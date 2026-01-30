TCM Group A/S: Ændring i direktionen – TCM Group igangsætter processen med at finde ny CFO.

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 256/2026

Tvis, 30. januar 2026



Ændring i direktionen – TCM Group igangsætter processen med at finde ny CFO.

Selskabet meddeler hermed, at CFO Jan B. Madsen fratræder sin stilling senest den 31. juli 2026. Rekruttering af en ny CFO igangsættes omgående. Hans Barslund tiltræder med øjeblikkelig virkning som interim CFO indtil en permanent CFO er udpeget.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Vedhæftet fil