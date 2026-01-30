Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 140636/5/4


 

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-26

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 3500 Yksikköhinta: 3.75 EUR 

(2): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 3.6 EUR 

(3): Volyymi: 2527 Yksikköhinta: 3.45 EUR 

(4): Volyymi: 3700 Yksikköhinta: 3.41 EUR 

(5): Volyymi: 1750 Yksikköhinta: 3.34 EUR 

(6): Volyymi: 3080 Yksikköhinta: 3.83 EUR 

(7): Volyymi: 2080 Yksikköhinta: 3.8 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7): 

Volyymi: 18137 Keskihinta: 3.60619 EUR


