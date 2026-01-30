SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2025 m. IV ketvirčio pagrindinių duomenų santrauką

Vilnius, Lietuva, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
SUTNTIB AB “Tewox” (Bendrovė) skelbia pagrindinių duomenų santrauką, kurioje pateikiama informacija apie Bendrovės finansinius rodiklius ir svarbiausius ketvirčio įvykius 2025 m. gruodžio 31 d.
2025 M. IV KETVIRČIO PAGRINDINIAI ĮVYKIAI
- Pasirašyta 78 mln. eurų finansavimo sutartis su „Deutsche Pfandbriefbank“ (pbb). Lėšos bus skirtos šešių prekybos parkų refinansavimui bei dviem naujiems objektams įsigyti.
- Portfelį sudaro aštuoni nekilnojamojo turto vienetai Vroclave, Glovne, Kališe, Švidnicoje, Pulavuose ir Peremislyje bei du šiuo metu įsigyjami projektai dviejose Lenkijos vietovėse.
- 35 mln. Eur vertės viešosios obligacijų emisijos turėtojams išmokėta 1,5 mln. eurų palūkanų.
- Atliktas nepriklausomas „Tewox“ portfelio vertinimas (2025 m. spalio 31 d. duomenimis). Veikiančio turto vertė išaugo 2,5 mln. eurų, nuo 155,7 mln. eurų iki 158,2 mln. eurų. Bendra valdomo turto vertė pasiekė 180,6 mln. eurų.
- Utenoje baigta 5 000 kv. m prekybos parko statyba: gruodį čia atidaryta „Iki“ parduotuvė, o 2026 m. pradžioje įsikurs „Žalia stotelė“ ir „Sinsay“. Šiuo metu išnuomota 64 % ploto (apie 3 200 kv. m).
https://lordslb.lt/tewox_bonds/
Priedas