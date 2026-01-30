Bitget, MotoGP 챔피언 호르헤 로렌소를 UEX 생태계 보안 홍보대사로 임명

빅토리아 세이셸, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget은 데이터 프라이버시 데이 (Data Privacy Day)를 맞아 MotoGP 전설 호르헤 로렌소(Jorge Lorenzo)를 보안 홍보대사(Security Ambassador)로 임명했다고 발표했다. 이번 파트너십은 이탈리아, 독일, 카탈루냐, 인도네시아 등 주요 레이싱 서킷에서 한 시즌 동안 성공적으로 진행된 일련의 협업 활동에 이은 것이다. 이번 협업은 고성능 스포츠와 디지털 자산 생태계 간의 간극을 좁히는 데 초점을 맞추며, 속도는 강력한 보호 체계를 통해 관리돼야 한다는 철학을 강조한다.

이번 이니셔티브의 핵심은 글로벌 트레이딩 이용자들이 복잡한 보안 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 구성된 5부작 교육 영상 시리즈다. 해당 콘텐츠는 피싱 예방, 이중 인증(2FA), 위험 경고, 비트겟 보호 기금(Bitget Protection Fund)과 준비금 증명(Proof of Reserves)의 작동 원리 등 핵심 보안 주제를 다룬다. 특히 로렌소의 독창적인 ‘X-푸에라(X-Fuera)’ 관점—계산된 바깥 라인 추월로 정의되는 레이싱 기법—을 활용해, 넓은 시야와 확장된 공간 인식이 유니버설 거래소(UEX) 플랫폼 내에서 보다 안전한 트레이딩 판단으로 이어질 수 있음을 시각적으로 전달한다.

이번 캠페인은 2025년 6월에 설립된 상시 보안 교육 센터인 플랫폼의 ‘안티 스캠 허브(Anti-scam Hub)’와도 연계된다. 해당 허브는 산업 전반의 보안 이슈에 대한 지속적인 학습 자료를 제공하며, 인공지능(AI) 기반 사기 등 새롭게 등장하는 위협에 대응할 수 있도록 실시간 사기 징후 정보와 안전 키트 등을 지원한다. 이러한 교육 활동과 함께, 플랫폼은 3억 달러 이상의 규모를 갖춘 보호 기금(Protection Fund)을 운영하고 있으며, 모든 이용자 자산에 대해 1:1 예치가 이뤄지고 있음을 입증하기 위해 매월 준비금 증명(Proof of Reserves)을 공개하고 있다.

호르헤 로렌소는 “레이싱 세계에서는 모든 움직임이 속도와 안전의 균형 위에서 이뤄진다”며 “디지털 자산을 다루는 데에도 그와 같은 수준의 정밀함과 성공을 위한 올바른 보호 장비가 필요하다”고 말했다.

Bitget의 그레이시 첸(Gracy Chen) 최고경영자(CEO)는 “보안은 플랫폼과 이용자가 함께 공유해야 할 사고방식”이라며 “호르헤 로렌소와 같은 챔피언과의 협업을 통해 수동적인 이용자를 자신의 디지털 여정을 능동적으로 지키는 주체로 전환하는 것이 목표”라고 말했다.

이번 협업은 머클 트리(Merkle Tree) 검증 방식을 활용한 기관급 투명성 강화 흐름을 부각시킨다. 이를 통해 플랫폼의 지급여력에 대한 독립적인 감사가 가능해지며, 보다 신뢰도 높은 운영 구조를 구축하게 된다. 이러한 종합적 접근을 바탕으로 양측은 업계 전반의 보안 기준을 한 단계 끌어올리고, 트레이더들이 웹3(Web3) 생태계에 보다 안전하게 참여할 수 있도록 필요한 도구를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website



위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

