多語言影音需求加速增長之際，AI-Media 將在 ISE 2026 展示即時翻譯與無障礙應用流程

西班牙巴塞隆拿, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在人工智能 (AI) 字幕及語言方案方面引領全球的 AI-Media 將出席 2026 年歐洲整合系統展 (ISE 2026)，展示即時翻譯、字幕及口述影像，如何成為專業影音 (AV) 環境的核心能力，應用範圍涵蓋現場活動、企業傳訊、場館及公共建設。

隨著觀眾語言日趨多元，對共融傳訊的期望亦不斷提高，影音團隊須迎接挑戰，為現場及遙距觀眾提供容易理解、貫徹一致的無障礙體驗。 在 ISE 2026 上，AI-Media 將闡述其廣播級人工智能科技，如何融入整合影音工作流程，實現可擴展、低延遲的即時語言與無障礙支援。

AI-Media 將於 4L700 展位呈獻 LEXI Voice，此人工智能驅動解決方案能以自然流暢的語音輸出及極微延遲，實現即時跨語言語音翻譯。 LEXI Voice 專為現場及廣播環境而設，協助活動製作方、內容擁有者及影音整合商提供多語言傳訊，而不會令製作流程更加繁複。

除了 LEXI Voice，AI-Media 亦將示範即時人工智能字幕解決方案 LEXI Text，以及提供自動口述影像的 LEXI AD，致力營造共融並蓄的觀賞體驗。 LEXI 系列解決方案相輔相成，協助各機構在專業影音與廣播環境中提供多語言與無障礙體驗，推動業界將共融傳訊視為標準期望，而非額外附加功能。

AI-Media 策略客戶副總裁兼歐洲、中東與非洲銷售副總裁 Mark Lovatt 指出：「專業影音正迅速趨向廣播業多年來的相同標準發展：穩定可靠而低延遲，帶來滿足多語言與無障礙需求的體驗。 ISE 正示範即時語音翻譯、字幕及口述影像，如何無縫融入現場工作流程，協助機構從一開始就建構更臻共融的體驗。」

全線 LEXI 解決方案皆可與序列數碼介面 (SDI) 及網際網絡協定 (IP) 基礎設施無縫融合，廣泛適用於會議、企業傳訊、現場盛事、體育場館、宗教場所及公共建設等多元場景。

AI-Media 期待在巴塞隆拿 ISE 2026 與業界專業人士深入交流，探討語言及無障礙科技如何應用於現場、廣播及整合影音環境。 歡迎蒞臨 4L700 展位，實地體驗 AI-Media 的即時語音翻譯、字幕及口述影像工作流程。 如欲獲取更多有關 AI-Media 解決方案的資訊，或預約與 AI-Media 代表於 ISE 會面，請瀏覽：https://landing.ai-media.tv/ise-2026

關於 AI-Media：



AI-Media (ASX: AIM) 是人工智能語音翻譯、字幕和語言協調解決方案的全球領導者。 LEXI 套件及全球編碼器網絡提供即時多語言智能，其廣受全球信賴，用於現代化工作流程、強化溝通，並規模化地實現從文本到語音人工智能的轉化。



如欲了解更多資訊，請瀏覽 AI-Media 網站。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9de967d8-191a-4c7d-9504-da62857c28ae