North Media udnævner Christian Deichmann som koncernøkonomidirektør

Selskabsmeddelelse nr. 1-2026

30. januar 2026

North Medias bestyrelse informerer om, at Christian Deichmann er udnævnt til koncernøkonomidirektør, CFO, med tiltrædelse senest den 1. august 2026. Christian Deichmann vil desuden blive medlem af North Medias koncerndirektion.

Christian Deichmann kommer fra en stilling som CFO i Saint-Gobain Distribution Denmark A/S og har i alt mere end 25 års økonomierfaring fra stillinger i en række private danske og internationale selskaber. Han har desuden solid erfaring med bl.a. ledelse, virksomhedsstrategi, salg og opkøb af virksomheder samt IT.

Bestyrelsesformand Ole Borch siger: ”Bestyrelsen er meget tilfreds med at kunne byde Christian Deichmann velkommen i North Media. Christian har både en solid faglig baggrund, erfaring fra forskellige brancher og de rette kompetencer til at kunne tage del i og drive den fortsatte udvikling og vækst af vores selskaber og dermed værdiskabelsen for hele koncernen.”

Indtil Christian Deichmann tiltræder, vil CFO-funktionens opgaver fortsat være fordelt imellem de øvrige medlemmer af koncerndirektionen.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Ole Borch, telefon +45 25 18 35 55

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributører af tilbuds -og ugeaviser. Digital Services: Tre virksomheder med potentiale for vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Dayli (MineTilbud) er en førende digital tilbudsplatform. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.