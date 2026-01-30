Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 29.1.2026

Sampo Oyj, pörssitiedote, 30.1.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 29.1.2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa 29.1.2026 seuraavasti:                

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostotYhteenlaskettu päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä)Hankittujen osakkeiden päiväkohtainen painotettu keskihinta*Markkinapaikka (MIC-koodi)
 8 3339,44AQEU
 79 5499,44CEUX
 31 2759,45TQEX
 91 6469,44XHEL
YHTEENSÄ210 8039,44 

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               

Sampo ilmoitti 5.11.2025 enintään 150 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 6.11.2025 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 14 867 915 Sammon A-osaketta, mikä on 0,56 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

