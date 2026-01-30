AI-Media Apresenta Fluxos de Trabalho de Tradução e Acessibilidade em Tempo Real na ISE 2026 Atendendo à Crescente Demanda por AV Multilíngue

BARCELONA, Espanha, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media, líder global em soluções de legendagem e linguagem baseadas em IA, participa da ISE 2026 para demonstrar como a tradução, legendagem e audiodescrição em tempo real estão se tornando recursos essenciais em ambientes profissionais de AV - de eventos ao vivo e comunicações corporativas a locais e instalações públicas.

Com um público cada vez mais multilíngue e o aumento das expectativas de comunicação inclusiva, as equipes de AV estão sendo desafiadas a oferecer experiências acessíveis, compreensíveis e consistentes tanto na sala quanto na visualização remota. Na ISE 2026, a AI-Media irá demonstrar como sua tecnologia de IA de transmissão está sendo aplicada a fluxos de trabalho AV integrados, permitindo suporte escalável e em tempo real de linguagem e acessibilidade com baixa latência.

No estande 4L700, a AI-Media apresentará a LEXI Voice, uma solução orientada por IA que oferece tradução de voz em tempo real para qualquer idioma com saída de som natural e atraso mínimo. Criada para ambientes ao vivo e de transmissão, a LEXI Voice oferece suporte a produtores de eventos, proprietários de conteúdo e integradores de AV que buscam fornecer comunicação multilíngue sem adicionar complexidade aos fluxos de trabalho de produção.

Juntamente com a LEXI Voice, a AI-Media também demonstrará a LEXI Text, sua solução de legendagem de IA em tempo real, e a LEXI AD, que fornece audiodescrição automatizada com suporte a experiências de visualização inclusivas. O pacote LEXI ajuda as organizações a oferecer experiências multilíngues e acessíveis em ambientes profissionais de AV e transmissão - apoiando uma mudança mais ampla do setor em direção à comunicação inclusiva como uma expectativa padrão e não como um complemento.

“A AV profissional está se movendo rapidamente em direção às mesmas expectativas com as quais as emissoras operam há anos - confiabilidade, baixa latência e experiências que funcionam em todos os idiomas e necessidades de acessibilidade”, disse Mark Lovatt, VP de Contas Estratégicas e VP de Vendas - EMEA da AI-Media. "Na ISE, demonstramos como a tradução de voz, a legendagem e a audiodescrição em tempo real podem ser entregues como parte do fluxo de trabalho ao vivo, ajudando as organizações a criar experiências mais inclusivas desde o início."

Todas as soluções LEXI se integram perfeitamente às infraestruturas SDI e IP, com suporte para implantações em conferências, comunicações corporativas, eventos ao vivo, locais esportivos, locais de culto e instalações públicas.

A AI-Media espera se envolver com profissionais do setor na ISE 2026 em Barcelona para discutir como a tecnologia de linguagem e acessibilidade pode ser aplicada em ambientes de AV ao vivo, transmitidos e integrados. Visite o Estande 4L700 para ver os fluxos de trabalho de tradução de voz, legendagem e audiodescrição em tempo real da AI-Media em ação. Mais informações sobre as soluções da AI-Media, incluindo a opção de agendar reuniões com representantes da AI-Media na ISE, estão disponíveis aqui: https://landing.ai-media.tv/ise-2026

Sobre a AI-Media:



A AI-Media (ASX: AIM) é líder global em soluções de tradução de voz, legendagem e acessibilidade de idiomas baseadas em IA. A LEXI Suite e a rede global de codificadores oferecem inteligência multilíngue em tempo real confiável em todo o mundo, para modernizar fluxos de trabalho, aprimorar a comunicação e escalar a mudança de texto para IA falada.



Para mais informação visite o site AI-Media.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9de967d8-191a-4c7d-9504-da62857c28ae