Harvia Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 30.1.2026 klo 13.30





Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 15.4.2026 pidettäväksi suunnitellulle Harvia Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Catharina Stackelberg-Hammarén, Petri Castrén, Anders Holmén, Hille Korhonen, Markus Lengauer ja Olli Liitola toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuten Harvian pörssitiedotteessa 17.11.2025 on todettu, Heiner Olbrich on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle. Nimitystoimikunta kiittää Heiner Olbrichia hänen panoksestaan Harvia Oyj:n hallituksessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Martin Richter.

Martin Richter, s. 1976, toimii tällä hetkellä maajohtajana ja toimitusjohtajana Peloton Interactivella. Hän on toiminut useissa tehtävissä Spotifylla, kuten Euroopan markkinointijohtajana 2016–2019 sekä kuluttajamarkkinoinnin johtajana 2014–2016. Richter on toiminut Zalandon offline-markkinointitiimin johtajana 2012–2014, Henkelillä digimarkkinointipäällikkönä 2011–2012, Coca-Cola-konsernissa media- ja digimarkkinointipäällikkönä 2007–2011, sekä muun muassa asiakasvastaavana Argonauten G2:lla vuosina 2005–2007. Hän on toiminut neuvoa-antavana hallituksen jäsenenä Five14-yhtiössä vuosina 2019–2024.

Richter on Saksan kansalainen ja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri sekä kauppatieteiden maisteri Lüneburgin yliopistosta.

Nimitystoimikunta on arvioinut, että Richter vahvistaa hallituksen osaamista digitaalisissa kuluttajaliiketoiminnoissa, tilausmalleissa ja monikanavaisessa go-to-market-strategiassa. Hänellä on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus kuluttajaliiketoimintojen parista.

Mikäli joku osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, nimitystoimikunta ehdottaa, että ne ehdotetut hallituksen jäsenet, jotka eivät ole estyneitä hoitamaan tehtävää, valitaan hallituksen jäseniksi ja ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.harviagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön CV tulee saataville osoitteeseen https://harviagroup.com/fi/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/.

Nimitystoimikunta suosittelee, että yhtiön hallitus valitsisi puheenjohtajakseen Catharina Stackelberg-Hammarénin ja varapuheenjohtajaksi Markus Lengauerin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja että kokoonpanossa huomioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja yhtiöön sovellettavat arvopaperipörssin säännöt. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotetun hallituksen kokonaisuutena mahdollistavan hallituksen tehokkaan työskentelyn ja soveltuvan tehtävään sekä kokonaisuutena että kukin erikseen osaamisensa, kokemuksensa sekä muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta poikkeaa hallinnointikoodin mukaisesta naisten ja miesten tasapuolista edustusta koskevasta suosituksesta siten, että ehdotetun seitsemänjäsenisen hallituksen jäsenistä kaksi on naisia. Mainitun suosituksen mukaan vähemmän edustettuna olevaa sukupuolta olevien hallituksen jäsenten vähimmäismäärä on seitsemänjäsenisessä hallituksessa kolme jäsentä.

Nimitystoimikunta on kartoittanut yhtiön liiketoiminnan ja hallitustyöskentelyn jäsenehdokkailta edellyttämät osaamisalueet ja tehnyt ehdotuksensa kokoonpanosta yhtiön nykyinen ja tuleva liiketoiminnan kehittäminen huomioiden. Nimitystoimikunta on perusteellisen harkinnan jälkeen katsonut, että jäsenehdokkaat ja ehdotettu hallitus pystyvät kokonaisuutena parhaiten vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Rekrytointiprosessi on perustunut nimitystoimikunnan etukäteen vahvistamiin osaamisalueisiin, ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaan ehdokaskartoitukseen sekä useiden nais- ja miespuolisten jäsenehdokkaiden haastatteluihin. Osaamisalueiden ja jäsenehdokkaiden kartoittaminen toteutetaan vuosittain, ja nimitystoimikunta pyrkii tulevina vuosina huomioimaan sukupuolijakauman tasapainottamisen huomioiden kulloisetkin jäsenehdokkailta edellytettävät osaamisalueet.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 500 euroa (2025: 5 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 4 000 euroa (2025: 3 500 euroa) sekä muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 3 500 euroa (2025: 3 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan kokouspalkkioina seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 1 400 euroa (2025: 1 000 euroa) per kokous ja muille jäsenille 900 euroa (2025: 600 euroa) per kokous.

Ehdotettu palkkioiden korotus perustuu nimitystoimikunnan teettämään analyysiin vertailukelpoisten suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenten kokonaispalkkioista vuositasolla. Harvian tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä korvausta osakkeenomistajien valitsemille kokeneille hallituksen jäsenille.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 40 prosenttia maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä muodostuvaan hintaan hankittavina yhtiön osakkeina tai osakeannilla ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö vastaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvistä kaupankäyntikuluista sekä varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, tai palkkion maksaminen osakkeina osoittautuisi käytännössä kohtuuttoman hankalaksi, palkkio maksetaan rahana.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuta vuonna 2026 hallituksen jäsenyyden perusteella palkkiona maksettavia osakkeita ennen kuin niiden saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Valiokuntapalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle ehdotetaan maksettavaksi erillinen kokouspalkkio 900 euroa kokoukselta, jos jäsen saapuu Suomeen erikseen kokouksen vuoksi. Palkkio ehdotetaan maksettavaksi rahana. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta kokouspalkkiota.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Nordea Funds Oy:n toimitusjohtaja Josefin Degerholm. Muut jäsenet ovat Evli-Rahastoyhtiö Oy:n Head of Nordic Equities Janne Kujala, Onvest Oy:n hallituksen jäsen Juho Lipsanen ja Tiipeti Oy:n osakkeenomistaja Timo Harvia. Lisäksi Harvian hallituksen puheenjohtaja Heiner Olbrich toimi asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen 17.11.2025 asti, minkä jälkeen asiantuntijana on toiminut Harvian hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén olematta nimitystoimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään Harvian vuoden 2026 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.





Lisätietoja:

Josefin Degerholm, Harvia Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 735 3560

Ari Vesterinen, Harvia Oyj:n talousjohtaja, nimitystoimikunnan sihteeri, puh. 040 505 0440





Harvia lyhyesti:

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

