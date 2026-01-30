AI-Media présentera ses processus de traduction et d’accessibilité en temps réel à l’ISE 2026, face à la demande croissante en audiovisuel multilingue

BARCELONE, Espagne, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, leader mondial des solutions de sous-titrage et de traduction assistées par IA, sera présente au salon ISE 2026 pour démontrer comment la traduction en temps réel, le sous-titrage et l’audiodescription deviennent des fonctionnalités essentielles dans les environnements audiovisuels professionnels, qu’il s’agisse d’événements en direct, de communications d’entreprise, de salles de spectacle ou d’installations publiques.

Alors que les publics deviennent de plus en plus multilingues et que les attentes en matière de communication inclusive continuent de croître, les équipes audiovisuelles doivent offrir des expériences accessibles, compréhensibles et cohérentes, tant pour les spectateurs sur place qu’à distance. Lors du salon ISE 2026, AI-Media présentera comment sa technologie d’IA de qualité professionnelle est appliquée aux flux de travail audiovisuels intégrés, permettant une prise en charge évolutive et en temps réel des langues et de l’accessibilité avec une faible latence.

Sur le stand 4L700, AI-Media présentera LEXI Voice, une solution alimentée par l’IA qui offre une traduction vocale en temps réel dans n’importe quelle langue, avec un rendu naturel et un temps de latence minimal. Conçue pour les environnements audiovisuels en direct et de diffusion, LEXI Voice aide les producteurs d’événements, les propriétaires de contenu et les intégrateurs audiovisuels à proposer une communication multilingue sans complexifier les processus de production.

Aux côtés de LEXI Voice, AI-Media présentera également LEXI Text, sa solution de sous-titrage en temps réel alimentée par l’IA, et LEXI AD, qui fournit une description audio automatisée pour des expériences de visionnage inclusives. Ensemble, la suite LEXI permet aux organisations d’offrir des expériences multilingues et accessibles dans les environnements audiovisuels et de diffusion professionnels, soutenant une tendance industrielle où la communication inclusive devient la norme, et non un simple ajout.

« L’audiovisuel professionnel évolue rapidement vers les mêmes attentes que celles auxquelles les diffuseurs sont soumis depuis des années : fiabilité, faible latence et expériences adaptées à toutes les langues et à tous les besoins en matière d’accessibilité », a déclaré Mark Lovatt, vice-président des comptes stratégiques et vice-président des ventes - EMEA chez AI-Media. « Lors du salon ISE, nous démontrons comment la traduction vocale, le sous-titrage et l’audiodescription en temps réel peuvent être intégrés au flux de travail en direct, aidant ainsi les organisations à concevoir des expériences plus inclusives dès le départ. »

Toutes les solutions LEXI s’intègrent de manière transparente aux infrastructures SDI et IP, et peuvent être déployées dans des conférences, communications d’entreprise, événements en direct, stades, lieux de culte et installations publiques.

AI-Media se réjouit de rencontrer les professionnels du secteur lors du salon ISE 2026 à Barcelone afin d’échanger sur la manière dont les technologies linguistiques et d’accessibilité peuvent être appliquées dans les environnements audiovisuels en direct, de diffusion et intégrés. Rendez-vous sur le stand 4L700 pour découvrir les processus de traduction vocale, de sous-titrage et d’audiodescription en temps réel d’AI-Media à l’œuvre Des informations supplémentaires sur les solutions d’AI-Media, ainsi que la possibilité de prendre rendez-vous avec des représentants d’AI-Media au salon ISE, sont disponibles ici : https://landing.ai-media.tv/ise-2026

À propos d’AI-Media :



AI-Media (ASX : AIM) est un leader mondial de solutions de traduction vocale, de sous-titrage et d’orchestration linguistique alimentées par l’IA. Sa LEXI Suite et son réseau international d’encodeurs apportent une intelligence multilingue en temps réel, permettant aux organisations de moderniser leurs flux de travail, d’améliorer la communication et d’accélérer la transition du texte vers la voix générée par IA.



Pour en savoir plus, consultez le site Internet d’AI-Media.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9de967d8-191a-4c7d-9504-da62857c28ae