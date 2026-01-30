AI-Media 将在 ISE 2026 展示实时翻译与无障碍工作流程，应对多语言视听需求激增态势

西班牙巴塞罗那, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 驱动型字幕与语言解决方案的全球领军企业 AI-Media 将亮相 ISE 2026，现场展示实时翻译、字幕生成与音频描述如何成为从现场活动、企业沟通到场馆与公共设施等专业视听环境中的核心功能。

随着受众语言背景日趋多元化以及手中对包容性沟通的期望持续提升，视听团队正面临全新挑战：必须确保无论是现场观众还是远程观众，都能获得无障碍、易理解且体验一致的传播效果。 在 ISE 2026，AI-Media 将展示其广播级 AI 技术如何应用于集成化视听工作流，以低延迟实现可扩展的实时语言支持与无障碍服务。

在 4L700 展位，AI-Media 将展示 LEXI Voice——一款 AI 驱动的实时语音翻译解决方案，能够以自然流畅且延迟极低的输出效果将语音翻译成任何语言。 LEXI Voice 专为现场活动与广播环境设计，助力活动制作方、内容所有者及视听集成商在不增加制作流程复杂度的前提下实现多语言沟通。

除 LEXI Voice 外，AI-Media 还将演示其实时 AI 字幕解决方案 LEXI Text，以及旨在提供无障碍试听体验的 LEXI AD 自动音频描述系统。 LEXI 系列解决方案共同赋能各类组织在专业视听与广播环境中提供多语言无障碍体验，推动行业将包容性沟通从增值服务转变为基本配置的整体转型。

AI-Media 战略客户副总裁兼欧洲、中东及非洲销售副总裁 Mark Lovatt 表示：“专业视听行业正快速向广播电视行业多年来的运营标准靠拢——追求高可靠性、低延迟，并实现跨语言与无障碍需求的融合体验。 在 ISE，我们将展示如何将实时语音翻译、字幕生成与音频描述嵌入直播工作流，帮助各种组织从一开始就设计出更具包容性的体验。”

所有 LEXI 解决方案均可与 SDI 及 IP 基础设施无缝集成，适用于会议、企业通讯、现场活动、体育场馆、宗教场所及公共设施等多种部署场景。

AI-Media 期待在巴塞罗那举行的 ISE 2026 期间与业内专业人士深入交流，共同探讨语言与无障碍技术如何赋能现场活动、广播电视及集成化视听环境。 欢迎各位莅临 4L700 展位，亲身体验 AI-Media 的实时语音翻译、字幕生成与音频描述工作流的实际应用。 如需了解 AI-Media 解决方案的更多信息，或预约与 AI-Media 代表在 ISE 期间会面，请访问：https://landing.ai-media.tv/ise-2026

关于 AI-Media：



AI-Media (ASX：AIM) 是 AI 驱动型语音翻译、字幕生成及语言编排领域的全球领导者。 LEXI 套件与全球编码器网络提供实时多语言智能服务——其可靠性享誉全球，助力现代化工作流程、提升沟通效率，并推动从文本到语音 AI 的转型。



如需了解更多信息，请访问 AI-Media 官网。

