Fingrids aktieägares nomineringsråds förslag till ordinarie bolagstämman 2026

Fingrid Oyj:s aktieägares nomineringsråd föreslår till ordinarie bolagstämman 2026, att bolagsstämman besluter följande:

Styrelsemedlemmarnas antal och styrelsens sammansättning

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår fem (5) styrelsemedlemmar till Fingrids styrelse och att Eeva-Liisa Virkkunen, Leena Mörttinen och Jero Ahola återväljs som styrelsemedlemmar för mandatperioden som slutar vid följande ordinarie bolagstämma. Nuvarande styrelsemedlemmar Anne Jalkala och Mikko Mursula har meddelat att de inte är tillgänglig för återval.

Dessutom föreslår aktieägarnas nomineringsråd att Mika Lehtimäki och Christoffer Nyberg väljs som nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod.

Mika Lehtimäki, ekonomie magister, diplomingenjör, finsk medborgare. Lehtimäki har arbetat som chef för Energy Sourcing på Boliden Group sedan 2011. Lehtimäki har tidigare fungerat i olika positioner på Outokumpu Oyj under åren 1997–2011.

Lehtimäki fungerar dessutom som medlem i Teknologiateollisuus ry:s arbetsgrupp för hållbar utveckling.

Christoffer Nyberg, ekonomie magister, finsk medborgare. Nyberg har arbetat som Senior Portfolio Manager på Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen sedan 2025, han fungerade som Portfolio Manager under åren 2023–2025 och som Analyst under åren 2020–2022. Nyberg arbetade under åren 2016–2020 som Analyst på Ernst & Young Oy. Under åren 2014–2016 arbetade han som Portfolio Manager på Ålandsbanken Abp.

Nyberg fungerar dessutom som styrelsemedlem i Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, Valtatie 7 Holding Oy och Buffalo Holdco Oy.

Dessutom föreslås att av de nuvarande styrelsemedlemmarna återväljs Eeva-Liisa Virkkunen till styrelsens ordförande och Leena Mörttinen återväljs till styrelsens viceordförande.

Av de föreslagna styrelsemedlemmarna är Eeva-Liisa Virkkunen, Jero Ahola och Mika Lehtimäki oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till betydande aktieägare. Leena Mörttinen och Christoffer Nyberg är oberoende av bolaget, men icke oberoende av betydande aktieägare, eftersom de har en anställning hos en betydande aktieägare.

Alla personer som föreslås bli valda har gett sitt samtycke till nomineringen.

Styrelsens ersättning

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, att styrelsens mötesarvoden hålls oförändrade. Enligt förslaget betalas till ordföranden månadsarvodet 3 000 euro/mån, till viceordföranden 1 300 euro/mån och till styrelsemedlemmarna 1 000 euro/mån, samt därutöver mötesarvodet 600 euro för styrelsemöten, sammanträden i dess kommittéer och möten i aktieägarnas nomineringsråd, som medlemmen deltagit i.

Mer information om de medlemmar som föreslagits av Fingrids aktieägares nomineringsråd finns på bolagets webbplats. Aktieägarnas nomineringsråd förslag kommer att ingå i kallelsen till bolagsstämman.

Karri Safo fungerar som ordförande i aktieägarnas nomineringsråd (utnämnd av Finska Staten) och Mikko Räsänen (utnämnd av Ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag Ilmarinen) samt Erkko Ryynänen (utnämnd av Aino Holding Ky) är medlemmar.

Mer information:

Fingrid, direktör för juridiska ärenden och hållbarhet, Marina Louhija

tel. 040 519 0627