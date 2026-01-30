כשהביקוש לאודיו/וידאו רב-לשוני מאיץ, AI-Media תציג לראווה תזרימי עבודה לתרגום ונגישות בזמן אמת ב-ISE 2026

ברצלונה, ספרד, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, מובילה עולמית בפתרונות יצירת כתוביות ושפה מונעי בינה מלאכותית, תשתתף ב-ISE 2026 כדי להדגים כיצד תרגום, יצירת כתוביות ותיאור קולי בזמן אמת הופכים ליכולות חיוניות בסביבות אודיו/וידאו (AV) מקצועיות - החל מאירועים חיים ותקשורת תאגידית, ועד למקומות ומתקנים ציבוריים.

ככל שהקהל הוא יותר רב לשוני, והציפיות לתקשורת מכילה ממשיכות לעלות, צוותי AV ניצבים בפני אתגר לספק חוויות נגישות, מובנות ועקביות בצפייה מקומית וגם מרחוק. ב-ISE 2026, חברת AI-Media תשתף כיצד טכנולוגיית הבינה המלאכותית ברמת ידור שלה מיושמת בתזרימי עבודה משולבים של AV, ומאפשרת תמיכה ניתנת להתאמה בזמן אמת בשפה ובנגישות עם זמן שיהוי קצר.

בביתן 4L700, AI-Media תציג את LEXI Voice , פתרון תרגום קולי בזמן אמת מבוסס בינה מלאכותית, ולכל שפה, עם פלט טבעי ועיכוב מינימלי. LEXI Voice, שתוכנן עבור סביבות שידור חי, תומך במפיקי אירועים, בעלי תוכן ואינטגרטורים של AV המעוניינים לספק תקשורת רב-לשונית מבלי להוסיף מורכבות לתזרימי העבודה של ההפקה.

לצד LEXI Voice, AI-Media תדגים גם את LEXI Text , פתרון יצירת הכתוביות בזמן אמת מבוסס הבינה המלאכותית שלה, ואת LEXI AD , כלי המספק תיאורי שמע אוטומטיים לתמיכה בחוויות צפייה מכילות. ביחד, חבילת LEXI מסייעת לארגונים לספק חוויות רב-לשוניות ונגישות בסביבות AV ושידור מקצועיות - ותומכת במעבר רחב יותר בתעשייה לעבר תקשורת מכילה כציפייה סטנדרטית, ולא כתוספת.

"טכנולוגיות AV מקצועיות נעות במהירות לעבר עמידה באותן ציפיות שגופי השידור עובדים לפיהן במשך שנים - אמינות, זמן שיהוי קצר וחוויות המותאמות לשפות שונות ולצורכי נגישות", אמר מארק לובאט (Mark Lovatt), סגן נשיא לחשבונות אסטרטגיים וסגן נשיא למכירות ב-EMEA ב-AI-Media. "ב-ISE, אנו מדגימים כיצד ניתן לספק תרגום אודיו, כתוביות ותיאור אודיו בזמן אמת כחלק מתהליך עבודה חי, ובכך לסייע לארגונים לעצב חוויות מכילות יותר כבר מההתחלה".

כל פתרונות LEXI משתלבים בצורה חלקה עם תשתיות SDI ו-IP, ותומכים בפריסות בכנסים, תקשורת ארגונית, אירועים חיים, אולמות ספורט, בתי תפילה ומתקנים ציבוריים.

AI-Media מצפה לשתף פעולה עם אנשי מקצוע בתעשייה במהלך תערוכת ISE 2026 בברצלונה כדי לדון כיצד ניתן ליישם טכנולוגיית שפה ונגישות בסביבות שידור חי, שידור וסביבות AV משולבות. בקרו בביתן 4L700 כדי לחקור את תהליכי העבודה של AI-Media בתחום תרגום קולי, כתוביות ותיאורי שמע בזמן אמת בפעולה. מידע נוסף על פתרונות AI-Media, כולל האפשרות לקבוע פגישות עם נציגי AI-Media ב-ISE, זמין כאן: https://landing.ai-media.tv/ise-2026

