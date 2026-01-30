エイアイメディア、多言語AV需要の加速を受け、ISE 2026でリアルタイム翻訳およびアクセシビリティワークフローを紹介

スペイン・バルセロナ発, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用した字幕作成および言語ソリューションのグローバルリーダーであるエイアイメディア (AI-Media) は、ISE 2026に参加し、ライブイベントや企業コミュニケーションから各種会場、公共施設に至るまで、プロフェッショナルAV環境全体でリアルタイムの翻訳、キャプション生成、音声解説が不可欠な機能となりつつあることを紹介する。

視聴者の多言語化が進み、包括的なコミュニケーションへの期待が高まるにつれて、AVチームは、室内とリモートの両方の視聴で、アクセスしやすく理解しやすい一貫性のある体験を提供するという課題に直面している。 ISE 2026にて、エイアイメディアは、放送グレードのAIテクノロジーが統合AVワークフローにどのように適用され、低遅延でスケーラブルなリアルタイム言語・アクセシビリティ支援を可能にしているかを紹介する。

エイアイメディアはブース番号4L700にて、自然な音声出力と最小限の遅延であらゆる言語へのリアルタイム音声翻訳を実現するAI駆動型ソリューション、LEXI Voiceを紹介する。 ライブおよび放送環境向けに設計されたLEXI Voiceは、制作ワークフローを複雑化させることなく多言語コミュニケーションを提供したいイベントプロデューサー、コンテンツ所有者、AVインテグレーターを支援する。

エイアイメディアはLEXI Voiceに加え、リアルタイムAI字幕作成ソリューションのLEXI Textと、包括的な視聴体験をサポートする自動音声解説ソリューションLEXI ADも紹介する。 LEXIスイートを組み合わせることで、組織はプロフェッショナルAVおよび放送環境全体で多言語かつアクセシブルな体験を提供できるようになる。これにより、包括的なコミュニケーションを、アドオンではなく、標準的な期待として実現していくという、業界全体の流れを支援する。

「プロフェッショナルAVは、放送業界が長年求めてきた信頼性や低遅延、そして多言語対応とアクセシビリティのニーズに対応した体験を実現する方向へと急速に進化しています」と、エイアイメディアのEMEA戦略アカウント担当VP兼セールス担当VP、マーク・ロバット (Mark Lovatt) は述べている。 「ISEでは、リアルタイムの音声翻訳、字幕作成、音声解説をライブワークフローの一部として提供する方法を紹介し、組織が初期段階からより包括的な体験を設計できるよう支援します。」

すべてのLEXIソリューションは、SDIおよびIPインフラとシームレスに統合され、会議、企業コミュニケーション、ライブイベント、スポーツ会場、礼拝所、公共施設などへの導入を支援する。

エイアイメディアは、バルセロナで開催されるISE 2026を通じて業界の専門家と交流し、ライブ、放送、統合AV環境に言語とアクセシビリティ技術をどのように適用できるかについて議論できることを期待している。 エイアイメディアのリアルタイム音声翻訳、字幕作成、音声解説の各ワークフローを実際に体験するには、ブース番号 4L700を訪問されたい。 ISEにてエイアイメディア担当者とのミーティングの予約を希望する場合や、エイアイメディアのソリューションの詳細については、以下を参照されたい: https://landing.ai-media.tv/ise-2026

エイアイメディア (ASX: AIM) は、AIを活用した音声翻訳、キャプション生成、言語オーケストレーションにおける世界的リーダーである。 LEXIスイートとグローバルエンコーダーネットワークは、リアルタイム多言語インテリジェンスを提供し、ワークフローの近代化、コミュニケーションの強化、テキストから音声AIへの移行の規模拡大において、世界中から信頼されている。



詳しくは、エイアイメディアのウェブサイトを閲覧されたい。

