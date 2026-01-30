Bitget Melantik Juara MotoGP Jorge Lorenzo sebagai Duta Keselamatan bagi ekosistem UEX

VICTORIA, Seychelles, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar dunia, telah mengumumkan pelantikan legenda MotoGP Jorge Lorenzo sebagai Duta Keselamatan, sempena Hari Privasi Data. Kerjasama ini menyusuli siri pengaktifan sepanjang musim yang berjaya di litar perlumbaan utama di Itali, Jerman, Catalunya dan Indonesia. Kolaborasi ini memberi tumpuan kepada usaha merapatkan jurang antara sukan berprestasi tinggi dan landskap aset digital, dengan menekankan falsafah bahawa kelajuan mesti diurus melalui perlindungan yang unggul.

Inisiatif ini berpusat pada siri video pendidikan lima bahagian yang direka untuk memudahkan pemahaman konsep keselamatan yang kompleks bagi komuniti perdagangan global. Modul-modul ini merangkumi topik kritikal termasuk pencegahan pancingan data, pengesahan dua faktor, amaran risiko, serta mekanisme Dana Perlindungan Bitget dan Bukti Rizab. Dengan memanfaatkan perspektif unik Lorenzo “X-Fuera”—teknik perlumbaan yang ditakrifkan oleh strategi memotong di bahagian luar secara terancang—kempen ini menunjukkan cara visi yang dipertingkatkan dan ruang yang diperluas dapat membawa kepada keputusan dagangan yang lebih selamat dalam platform Universal Exchange (UEX).

Kempen ini turut diintegrasikan dengan Anti-scam Hub tetap platform, sebuah pusat pendidikan yang ditubuhkan pada Jun 2025 untuk menyediakan sumber berterusan mengenai keselamatan industri. Hab ini menawarkan indikator penipuan masa nyata dan kit keselamatan untuk membantu pengguna menghadapi ancaman baharu seperti penipuan berasaskan AI. Melengkapi usaha pendidikan ini, platform mengekalkan Dana Perlindungan bernilai lebih USD300 juta dan menerbitkan Bukti Rizab bulanan untuk memastikan sokongan 1:1 bagi semua aset pengguna.

“Dalam dunia perlumbaan, setiap pergerakan adalah keseimbangan antara kelajuan dan keselamatan. Menavigasi aset digital memerlukan tahap ketepatan yang sama serta perlindungan yang sesuai untuk berjaya,” kata Jorge Lorenzo.

“Keselamatan ialah satu cara berfikir yang dikongsi bersama antara platform dan manusia. Bitget, melalui kerjasama dengan juara seperti Jorge, berhasrat mengubah pengguna pasif menjadi pelindung aktif perjalanan digital mereka sendiri,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Kerjasama ini menonjolkan langkah ke arah ketelusan bertaraf institusi dengan menggunakan pengesahan Merkle Tree, yang membolehkan audit bebas dilakukan terhadap kecairan dan solvabiliti platform. Melalui pendekatan menyeluruh ini, kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan piawaian industri serta melengkapkan para pedagang dengan alat yang diperlukan untuk penyertaan selamat dalam ekosistem Web3.

Untuk maklumat lanjut, sila layari di sini.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Pada masa ini, Bitget menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 rantau di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e25042bd-c487-47a3-bce5-1b8b1c74ec67