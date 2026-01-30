Selskabsmeddelelse nr. 6/2026

Holbæk, den 30. januar 2026





Aktietilbagekøb i SJF Bank er afsluttet – transaktioner uge 5

SJF Bank (Sparekassen Sjælland-Fyn A/S) (”Banken”) aktietilbagekøbsprogram på op til 100 mio. kr. og maksimalt 661.689 aktier, der blev offentliggjort den 24. marts 2025 med planlagt afslutning senest den 4. februar 2026, er nu afsluttet. Under programmet er der i perioden fra den 25. marts 2025 til og med den 29. januar 2026 tilbagekøbt 313.273 egne aktier med en transaktionsværdig på ca. 100 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Banken og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 20216, samlet kaldet Safe Harbour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi Akkumuleret seneste meddelelse

311.648

99.395.912,27 26. januar 2026

27. januar 2026

28. januar 2026

29. januar 2026 300

300

300

725 374,14

373,44

369,52

368,84 112.242,00

112.032,00

110.856,00

267.409,00 I alt uge 5 1.625 602.539,00 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet

313.273

99.998.451,27

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0060670776 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af Banken.

De tilbagekøbte aktier vil blive indstillet til annullering på Bankens ordinære generalforsamling den 5. marts 2026.



Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning fremgår af vedhæftede bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 326.700* egne aktier svarende til 1,97 % af Bankens aktiekapital.



* Heraf er i uge 36/2025 fratrukket 23.865 aktier ifb. med medarbejderaktieprogram.

