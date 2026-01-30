Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey lança iniciativas emblemáticas para transformar universidades na América Latina

MONTERREY, Nuevo León, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante a IFE Conference 2026, o Institute for the Future of Education (IFE) do Tecnológico de Monterrey Education Group anunciou o lançamento de duas iniciativas emblemáticas, conhecidas como BBIs (Big Bold Initiatives): BBI #1: O Futuro das Universidades e BBI #2: Ecossistemas de Habilidades. Com este anúncio, o Instituto dá um passo importante na transformação da educação e desenvolvimento da força de trabalho na América Latina e no Caribe.

Neste contexto, Michael Fung, Diretor Executivo do Institute for the Future of Education, comentou: “Essas duas iniciativas promovem uma visão compartilhada dos sistemas de educação e desenvolvimento de habilidades mais flexíveis, inclusivos e intimamente conectados às necessidades sociais e econômicas. Convidamos aos interessadas dos ecossistemas de ensino superior e habilidades a colaborar conosco neste movimento para promover o desenvolvimento do capital humano na região e em outras regiões.”

Juntas, as iniciativas respondem às rápidas mudanças nos mercados de trabalho, tecnologia e necessidades sociais, promovendo a transformação sistêmica baseada em evidências nas instituições de ensino superior e sistemas de desenvolvimento de habilidades.

BBI #1: O Futuro das Universidades: Apoio à transição das universidades para centros de aprendizagem ao longo da vida

Esta iniciativa concentra-se em ajudar as universidades a evoluir de modelos tradicionais e lineares baseados em diplomas para instituições de aprendizagem ao longo da vida que sejam flexíveis, inclusivas e orientadas para o impacto. A iniciativa introduz um modelo de maturidade de oito dimensões que permite que as universidades avaliem seu estado atual, identifiquem lacunas e desenvolvam planos estratégicos para orientar sua transformação.

O modelo aborda áreas principais, incluindo modelos educacionais centrados no aluno e habilitados para a tecnologia, desenvolvimento de habilidades orientadas para o futuro, caminhos de aprendizagem flexíveis, acesso inclusivo e bem-estar do aluno, pesquisa e impacto na comunidade, liderança ágil, desenvolvimento do corpo docente e sustentabilidade financeira.

Até 2035, o IFE espera que aproximadamente 1.000 universidades em toda a região façam referência ao modelo de maturidade, com pelo menos 200 instituições aplicando-o ativamente para orientar sua transformação institucional, juntamente com uma rede crescente de universidades que são referências regionais e globais.

BBI #2: Ecossistemas de Competências: Conexão do aprendizado, trabalho e oportunidade em escala

Esta iniciativa aborda as lacunas de habilidades e o desalinhamento persistente, por meio de uma abordagem sistêmica e baseada em ecossistemas para o desenvolvimento de habilidades. Em vez de programas isolados, ela promove ecossistemas de habilidades conectadas que alinham provedores de educação e treinamento, empregadores, governos e sociedade civil em torno de prioridades compartilhadas de desenvolvimento econômico e social.

Na sua essência, é um modelo de capacidades de oito dimensões que apoia a previsão das necessidades de talento, o projeto de caminhos de aprendizagem flexíveis, o fortalecimento da oferta de habilidades, melhores conexões entre talento e emprego, a implementação de sistemas confiáveis de credenciamento de habilidades, e a garantia de governança, sustentabilidade e inclusão.

Durante seus primeiros cinco anos, a iniciativa emblemática Ecossistemas de Competências (BBI #2) visa apoiar até um milhão de trabalhadores e alunos, bem como até 50.000 empregadores, na adoção de práticas de contratação, desenvolvimento de competências e promoção baseadas em habilidades. Até 2035, esses impactos devem aumentar dez vezes em toda a região.

José Escamilla, Diretor Associado do Instituto, compartilhou: “A região enfrenta desafios sem precedentes que exigem transformações profundas e em grande escala que não podem mais ser adiadas. No IFE, procuramos equipar as universidades e os ecossistemas de competências com as ferramentas necessárias para o incentivo e aceleração de uma transformação significativa."

Com este lançamento, o IFE reforça seu papel de ator internacional relevante em inovação baseada em evidências, colaboração e impacto em larga escala na educação, e no desenvolvimento de habilidades.

