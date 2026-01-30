AI-미디어, 다언어 AV 수요 확대 속 ISE 2026서 실시간 번역·접근성 워크플로우 공개

스페인 바르셀로나, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 기반 자막 및 언어 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업인 AI-미디어(AI-Media)는 ISE 2026에 참가해 실시간 번역, 자막, 음성 해설 기술이 라이브 이벤트, 기업 커뮤니케이션, 공연장, 공공 설치 공간 등 전문 AV 환경 전반에서 필수 역량으로 자리 잡고 있는 흐름을 선보일 예정이다.

관객층이 점점 다언어화되고 포용적 커뮤니케이션에 대한 기대가 높아지면서, AV 운영팀은 현장 관람과 원격 시청 환경 모두에서 접근성·이해도·일관성을 갖춘 경험을 제공해야 하는 과제에 직면하고 있다. AI-미디어는 ISE 2026을 통해 자사의 방송급 AI 기술이 통합 AV 워크플로우에 어떻게 적용되고 있는지를 소개하며, 낮은 지연 시간으로 확장 가능한 실시간 언어 지원과 접근성 서비스를 구현하는 방식을 공유할 계획이다.

AI-미디어는 부스 4L700에서 자연스러운 음성 출력과 최소 지연을 기반으로 어떤 언어로든 실시간 음성 번역을 제공하는 AI 기반 솔루션 ‘렉시 보이스(LEXI Voice)’를 선보일 예정이다. 라이브 및 방송 환경에 최적화된 LEXI Voice는 제작 워크플로우의 복잡성을 추가하지 않으면서 다언어 커뮤니케이션을 구현하고자 하는 이벤트 제작사, 콘텐츠 소유자, AV 통합업체를 지원한다.

이와 함께 AI-미디어는 실시간 AI 자막 솔루션인 ‘렉시 텍스트(LEXI Text)’와, 포용적 시청 환경을 위한 자동 음성 해설 기능을 제공하는 ‘렉시 AD(LEXI AD)’도 함께 시연할 계획이다. LEXI 제품군은 전문 AV 및 방송 환경 전반에서 다언어·접근성 기반의 시청 경험을 구현하도록 지원하며, 포용적 커뮤니케이션이 선택 사항이 아닌 기본 기준으로 자리 잡아가는 업계 전반의 흐름을 뒷받침한다.

AI-미디어의 전략 계정 담당 부사장 겸 EMEA 지역 영업 부사장인 마크 러벗(Mark Lovatt)은 “전문 AV 분야는 수년간 방송 업계가 기준으로 삼아온 신뢰성, 낮은 지연 시간, 그리고 다언어·접근성 요구를 충족하는 경험을 빠르게 동일한 수준으로 요구받는 방향으로 나아가고 있다”고 말했다. 그는 이어 “ISE에서는 실시간 음성 번역, 자막, 음성 해설이 라이브 워크플로우의 일부로 어떻게 구현될 수 있는지를 보여주며, 조직들이 초기 단계부터 보다 포용적인 경험을 설계할 수 있도록 지원하고 있다”고 설명했다.

모든 LEXI 솔루션은 SDI 및 IP 인프라와 원활하게 연동되며, 콘퍼런스, 기업 커뮤니케이션, 라이브 이벤트, 스포츠 경기장, 종교 시설, 공공 설치 공간 등 다양한 환경에서의 구축을 지원한다.

AI-미디어는 바르셀로나에서 열리는 ISE 2026 기간 동안 업계 전문가들과 만나, 언어 및 접근성 기술이 라이브, 방송, 통합 AV 환경 전반에 어떻게 적용될 수 있는지에 대해 논의할 예정이다. 부스 4L700을 방문하면 AI-미디어의 실시간 음성 번역, 자막, 음성 해설 워크플로우를 직접 확인할 수 있다. ISE 현장에서 AI-미디어 관계자와의 미팅 예약을 포함한 솔루션 관련 추가 정보는 다음 링크 (https://landing.ai-media.tv/ise-2026)에서 확인할 수 있다.

AI-미디어(AI-Media, ASX: AIM)는 AI 기반 음성 번역, 자막, 언어 오케스트레이션 분야의 글로벌 선도 기업이다. LEXI 제품군과 글로벌 인코더 네트워크를 통해 실시간 다언어 인텔리전스를 제공하며, 전 세계에서 워크플로우 현대화, 커뮤니케이션 고도화, 텍스트 중심에서 음성 AI 중심으로의 전환을 확장하는 데 신뢰받는 파트너로 활용되고 있다.



