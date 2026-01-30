Med hänvisning till meddelandet daterat den 23 januari avseende den 10:1 ETP split som ska genomföras för Virtune Bitcoin Prime ETP (VIRBTCP), har en Potentiell Justeringshändelse inträffat.

Stockholm, den 30 januari 2026 – ETP spliten utgör en Potentiell Justeringshändelse i enlighet med Villkor 8.1 i Villkoren. Till följd av denna händelse krävs ändringar i de Slutliga Villkoren enligt nedan. Ändringarna utgör en Teknisk Ändring från Emittenten i enlighet med Punkt 18.1 i Säkerhetsagentsavtalet. Detta meddelande lämnas i enlighet med Punkt 18.3 i Säkerhetsagentsavtalet.

ETP spliten påverkar inte det totala värdet av investerarnas innehav och kräver inga åtgärder från investerare.

I samband med spliten kommer varje befintlig enhet i Virtune Bitcoin Prime ETP att delas upp i tio (10) nya enheter. Detta innebär att NAV per enhet minskar med en faktor om tio. Det totala värdet av varje investerares innehav förblir oförändrat, eftersom ökningen av antalet enheter fullt ut kompenseras av den motsvarande minskningen av NAV per enhet.

Som en följd av den Potentiella Justeringshändelsen krävs följande ändringar i de Slutliga Villkoren (”Ändringarna”):

Nytt ISIN (SE0027598038)

Nytt utestående antal värdepapper (för varje utestående värdepapper kommer innehavare att erhålla 10 nya värdepapper till följd av ETP spliten)

Nytt WKN (A4ARC3)

Nytt emissionspris

De Slutliga Villkoren som återspeglar ovanstående ändringar kommer att finnas tillgängliga från och med den 2 februari 2026.

Produktinformation



ETP: Virtune Bitcoin Prime ETP

Bloomberg-kod: VIRBTCP SS

Ticker: VIRBTCP

Avvecklingsvaluta: SEK

Börser: Nasdaq Stockholm, Deutsche Börse Xetra

Handelsvalutor: SEK, EUR



Värdepappersidentifierare:



Gammalt ISIN: SE0025012032

Nytt ISIN: SE0027598038

Gammalt WKN: A4AN8F

Nytt WKN: A4ARC3





ETP namn Ticker Split Ratio Sista handelsdagen med gammalt ISIN Första handelsdagen med nytt ISIN-nummer Virtune Bitcoin Prime ETP VIRBTCP 10:1 2026-01-30 2026-02-02





Presskontakt

Christopher Kock, VD Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges.

With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com.

Bilaga