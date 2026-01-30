Bitget ממנה את אלוף ה-MotoGP, חורחה לורנצו, לשגריר האבטחה של אקוסיסטם UEX

ויקטוריה, סיישל, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה על מינויו של אגדת ה-MotoGP, חורחה לורנצו, לשגריר האבטחה שלה, במקביל ליום פרטיות המידע. שותפות זו מגיעה לאחר סדרה של הפעלות מוצלחות לאורך העונה במסלולי מרוצים מרכזיים באיטליה, גרמניה, קטלוניה ואינדונזיה. שיתוף הפעולה מתמקד בגישור על הפער בין ספורט ביצועים גבוהים לבין נוף הנכסים הדיגיטליים, תוך הדגשת פילוסופיה שבה המהירות מנוהלת באמצעות הגנה מעולה.

היוזמה מתמקדת בסדרת סרטוני הדרכה בת חמישה חלקים שנועדו לפשט מושגי אבטחה מורכבים עבור קהילת המסחר הגלובלית. מודולים אלה עוסקים בנושאים קריטיים, כולל מניעת פישינג, אימות דו-שלבי, אזהרות סיכון ומכניקת קרן ההגנה על Bitget והוכחת רזרבות. באמצעות נקודת המבט הייחודית של לורנצו, "X-Fuera", - טכניקת מרוץ המוגדרת על ידי עקיפות חיצוניות מחושבות - הקמפיין ממחיש כיצד ראייה מוגברת ומרחב מורחב יכולים להתבטא בהחלטות מסחר בטוחות יותר בפלטפורמת הבורסה האוניברסלית (UEX).

קמפיין זה משתלב גם עם מרכז האנטי-הונאה הקבוע של הפלטפורמה, מרכז חינוכי שהוקם ביוני 2025 כדי לספק משאבים שוטפים בנושא אבטחה תעשייתית. המרכז מציע אינדיקטורים להונאה בזמן אמת וערכות בטיחות כדי לעזור למשתמשים לנווט באיומים מתעוררים כמו הונאה המונעת על ידי בינה מלאכותית. בנוסף למאמצים החינוכיים הללו, הפלטפורמה מתחזקת קרן הגנה בשווי של למעלה מ-300 מיליון דולר ומפרסמת הוכחות רזרבות חודשיות כדי להבטיח תמיכה אחידה לכל נכסי המשתמשים.

"בעולם המרוצים, כל תנועה היא איזון בין מהירות לבטיחות. ניווט בנכסים דיגיטליים דורש את אותה רמת דיוק ואת השריון הנכון כדי להצליח," אמר חורחה לורנצו.

"אבטחה היא גישה שמשותפת בין פלטפורמות לאנשים. על ידי שותפות עם אלוף כמו חורחה, המטרה היא להפוך משתמשים פסיביים למגינים פעילים על המסע הדיגיטלי שלהם," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

שיתוף הפעולה מדגיש צעד לעבר שקיפות ברמה מוסדית, תוך שימוש באימות Merkle Tree כדי לאפשר ביקורות עצמאיות של כושר פירעון הפלטפורמה. באמצעות גישה מקיפה זו, השותפות שואפת להעלות את הסטנדרטים בתעשייה ולצייד סוחרים בכלים הדרושים להשתתפות מאובטחת באקוסיסטם של Web3.

