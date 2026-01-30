AI-Media präsentiert auf der ISE 2026 Workflows für Echtzeitübersetzungen und Barrierefreiheit angesichts steigender Nachfrage nach mehrsprachigen AV-Lösungen

BARCELONA, Spanien, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Untertitelungs- und Sprachlösungen, wird auf der ISE 2026 demonstrieren, wie Echtzeit-Übersetzung, Untertitelung und Audiobeschreibung zu unverzichtbaren Funktionen in professionellen AV-Umgebungen werden – von Live-Events und Unternehmenskommunikation bis hin zu Veranstaltungsorten und öffentlichen Installationen.

Angesichts einer zunehmend mehrsprachigen Zuschauerschaft und steigender Erwartungen an eine inklusive Kommunikation sind AV-Teams gefordert, Erlebnisse zu bieten, die sowohl vor Ort als auch per Fernzugriff zugänglich, verständlich und konsistent sind. Auf der ISE 2026 wird AI-Media zeigen, wie seine KI-Technologie in Broadcast-Qualität in integrierte AV-Workflows implementiert wird, um skalierbare Echtzeit-Sprachunterstützung und Barrierefreiheit bei geringer Latenz zu ermöglichen.

An Stand 4L700 präsentiert AI-Media LEXI Voice, eine KI-gesteuerte Lösung, die Echtzeit-Sprachübersetzungen in jede beliebige Sprache mit natürlich klingender Sprachausgabe und minimaler Verzögerung liefert. LEXI Voice wurde für Live- und Broadcast-Umgebungen entwickelt und unterstützt Event-Produzenten, Content-Eigentümer und AV-Integratoren dabei, multilinguale Kommunikation anzubieten, ohne die Produktionsabläufe komplexer zu gestalten.

Neben LEXI Voice präsentiert AI-Media auch LEXI Text, seine Lösung für KI-Untertitelung in Echtzeit, sowie LEXI AD, das automatisierte Audiobeschreibungen für inklusive Seherlebnisse bereitstellt. Insgesamt unterstützt die LEXI-Suite Unternehmen dabei, mehrsprachige und barrierefreie Erlebnisse in professionellen AV- und Broadcast-Umgebungen zu bieten. Dies unterstreicht den branchenweiten Trend, inklusive Kommunikation als Standardvoraussetzung und nicht als bloße Zusatzoption zu betrachten.

„Das professionelle AV-Segment nähert sich schnell den Erwartungen, die Sendeanstalten seit Jahren erfüllen müssen – Zuverlässigkeit, geringe Latenz und Erlebnisse, die sprachübergreifend und barrierefrei sind“, sagte Mark Lovatt, VP Strategic Accounts und VP Sales – EMEA bei AI-Media. „Auf der ISE zeigen wir, wie Echtzeit-Sprachübersetzung, -Untertitelung und -Audiobeschreibung als Teil des Live-Workflows bereitgestellt werden können. So helfen wir Organisationen dabei, von Anfang an inklusivere Erlebnisse zu gestalten.“

Alle LEXI-Lösungen lassen sich nahtlos in SDI- und IP-Infrastrukturen integrieren und können für Konferenzen, Unternehmenskommunikation, Live-Events, Sportstätten sowie religiöse und öffentliche Einrichtungen eingesetzt werden.

AI-Media sieht der ISE 2026 in Barcelona mit Spannung entgegen, um mit Fachleuten aus der Branche darüber zu diskutieren, wie Technologie für Sprache und Barrierefreiheit in Live-, Rundfunk- und integrierten AV-Umgebungen zum Einsatz kommen kann. Besuchen Sie Stand 4L700, um die Workflows von AI-Media für Echtzeit-Sprachübersetzung, -Untertitelung und -Audiobeschreibung hautnah zu erleben. Weitere Informationen zu den Lösungen von AI-Media, einschließlich der Möglichkeit, Termine mit Vertretern von AI-Media auf der ISE zu vereinbaren, finden Sie hier: https://landing.ai-media.tv/ise-2026

Über AI-Media:



AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter für KI-gestützte Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachsteuerung. Die LEXI Suite und das globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit – weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.



Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9de967d8-191a-4c7d-9504-da62857c28ae