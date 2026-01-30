VICTORIA, Seychelles, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé la nomination de la légende du MotoGP Jorge Lorenzo en tant qu’ambassadeur de la sécurité de son écosystème, à l’occasion de la Data Privacy Day (Journée de la protection des données). Ce partenariat fait suite à une série d’activations réussies tout au long de la saison sur de grands circuits de course en Italie, en Allemagne, en Catalogne et en Indonésie. La collaboration vise à créer une passerelle entre le sport de haut niveau et l’univers des actifs numériques, en mettant en avant une philosophie selon laquelle la vitesse est maîtrisée grâce à une protection supérieure.

L’initiative s’articule autour d’une série éducative de cinq vidéos conçues pour simplifier des concepts complexes de sécurité pour la communauté mondiale de traders. Ces modules abordent des sujets essentiels tels que la prévention du phishing, l’authentification à deux facteurs, les alertes sur les risques, ainsi que le fonctionnement du fonds de protection et de la preuve de réserves de Bitget. En s’appuyant sur la perspective unique « X-Fuera » de Lorenzo — une technique de pilotage caractérisée par des dépassements extérieurs calculés — la campagne illustre comment une vision élargie et une meilleure anticipation peuvent se traduire par des décisions de trading plus sûres sur la plateforme de la plus grande bourse universelle (UEX).

Cette campagne s’intègre également au Anti-scam Hub permanent de la plateforme, un centre éducatif lancé en juin 2025 pour fournir des ressources continues en matière de sécurité industrielle. Ce hub propose des indicateurs d’arnaques en temps réel et des kits de sécurité pour aider les utilisateurs à se prémunir contre les menaces émergentes telles que les fraudes alimentées par l’IA. En complément de ces initiatives éducatives, la plateforme maintient un fonds de protection évalué à plus de 300 millions de dollars et publie chaque mois une preuve de réserves afin de garantir une couverture 1:1 de tous les actifs des utilisateurs.

« Dans le monde de la course, chaque mouvement implique un équilibre entre vitesse et sécurité. Pour réussir dans le monde des actifs numériques, il faut le même niveau de précision et une protection adaptée », a déclaré Jorge Lorenzo.

« La sécurité est un état d’esprit que partagent les plateformes et leurs utilisateurs. En nous associant à un champion comme Jorge, notre objectif est de transformer les utilisateurs passifs en défenseurs actifs de leur propre parcours numérique », a souligné Gracy Chen, PDG de Bitget.

Cette collaboration souligne une évolution vers une transparence de niveau institutionnel, en utilisant la vérification par arbre de Merkle afin de permettre des audits indépendants de la solvabilité de la plateforme. Grâce à cette approche globale, le partenariat vise à rehausser les normes du secteur et à doter les traders des outils nécessaires pour participer en toute sécurité à l’écosystème Web3.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Desservant plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises, et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e25042bd-c487-47a3-bce5-1b8b1c74ec67