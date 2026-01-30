Correction: Virtune meddelar kommande ETP split 10:1 för Virtune Bitcoin Prime ETP (VIRBTCP)

Rättelse: Nytt WKN har uppdaterats.

Stockholm, 23 januari 2026 - Virtune AB (Publ) meddelar idag en kommande ETP split om 10:1 för Virtune Bitcoin Prime ETP (VIRBTCP). ETP spliten påverkar inte det totala värdet av investerarnas innehav och kräver inga åtgärder från investerare. Syftet med denna split är att möjliggöra handel i mindre enheter och därigenom stödja förbättrad likviditet och tillgänglighet i handeln.



Viktig information om ETP spliten



ETP-spliten träder i kraft vid marknadens öppning den 2 februari 2026 på samtliga marknader där produkten är tillgänglig.



I samband med spliten kommer varje befintlig enhet i Virtune Bitcoin Prime ETP att delas upp i tio (10) nya enheter. Detta innebär att NAV per enhet minskar med en faktor om tio. Det totala värdet av varje investerares innehav förblir oförändrat, eftersom ökningen av antalet andelar fullt ut kompenseras av den motsvarande minskningen av NAV per enhet.



Illustrativt exempel



Om en investerare äger 100 enheter i Virtune Bitcoin Prime ETP före ETP-spliten 10:1, kommer innehavet automatiskt att justeras till 1 000 enheter efter spliten. Samtidigt minskar NAV per enhet med en faktor om tio. Det totala värdet på investeringen förblir oförändrat.



Produktnamn och ticker förblir oförändrade:



Produktnamn: Virtune Bitcoin Prime ETP

Ticker: VIRBTCP



I samband med ETP spliten kommer ETP:n att tilldelas ett nytt ISIN och WKN. Utöver denna tekniska förändring förblir samtliga övriga produktegenskaper oförändrade, inklusive exponering och avgiftsstruktur.



Ingen åtgärd krävs från investerare. ETP spliten genomförs automatiskt via clearingsystemet.



De slutliga villkoren som återspeglar ETP spliten kommer att finnas tillgängliga från och med den 2 februari 2026.



Produktinformation



ETP: Virtune Bitcoin Prime ETP

Bloomberg-kod: VIRBTCP SS

Ticker: VIRBTCP

Avvecklingsvaluta: SEK

Börser: Nasdaq Stockholm, Deutsche Börse Xetra

Handelsvalutor: SEK, EUR



Värdepappersidentifierare:



Gammalt ISIN: SE0025012032

Nytt ISIN: SE0027598038

Gammalt WKN: A4AN8F

Nytt WKN: A4ARC3







ETP namn Ticker Split Ratio Sista handelsdagen med gammalt ISIN Första handelsdagen med nytt ISIN-nummer Virtune Bitcoin Prime ETP VIRBTCP 10:1 2026-01-30 2026-02-02

















Presskontakt

Christopher Kock, VD Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges.

With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com.

Bilaga