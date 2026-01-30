Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 140636/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-26
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3500 Yksikköhinta: 3.75 EUR
(2): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 3.6 EUR
(3): Volyymi: 2527 Yksikköhinta: 3.45 EUR
(4): Volyymi: 3700 Yksikköhinta: 3.41 EUR
(5): Volyymi: 1750 Yksikköhinta: 3.34 EUR
(6): Volyymi: 3080 Yksikköhinta: 3.83 EUR
(7): Volyymi: 2080 Yksikköhinta: 3.8 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):
Volyymi: 18137 Keskihinta: 3.60619 EUR