MAISONS DU MONDE : VENTES DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE L'ANNEE 2025

NANTES, LE 30 JANVIER 20206

Ventes du quatrième trimestre et de l’année 2025

Stabilisation des ventes au S2 (-0,7% LfL) après -9 % au S1

Ventes à périmètre comparable au T4 à -5 %, du fait des ventes en ligne

Économies de coûts de 45 M€ atteint, nouvelle ambition de 30 M€ pour 2026

L’international et les magasins confirment leur résilience

Europe du Sud à (-1%) au T4, avec des ventes en magasin à périmètre comparable à +1 % (deuxième trimestre consécutif de croissance)

Les ventes en magasin résistent (-2 % à périmètre comparable); -4 % en France

Les magasins au concept renouvelé continuent de générer une croissance à un chiffre

Les activités e-commerce face à des défis

Les ventes en ligne reculent de -10 %, malgré une campagne Black Friday record, impactées principalement par la France et les pays d’Europe du Nord

Organisation interne ajustée avec pour objectif d’améliorer l’expérience client digitale, et arrivée d’une nouvelle Directrice du Digital début janvier

Coûts et génération de trésorerie

Plan d’économies de coûts 2025 de 45M€ atteint

Génération de trésorerie positive au S2, ne compensant toutefois pas la consommation de trésorerie du S1

Nouvelle ambition 2026 de 30 M€ de réduction de coûts bruts, avec la poursuite d’optimisations, notamment sur la logistique et le siège, conduisant à un total d'économies de 120 M€ sur la période 2024-2026

Prochaines étapes clés du Plan de Transformation Inspire Everyday

Capitaliser sur le retour à un trafic positif chaque mois au S2 , dans le réseau de magasins comme sur les activités en ligne, afin de renforcer la relation client

, dans le réseau de magasins comme sur les activités en ligne, afin de renforcer la relation client Activités en ligne : amélioration du parcours client digital durant 2026, incluant une refonte visuelle avec des contenus enrichis, capitalisant sur l’expertise Rhinov, ainsi que l’optimisation des moyens de paiement

: amélioration du parcours client digital durant 2026, incluant une refonte visuelle avec des contenus enrichis, capitalisant sur l’expertise Rhinov, ainsi que l’optimisation des moyens de paiement Réseau de magasins: poursuite de la modernisation du parc de magasins, alignée avec le nouveau format pilote en ZAC, qui présente une croissance

Objectifs financiers

Dans une situation encourageante de stabilisation des ventes et de génération de trésorerie positive au S2, le manque persistant de visibilité sur l’environnement macroéconomique et le retail, en particulier en France, réduit la prévisibilité des objectifs à moyen terme et nous conduit en conséquence à ne pas maintenir l’objectif de génération cumulée de free cash-flow de 100 M€ sur la période 2024-2027.

François-Melchior de Polignac, CEO a commenté "La collection Automne/Hiver a soutenu l’amélioration du S2 par rapport aux tendances passées. L’Europe du Sud et le Retail, y compris en France, ont confirmé l’amélioration de leur trajectoire. Nous avons exécuté avec succès notre plan d’économies de coûts de 45 M€. Néanmoins, nous continuons d’évoluer dans un environnement exigeant et restons pleinement focalisés sur la maîtrise des coûts et la génération de trésorerie. Je suis également ravi d’accueillir Olivia Camplez en tant que nouvelle directrice du digital et suis convaincu qu’elle contribuera à porter rapidement notre expérience digitale au niveau supérieur”

PERFORMANCE DES VENTE POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ET L'ANNÉE 2025

€ in millions T4 25 T4 24 Var.

T4'24-25 FY 25 FY 24 Var.

FY 24-25 GMV Groupe 312,8 329,2 (5,0%) 1083,4 1136,4 (4,6%) Ventes 278,1 295,4 (5,9%) 947,3 1001,9 (5,4%) Ventes à périmètre constant 267,8 282,9 (5,4%) 911,7 956,7 (4,7%) Ventes par zone géographique France 159,8 170,9 (6,2%) 518,6 555,8 (6,4%) % des ventes 57,5% 57,9% (0,2ppt) 54,7% 55,5% (0,5ppt) International 118,3 124,5 (5,3%) 428,9 446,0 (4,3%) % des ventes 42,5% 42,1% 0,2ppt 45,3% 44,5% 0,5ppt Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 214,7 225,0 (4,6%) 697,7 723,0 (3,5%) % des ventes 77,3% 76,2% 1,1ppt 73,7% 72,2% 1,5ppt Ventes en ligne 63,3 70,4 (10,1%) 249,6 278,8 (10,5%) % des ventes 22,7% 23,8% (1,1ppt) 26,3% 27,8% (1,5ppt) Ventes par catégories de produits Décoration 179,6 191,5 (6,2%) 532,5 558,5 (4,7%) % des ventes 64,6% 64,8% (0,2ppt) 56,2% 55,8% (0,5ppt) Meubles 98,5 103,9 (5,3%) 414,8 443,2 (6,4%) % des ventes 35,4% 35,2% 0,2ppt 43,8% 44,2% 0,5ppt









































































































Détails des ventes du T4 2025

Les ventes nettes du Groupe se sont élevées à 278,1 M€ au T4 2025, en baisse de 5,9 % par rapport au T4 2024 et de 5,4 % à périmètre comparable.

Les deux canaux de vente sont en recul. Les magasins ont fait preuve de davantage de résilience que les activités en ligne, avec des ventes en baisse de 4 %, soit -2 % en LfL, tandis que le e-commerce recule de 10 %.

La France (-6 %) et l’International (-5 %) enregistrent des baisses du même ordre de grandeur. En France, l’environnement de marché reste particulièrement difficile, le panel Retail Int faisant état d’une baisse du trafic d’environ 3 % au T4.

À l’international, les performances sont contrastées : l’Europe du Sud reste globalement stable avec une croissance pour le parc de magasins, et la Suisse et le Benelux affichent une tendance résiliente. À l’inverse, l’Allemagne et l’Autriche sont en recul sur le trimestre.

Les ventes magasins atteignent 215 M€, en baisse de 5%, intégrant une performance LfL de -2 % et l’impact de l’optimisation continue du parc. Au 31 décembre 2025, le Groupe exploitait 328 magasins, soit une diminution nette de 10 magasins sur un an. Trois magasins sous-performants ont été fermés sur le trimestre et un magasin a été transféré vers un modèle affilié, portant le nombre total de magasins affiliés à 19. Le magasin de La Roche-sur-Yon a été entièrement rénové et converti au nouveau format pilote pour les ZAC. Depuis sa réouverture en Octobre ses performances sont très encourageantes.

Les ventes en ligne s’élèvent à 63,3 M€, en baisse de 10 %, tant sur le Web MdM que sur la Marketplace.

Les ventes de meubles (-5 %) et de décoration (-6 %) affichent des tendances comparables. La collection de Noël enregistre une croissance de 15 %, renforçant le positionnement de Maisons du Monde comme référence de la décoration lors des temps forts saisonniers.

En conséquence, les ventes à périmètre comparable du second semestre 2025 présentent une stabilisation (-0,7%).

Financement

Le Groupe poursuit ses échanges avec ses partenaires financiers afin de sécuriser le financement de son business plan. Dans ce cadre, il a obtenu le consentement unanime de ses banques pour ajuster la documentation financière relative aux ratios de covenants au 31 décembre 2025

Définitions

Le management de Maisons du Monde utilise, outre les paramètres financiers disponibles dans le cadre des normes IFRS, plusieurs indicateurs clés afin d’évaluer, de monitorer et de gérer son activité. Les informations opérationnelles et statistiques concernant l’activité du Groupe présentées dans ce communiqué ne relèvent pas des règles IFRS, ne font pas l’objet d’un audit et sont issues de systèmes de reporting internes. Bien que ces indicateurs ne constituent pas des instruments d’analyse des résultats financiers au regard des règles IFRS, le Groupe estime toutefois qu’ils apportent un éclairage utile sur le fonctionnement et la performance de son activité. Ces indicateurs peuvent ne pas être comparables avec des indicateurs similaires utilisés par d’autres entreprises concurrentes ou tierces.

Ventes : cela comprend les revenus générés par la vente d’articles de décoration et de meubles réalisée i) en magasins (en propre ou affiliés), ii) avec les franchisés, iii) sur les sites Internet et iv) via les activités B2B du Groupe. Elles comprennent également les commissions Marketplace.

Croissance des ventes à périmètre comparable : la croissance des ventes à périmètre comparable correspond au pourcentage d’évolution des ventes réalisées en magasins, sur les sites Internet et via les activités B2B du Groupe entre un exercice (n) et l’exercice précédent comparable (n-1), à l’exclusion des magasins ouverts ou fermés au cours des deux périodes comparées. Les ventes attribuables aux magasins qui ont fermé temporairement pour travaux pendant l’une ou l’autre des périodes comparées sont incluses.

Southern Europe comprend l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

Avertissement

Déclarations Prospectives Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite des magasins dans 9 pays européens.

