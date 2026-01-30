KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 30.1.2026 KLO 10.00
Kalmar julkaisee tammi–joulukuun 2025 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 13.2.2026
Kalmar Oyj julkaisee tammi–joulukuun 2025 tilinpäätöstiedotteen 13.2.2026 noin klo 9.00. Raportti on saatavilla julkaisun jälkeen osoitteessa https://www.kalmar.fi/sijoittajat/.
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät Kalmarin toimitusjohtaja Sami Niiranen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sakari Ahdekivi. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa https://www.kalmar.fi/sijoittajat/ klo 10.00 mennessä.
Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://events.inderes.com/kalmar/q4-2025/dial-in. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://kalmar.events.inderes.com/q4-2025. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Kalmarin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.
Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.
Muistuttaisimme samalla, että pääsette tilaamaan Kalmarin pörssi- ja lehdistötiedotteita tämän linkin kautta tai Kalmarin internet-sivuilla https://www.kalmar.fi/sijoittajat/.
Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
Katariina Kataja, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 527 1427
Kalmar lyhyesti
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi
