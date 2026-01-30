AI-Media presenta flujos de trabajo de traducción en tiempo real y accesibilidad en ISE 2026 mientras aumenta la demanda de AV multilingüe

BARCELONA, España, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, líder global en soluciones de subtitulado y lingüísticas impulsadas por inteligencia artificial (IA), participará en la ISE 2026 para demostrar cómo la traducción en tiempo real, los subtítulos y la audiodescripción se están convirtiendo en capacidades esenciales en entornos AV profesionales, desde eventos en vivo y comunicaciones corporativas hasta establecimientos e instalaciones públicas.

A medida que las audiencias se vuelven cada vez más multilingües y aumentan las expectativas de comunicación inclusiva, los equipos AV enfrentan el desafío de ofrecer experiencias accesibles, comprensibles y coherentes, tanto para los espectadores presenciales como para los remotos. En ISE 2026, AI-Media mostrará cómo su tecnología de IA de calidad broadcast se aplica a flujos de trabajo AV integrados, permitiendo un soporte lingüístico y de accesibilidad escalable, en tiempo real y con baja latencia.

En el Stand 4L700, AI-Media presentará LEXI Voice, una solución impulsada por IA que ofrece traducción de voz en tiempo real a cualquier idioma, con salida natural y retraso mínimo. Diseñada para entornos en vivo y broadcast, LEXI Voice apoya a productores de eventos, propietarios de contenido e integradores AV que buscan ofrecer comunicación multilingüe sin añadir complejidad a los flujos de trabajo de producción.

Junto a LEXI Voice, AI-Media también demostrará LEXI Text, su solución de subtitulado en tiempo real impulsada por IA, LEXI AD, que ofrece audiodescripción automatizada para apoyar experiencias de visualización inclusivas. En conjunto, la suite LEXI ayuda a las organizaciones a ofrecer experiencias multilingües y accesibles en entornos AV profesionales y de broadcast, respaldando un cambio en la industria hacia la comunicación inclusiva como estándar, y no como complemento.

“El AV profesional se está moviendo rápidamente hacia las mismas expectativas bajo las que los broadcasters han operado durante años: fiabilidad, baja latencia y experiencias que funcionan en todos los idiomas y necesidades de accesibilidad”, dijo Mark Lovatt, vicepresidente de cuentas estratégicas y vicepresidente de ventas - EMEA en AI-Media. "En ISE, demostramos cómo la traducción de voz en tiempo real, los subtítulos y la audiodescripción pueden integrarse dentro del flujo de trabajo en vivo, ayudando a las organizaciones a diseñar experiencias más inclusivas desde el principio”.

Todas las soluciones LEXI se integran de manera fluida con infraestructuras SDI e IP, y soportan implementaciones en conferencias, comunicaciones corporativas, eventos en vivo, estadios, lugares de culto e instalaciones públicas.

AI-Media espera interactuar con profesionales de la industria durante ISE 2026 en Barcelona para analizar cómo la tecnología de lenguaje y accesibilidad puede aplicarse en entornos AV en vivo, broadcast e integrados. Visite el stand 4L700 para explorar los flujos de trabajo de traducción de voz, subtitulado y audiodescripción de AI-Media en acción. Para más información sobre las soluciones de AI-Media, incluida la posibilidad de agendar reuniones con representantes en ISE, visite: https://landing.ai-media.tv/ise-2026

Acerca de AI-Media:



AI-Media (ASX: AIM) es un líder mundial en soluciones de traducción de voz, subtitulado y orquestación lingüística impulsadas por inteligencia artificial (IA). La suite LEXI y la red global de codificadores ofrecen inteligencia multilingüe en tiempo real, confiable en todo el mundo para modernizar los flujos de trabajo, optimizar la comunicación y escalar la transición del texto a la voz con inteligencia artificial (IA).



Para más información visite el sitio web de AI-Media.

