Las exportaciones de Kaiyi Auto se dispararon un 233 % en 2025, liderando el crecimiento de las marcas chinas en el extranjero

YIBIN, China, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datos recientes del sector muestran que Kaiyi Auto registró un notable crecimiento interanual del 233 % en sus exportaciones de 2025, situándose entre los fabricantes de automóviles chinos con mayor crecimiento en el extranjero. La marca ha escalado seis posiciones en los rankings globales y actualmente opera en 54 países y regiones, con más de 400 000 usuarios en todo el mundo. Kaiyi tiene como objetivo alcanzar unas ventas globales de un millón de vehículos al año para 2030.





Kaiyi X7 Hybrid, cuyo lanzamiento mundial está previsto para este año.

El plan a cinco años prevé ocho nuevos modelos

Los próximos cinco años serán un periodo de rápido desarrollo, innovación continua y éxito compartido para Kaiyi Auto.

Kaiyi lanzará ocho nuevos modelos a nivel mundial en los próximos cinco años. Entre 2026 y 2027 la marca lanzará al mercado tres SUV en los segmentos B, C y D, con motor de combustión interna (ICE), vehículos híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos de batería (BEV), todos ellos equipados con conducción autónoma de nivel 2 y tecnología de Internet de los Vehículos (IoV). Entre 2028 y 2030 se incorporarán de cuatro a cinco modelos adicionales, entre ellos un sedán del segmento C, unos SUV de los segmentos A y E y un MPV, todos ellos equipados con conducción autónoma avanzada y tecnología de IoV.

Para entonces, la gama de vehículos de Kaiyi se habrá perfeccionado aún más, lo que permitirá contar con una oferta diversificada e integral en todos los segmentos.

Objetivo: alcanzar un millón de ventas globales para 2030

En 2025, Kaiyi Automobile no solo impulsó el lanzamiento de nuevos vehículos, el desarrollo de redes de distribución y tests de mercado con vistas a sentar unas bases sólidas para establecerse en distintos países, tales como Egipto, Kazajistán, Panamá y los Emiratos Árabes Unidos, sino que también registró un notable crecimiento interanual del 233 % en las ventas en el extranjero, situándose a la cabeza de los fabricantes de automóviles chinos con mayor crecimiento en el extranjero.

En cuanto a sus planes de expansión global, en los próximos años, Kaiyi tiene previsto operar seis plantas de CKD (componentes totalmente desmontados), 13 plantas de SKD (componentes parcialmente desmontados), cinco centros regionales de repuestos y más de 1000 puntos de venta en todo el mundo, creando así un sistema integral a nivel global que abarca la producción, el suministro, las ventas y el servicio.

Apoyándose en sus ambiciosos planes de cara al futuro, el rápido crecimiento y alcance global de la marca, la rápida expansión de su red mundial de concesionarios y su cadena de producción, repuestos y servicios con presencia en todo el mundo, Kaiyi Auto avanza con paso firme hacia su objetivo de alcanzar el millón de ventas anuales en todo el mundo para 2030.

