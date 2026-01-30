Bitget 委任 MotoGP 世界冠軍 Jorge Lorenzo 為 UEX 生態系統的安全大使

塞舌爾維多利亞, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange, UEX) Bitget 於資料私隱日 (Data Privacy Day) 當天宣佈，任命世界電單車錦標賽 (MotoGP) 傳奇名將 Jorge Lorenzo 擔任安全大使。 是次合作前，Bitget 已在意大利、德國、加泰羅尼亞及印尼的主要賽道進行整季系列推廣活動，大獲成功。 雙方合作聚焦於融會頂級賽車運動與數碼資產領域，並傳遞以全面保護駕馭速度的哲學。

此舉圍繞一套共五輯的教學影片系列展開，旨在化繁為簡，向全球交易社群宣揚安全理念。 各輯內容涵蓋關鍵主題，包括釣魚攻擊防範、雙重認證、風險警示，並深入闡釋 Bitget 保護基金及儲備證明的運作機制。 活動融會 Lorenzo 別樹一格的「X-Fuera」賽道視野，這種精準計算的外線超車藝術，詮釋如何憑藉更高遠的視角及更開闊的空間，於全景交易所 (UEX) 平台上轉化為更穩妥的交易抉擇。

此活動亦與平台常設的反詐騙中心互相配合。該教育中心於 2025 年 6 月成立，旨在持續提供工業安全資源。 中心不僅提供即時詐騙警示及安全防護套件，更引導用戶從容應對人工智能 (AI) 詐騙等新興威脅。 在普及教育之外，平台更設有價值逾 3 億美元的保護基金，並每月公開儲備證明，以確保所有用戶資產均獲得 1:1 的足額保障。

Jorge Lorenzo 說：「在賽場上，每個動作均講求平衡速度與安全。 處理數碼資產同樣需要精準判斷及合適防護，才能穩操勝券。」

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「安全意識是平台與用戶共同肩負的責任。 這次與 Jorge 等冠軍車手合作，正是為了推動用戶從被動參與轉為主動守護自身數碼旅程。」

雙方合作彰顯對機構級透明度的追求，並運用 Merkle Tree 驗證技術，使平台的償付能力經得起獨立審計的考驗。 透過這套全面方案，雙方合作致力提升行業標準，並讓交易者具備所需工具，以安心投身 Web3 生態系統。

Bitget 是全球規模最大的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯及黃金等貴金屬。

