025 återspeglar Alkanes lagstadgade rapporterade produktion för räkenskapsåret 2026 produktionen från Costerfield och Björkdal endast från och med det datumet. Helårsproduktion och kostnader finns i slutet av denna rapport.

