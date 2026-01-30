ビットゲット、MotoGPチャンピオンのホルヘ・ロレンソをUEXエコシステムのセキュリティアンバサダーに任命

セーシェル共和国ビクトリア発, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、データプライバシーデー (Data Privacy Day) に合わせて、MotoGPレジェンドであるホルヘ・ロレンソ (Jorge Lorenzo) をセキュリティアンバサダーに任命したことを発表した。 この提携は、イタリア、ドイツ、カタルーニャ、インドネシアの主要なサーキットにおいて、シーズンを通して展開されたマーケティング活動の成功を受けて実現した。 本コラボレーションは、ハイパフォーマンススポーツとデジタル資産の世界との架け橋となることを目的とし、スピードは高度な保護によってこそ適切に管理されるという理念を強調している。

このイニシアチブは、複雑なセキュリティの概念をグローバルなトレーディングコミュニティに向けて分かりやすく伝えることを目的とした、全5回で構成される教育用動画シリーズを中心に展開される。 これらのモジュールでは、フィッシング対策、二要素認証、リスク警告、ならびにビットゲットの保護基金と準備金証明の仕組みといった重要なトピックを取り上げている。 計算されたアウトサイドからの追い越しを特徴とするレーシングテクニックである、ロレンソ独自の「X-Fuera」の視点を活用することで、このキャンペーンは、幅広い視野と拡張された空間が、ユニバーサル取引所 (UEX) プラットフォームにおけるより安全な取引判断にいかに変換されるかを示している。

本キャンペーンには、プラットフォームの常時公開されているアンチスカム・ハブも組み込まれている。これは2025年6月に設立された教育拠点であり、産業セキュリティに関する継続的なリソースを提供している。 同ハブは、リアルタイムの詐欺インジケーターとセーフティキットを提供することで、AIを活用した詐欺などの新たに出現する脅威に対応できるように支援している。 これらの教育活動を補完するため、プラットフォームは、3億ドル (約460億1,248万円) 超の価値を有する保護基金を維持するとともに、全ユーザー資産が1:1で裏付けられていることを保証するため、毎月準備金証明を公開している。

「レースの世界では、あらゆる動きでスピードと安全性のバランスが求められます。 デジタル資産を制するには、レースで勝つのと同レベルの精度と適切な防護装備が必要です」とホルヘ・ロレンソは述べている。

「セキュリティは、プラットフォームとユーザー間の共通のマインドセットです。 ホルヘのようなチャンピオンと提携することで、受動的なユーザーを自らのデジタル体験のアクティブな防御者に変えることが狙いです」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は語っている。

この提携は、機関投資家レベルの透明性への移行を強調し、マークル (Merkle) ツリー検証を用いてプラットフォームの支払能力に関する独立した監査を可能にする。 この包括的なアプローチにより、この提携は業界基準の向上を図るとともに、Web3エコシステムに安全に参加するために必要なツールをトレーダーに提供することを目指している。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたTradFi (Traditional Finance／伝統的金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、または投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の 利用規約を参照されたい。

