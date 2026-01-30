Bitget nombra al campeón de MotoGP Jorge Lorenzo como Embajador de Seguridad del ecosistema UEX

VICTORIA, Seychelles, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el Universal Exchange (UEX) líder mundial, anunció el nombramiento de la leyenda de MotoGP Jorge Lorenzo como su Embajador de Seguridad, coincidiendo con el Día de la Privacidad de Datos. Esta colaboración sigue a una serie de activaciones exitosas a lo largo de la temporada en los principales circuitos de Italia, Alemania, Catalunya e Indonesia. La iniciativa se centra en cerrar la brecha entre los deportes de alto rendimiento y el mundo de los activos digitales, enfatizando una filosofía en la que la velocidad se gestiona mediante protección superior.

La iniciativa se centra en una serie educativa de cinco módulos en video, diseñada para simplificar conceptos de seguridad complejos para la comunidad global de traders. Estos módulos abordan temas críticos como prevención de phishing, autenticación de dos factores, advertencias de riesgo y la mecánica del Fondo de Protección de Bitget y la Prueba de Reservas. Al utilizar la perspectiva única de Lorenzo, “X-Fuera”, una técnica de carrera definida por adelantamientos exteriores calculados, la campaña ilustra cómo una visión elevada y un mayor espacio pueden traducirse en decisiones de trading más seguras dentro de la plataforma Universal Exchange (UEX).

Esta campaña también se integra con el Anti-scam Hub, permanente de la plataforma, un centro educativo establecido en junio de 2025 que proporciona recursos continuos sobre seguridad industrial. El hub ofrece indicadores de estafas en tiempo real y kits de seguridad para ayudar a los usuarios a enfrentar amenazas emergentes, como el fraude impulsado por IA. Complementando estos esfuerzos educativos, la plataforma mantiene un Fondo de Protección valorado en más de 300 millones de dólares y publica mensualmente la Prueba de Reservas para garantizar el respaldo 1:1 de todos los activos de los usuarios.

"En el mundo de las carreras, cada movimiento es un equilibrio entre velocidad y seguridad. Navegar activos digitales requiere el mismo nivel de precisión y la protección adecuada para tener éxito”, dijo Jorge Lorenzo.

"La seguridad es una mentalidad compartida entre plataformas y personas. Al asociarnos con un campeón como Jorge, el objetivo es convertir a los usuarios pasivos en defensores activos de su propio recorrido digital," dijo Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget.

La colaboración destaca un movimiento hacia transparencia de nivel institucional, utilizando verificación mediante Merkle Tree para permitir auditorías independientes de la solvencia de la plataforma. A través de este enfoque integral, la asociación busca elevar los estándares de la industria y equipar a los traders con las herramientas necesarias para participar de manera segura en el ecosistema Web3.

