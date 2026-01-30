AI-Media Pamerkan Alur Kerja Terjemahan Secara Real Time dan Aksesibilitas di ISE 2026 Seiring Meningkatnya Permintaan AV Multibahasa

BARCELONA, Spanyol, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, pemimpin global dalam solusi subtitel dan bahasa berteknologi AI, akan hadir di ISE 2026 untuk mendemonstrasikan bagaimana terjemahan, takarir, dan deskripsi audio secara real time kini menjadi kemampuan yang semakin penting di berbagai lingkungan AV profesional, mulai dari acara langsung dan komunikasi korporat hingga instalasi di tempat acara dan tempat umum.

Seiring meningkatnya kebutuhan akan berbagai bahasa serta ekspektasi audiens terhadap komunikasi yang inklusif, tim AV menghadapi tantangan untuk menghadirkan pengalaman yang aksesibel, mudah dipahami, dan konsisten, baik bagi audiens yang hadir di lokasi maupun yang menonton dari jarak jauh. Di ISE 2026, AI-Media akan mengungkapkan bagaimana penerapan teknologi AI kelas penyiaran dalam alur kerja AV yang terintegrasi, yang memungkinkan dukungan bahasa dan aksesibilitas secara real time yang skalabel dengan latensi rendah.

Di Stan 4L700, AI-Media akan menampilkan LEXI Voice, solusi berbasis AI yang menghadirkan terjemahan suara secara real time ke berbagai bahasa, dengan output suara yang terdengar alami serta latensi minimal. LEXI Voice, yang didesain untuk penggunaan di lingkungan siaran dan acara langsung, mendukung produser acara, pemilik konten, dan integrator AV dalam menghadirkan komunikasi multibahasa tanpa menambah kompleksitas pada alur kerja produksi.

Selain LEXI Voice, AI-Media juga akan mendemonstrasikan LEXI Text, solusi subtitel AI real time miliknya, serta LEXI AD, yang menyediakan deskripsi audio otomatis untuk mendukung pengalaman menonton yang inklusif. Secara keseluruhan, rangkaian produk LEXI membantu organisasi menghadirkan pengalaman multibahasa dan aksesibel di berbagai lingkungan AV profesional dan siaran, sekaligus mendukung peralihan industri yang lebih luas menuju komunikasi inklusif sebagai ekspektasi standar, bukan sekadar fitur tambahan.

“AV profesional bergerak cepat menuju ekspektasi sama yang selama bertahun-tahun telah menjadi standar para pelaku di dunia penyiaran yaitu keandalan, latensi rendah, serta pengalaman yang mampu memenuhi kebutuhan berbagai bahasa dan aksesibilitas,” ujar Mark Lovatt, VP Strategic Accounts dan VP Sales - EMEA di AI-Media. “Di ISE, kami mendemonstrasikan bagaimana terjemahan suara, subtitel, dan deskripsi audio secara real time dapat dihadirkan sebagai bagian dari alur kerja siaran langsung sehingga membantu organisasi mendesain pengalaman yang lebih inklusif sejak tahap awal.”

Semua solusi LEXI terintegrasi secara lancar dengan infrastruktur SDI dan IP, yang mendukung penerapan di berbagai lingkungan seperti konferensi, komunikasi korporat, acara langsung, arena olahraga, rumah ibadah, serta instalasi publik.

AI-Media menantikan kesempatan untuk berinteraksi dengan para profesional industri di sepanjang acara ISE 2026 di Barcelona guna membahas bagaimana teknologi bahasa dan aksesibilitas dapat diterapkan di berbagai lingkungan acara langsung, siaran, dan AV yang terintegrasi. Kunjungi Stan 4L700 untuk mengeksplorasi penerapan alur kerja terjemahan suara, subtitel, dan deskripsi audio AI-Media secara real time. Informasi lebih lanjut mengenai solusi AI-Media, termasuk opsi untuk menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan AI-Media di ISE, bisa diakses di sini: https://landing.ai-media.tv/ise-2026

AI-Media (ASX: AIM) adalah pemimpin global dalam terjemahan suara, pembuatan takarir, dan orkestrasi bahasa yang didukung AI. LEXI Suite dan jaringan encoder globalnya menghadirkan kecerdasan multibahasa secara real-time yang dipercaya di seluruh dunia untuk memodernisasi alur kerja, meningkatkan kualitas komunikasi, dan mempercepat transisi dari teknologi AI teks ke suara.



Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi situs web AI-Media.

