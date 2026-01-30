HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.1.2026 KLO 10.00

Riikka Tieaho nimetty vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja lakiasiainjohtajaksi

Huhtamäki on nimittänyt Riikka Tieahon (50) vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde - ja lakiasiainjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlichille. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.6.2026, toimipaikkanaan Espoo.

Riikka siirtyy Huhtamäelle Woltilta, jossa hän on toiminut lakiasiainjohtajana vuodesta 2020. Ennen Woltia Riikka työskenteli Nokiassa eri lakiasian tehtävissä, ja hänellä on 20 vuoden kokemus johtotehtävistä globaalissa pörssilistatussa yhtiössä.

Aino Kyytsönen on nimitetty yhtiön sisältä väliaikaiseksi vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja lakiasiainjohtajaksi kunnes Riikka aloittaa tehtävässään.

"Olemme iloisia voidessamme toivottaa Riikan tervetulleeksi Huhtamäelle ja konsernin johtoryhmään. Hänen vahva taustansa lakiasioiden ja vaatimustenmukaisuuden johtamisessa kansainvälisissä, voimakkaan kasvun ympäristöissä on olennaista jatkaessamme vastuullisuuden ja hallinnointitapamme vahvistamista. Nämä toiminnot ovat keskeisessä asemassa vauhdittaessamme kannattavaa kasvua," sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich.

"Olen erittäin iloinen saadessani liittyä Huhtamäelle aikana, jolloin vastuullisuus, vahva hallinto ja kestävä kasvu ovat yhtiön strategian ytimessä. Huhtamäen pitkät perinteet, globaali toimintaympäristö ja selkeä päämäärä olla kestävien pakkausratkaisujen edelläkävijä puhuttelevat minua vahvasti. Odotan innolla yhteistyötä konsernin johtoryhmän kanssa yhtiön vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja lakiasioiden kehittämiseksi, ja haluan omalta osaltani tukea Huhtamäen matkalla kohti asemaa vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalintana," sanoo Riikka Tieaho.

Konsernin johtoryhmässä ovat:

Ralf K. Wunderlich (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Fredrik Davidsson, johtaja, Foodservice Packaging;

Sara Engber, johtaja, Fiber Packaging;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Axel Glade, johtaja, Flexible Packaging;

Katariina Kravi, henkilöstö-, työturvallisuus- ja viestintäjohtaja;

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Riikka Tieaho, vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja lakiasiainjohtaja (viimeistään 1.6.2026 alkaen); ja

Changsheng Wu, hankintajohtaja.





Lisätietoja:

Ralf K. Wunderlich, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä





