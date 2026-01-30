Bitget 任命 MotoGP 冠军 Jorge Lorenzo 为 UEX 生态系统安全大使

塞舌尔维多利亚, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 任命 MotoGP 传奇车手 Jorge Lorenzo 为安全大使，这一任命恰逢国际数据隐私保护日。 在意大利、德国、加泰罗尼亚和印度尼西亚的各大赛车场成功开展了一系列贯穿整个赛季的活动后，双方达成此次合作。 此次合作专注于弥合高效能体育运动与数字资产领域之间的鸿沟，强调通过卓越保护措施来掌控速度的理念。

该倡议聚焦于由五个部分组成的系列教育视频，旨在为全球交易社区简化复杂的安全概念。 各模块涵盖的关键主题包括防范网络钓鱼、双因素身份验证、风险警示、Bitget 保护基金及储备金证明的运作机制。 通过运用 Lorenzo 独有的“X-Fuera”（一种以精准的外线超车为特点的赛车技术）方法，此次活动展示了在全景交易所 (UEX) 平台上，视野提升与空间扩大如何助力交易决策安全性的提升。

此次活动还整合了该平台具有宣教意义的永久性反诈骗中心。该中心于 2025 年 6 月成立，旨在持续提供有关行业安全的资源。 反诈骗中心提供实时诈骗警示和安全工具包，以帮助用户应对诸如 AI 驱动型欺诈等新型威胁。 除了这些宣教方面的努力外，UEX 平台还配有价值 3 亿多美元的保护基金，并每月发布储备金证明，以确保所有的用户资产均可获得一比一的保障。

Jorge Lorenzo 表示：“在赛车界，每一个动作都是速度与安全之间的平衡。 驾驭数字资产需要同样的精准度以及正确装备，方可取得成功。”

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“安全是平台与用户共同秉持的一种理念。 通过与像 Jorge 这样的冠军车手合作，我们的目标是将被动用户转变为自己数字旅程的积极捍卫者。”

此次合作突显了 Bitget 向机构级透明度迈进的趋势，利用 Merkle Tree 算法验证，实现对平台偿付能力的独立审计。 通过这一综合方法，此项合作旨在提升行业标准，并为交易者提供在 Web3 生态系统中安全参与交易所需的各种工具。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立的财务建议，并充分考虑个人理财经验和财务状况。 过往业绩无法预测未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅使用条款。

