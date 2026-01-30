AI-Media akan Mempersembahkan Aliran Kerja Terjemahan Masa Nyata dan kebolehcapaian di ISE 2026 ketika Permintaan AV Berbilang Bahasa Meningkat

BARCELONA, Sepanyol, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, peneraju global dalam penyelesaian sari kata dan bahasa berasaskan AI, akan berada di ISE 2026 untuk mendemonstrasikan cara terjemahan masa nyata, kapsyen serta penerangan audio kini menjadi keupayaan penting dalam persekitaran AV profesional – daripada acara langsung dan komunikasi korporat hingga ke lokasi serta pemasangan awam.

Seiring dengan khalayak yang semakin berbilang bahasa dan jangkaan terhadap komunikasi inklusif yang terus meningkat, pasukan AV kini berdepan cabaran untuk menyampaikan pengalaman yang boleh mudah diakses, difahami dan konsisten, sama ada untuk tontonan di lokasi mahupun jarak jauh. Di ISE 2026, AI-Media akan berkongsi bagaimana teknologi AI bertaraf penyiaran digunakan dalam aliran kerja AV bersepadu, membolehkan sokongan bahasa dan kebolehcapaian masa nyata yang boleh diskalakan dengan kependaman rendah.

Di Reruai 4L700, AI-Media akan mempersembahkan LEXI Voice, penyelesaian dipacu AI yang menyampaikan terjemahan suara masa nyata ke dalam sebarang bahasa dengan hasil yang kedengaran semula jadi serta kelewatan minimum. Direka untuk persekitaran langsung dan penyiaran, LEXI Voice menyokong penerbit acara, pemilik kandungan dan integrator AV yang ingin menyampaikan komunikasi berbilang bahasa tanpa menambah kerumitan kepada aliran kerja pengeluaran.

Berseiring dengan LEXI Voice, AI-Media juga akan mendemonstrasikan LEXI Text, penyelesaian sari kata AI masa nyata serta LEXI AD, yang menyediakan penerangan audio automatik bagi menyokong pengalaman tontonan inklusif. Bersama-sama, rangkaian LEXI membantu organisasi menyampaikan pengalaman berbilang bahasa dan boleh diakses merentasi persekitaran AV profesional dan siaran - menyokong peralihan industri yang lebih luas ke arah komunikasi inklusif sebagai piawaian, bukan sekadar tambahan.

“AV profesional kini bergerak pantas ke arah jangkaan yang sama seperti yang telah lama ditetapkan oleh penyiar – kebolehpercayaan, kependaman rendah dan pengalaman yang berfungsi merentasi bahasa serta keperluan kebolehcapaian,” kata Mark Lovatt, Naib Presiden Akaun Strategik dan Naib Presiden Jualan - EMEA di AI-Media. “Di ISE, kami mendemonstrasikan cara terjemahan suara masa nyata, sari kata dan penerangan audio boleh disampaikan sebagai sebahagian daripada aliran kerja langsung, sekali gus membantu organisasi mereka bentuk pengalaman yang lebih inklusif sejak awal.”

Semua penyelesaian LEXI berintegrasi dengan lancar bersama infrastruktur SDI dan IP, menyokong pelaksanaan di persidangan, komunikasi korporat, acara langsung, venue sukan, rumah ibadat dan pemasangan awam.

AI-Media berhasrat untuk berinteraksi dengan para profesional industri sepanjang ISE 2026 di Barcelona bagi membincangkan cara teknologi bahasa dan kebolehcapaian dapat diterapkan dalam persekitaran langsung, penyiaran dan AV bersepadu. Kunjungi Reruai 4L700 untuk menyaksikan sendiri aliran kerja terjemahan suara masa nyata, sari kata dan penerangan audio oleh AI-Media. Maklumat lanjut mengenai penyelesaian AI-Media, termasuk pilihan untuk menempah pertemuan dengan wakil AI-Media di ISE, tersedia di sini: https://landing.ai-media.tv/ise-2026

Tentang AI-Media:



AI-Media (ASX: AIM) ialah peneraju global dalam terjemahan suara berasaskan AI, penyediaan kapsyen dan orkestrasi bahasa. Rangkaian LEXI Suite dan pengekod global menyediakan kecerdasan berbilang bahasa secara masa nyata - dipercayai di seluruh dunia untuk memodenkan aliran kerja, memperkukuh komunikasi dan memperluas peralihan daripada teks kepada AI berasaskan suara.



Untuk maklumat lanjut layari laman web AI-Media .

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9de967d8-191a-4c7d-9504-da62857c28ae