Le CN annonce de solides résultats du quatrième trimestre et de fin d’exercice

Une croissance du bénéfice dilué par action (BPA) de 12 % ou 14 % sur une base rajustée au quatrième trimestre 1)

Un ratio d’exploitation de 61,2 % ou 60,1 % sur une base rajustée au quatrième trimestre 1)

Une croissance du BPA dilué de 8 % ou 7 % sur une base rajustée en 2025 1)

Un ratio d’exploitation de 61,9 % ou 61,7 % sur une base rajustée en 2025 1)

Le rachat de près de 15 millions d'actions pour un montant d’environ 2 G$ CA en 2025

Les dépenses du programme d’immobilisations sont fixées à 2,8 G$ CA* pour 2026, soit une diminution de 500 M$ CA par rapport à 2025 2)





MONTRÉAL, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le quatrième trimestre et l’exercice terminé le 31 décembre 2025.

« Notre équipe a réalisé un solide quatrième trimestre, clôturant 2025 avec une exécution disciplinée et un accent constant sur la saisie des opportunités pour nos clients. Je remercie nos cheminots pour leur engagement à faire fonctionner le chemin de fer de manière sûre et efficace. Malgré un environnement de demande difficile, nous avons su maintenir une forte performance en nous concentrant sur le service, le contrôle des coûts et la productivité.

À l’aube de 2026, nous anticipons des incertitudes macroéconomiques persistantes ainsi qu’un niveau élevé de risques géopolitiques. Nous gérons cet environnement en nous concentrant sur ce que nous pouvons maîtriser : une allocation disciplinée du capital, une gestion rigoureuse des coûts et le renforcement des flux de trésorerie disponibles. Cette approche permet au CN de réagir rapidement aux fluctuations des volumes et de créer une valeur durable à long terme pour les actionnaires. »

– Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN





Points saillants des données financières trimestrielles

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Produits d’exploitation de 4 464 M$ CA, soit une hausse de 106 M$ CA ou 2 %.

Bénéfice d’exploitation de 1 733 M$ CA, soit une hausse de 105 M$ CA ou 6 % et bénéfice d’exploitation rajusté de 1 782 M$ CA, soit une hausse de 154 M$ CA ou 9 %. 1)

Ratio d’exploitation de 61,2 %, soit une amélioration de 1,4 point et ratio d’exploitation rajusté de 60,1 %, soit une amélioration de 2,5 points. 1)

Bénéfice net de 1 248 M$ CA, soit une hausse de 102 M$ CA ou 9 %, et bénéfice net rajusté de 1 284 M$ CA, soit une hausse de 138 M$ CA ou 12 %. 1)

BPA dilué de 2,03 $ CA, soit une hausse de 12 %, et BPA dilué rajusté de 2,08 $ CA, soit une hausse de 14 %. 1)

Le rachat par la Compagnie de près de 4,4 millions d’actions au cours du quatrième trimestre pour un montant d’environ 600 M$ CA.





Points saillants de la performance trimestrielle en matière d’exploitation **

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Tonnes-milles brutes (TMB) de 118 923 (millions), soit une hausse de 5 %.

Tonnes-milles commerciales (TMC) de 61 707 (millions), soit une hausse de 4 %.

Temps de séjour de 7,0 (ensemble du réseau, en heures), soit une baisse de 1 %.

Vitesse des wagons (wagons-milles par jour) de 215, soit une hausse de 2 %.

Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau de 19,2 (en milles à l’heure), comparable à la période correspondante.

Rendement du carburant de 0,875 (gallons US de carburant de locomotive consommés par 1 000 TMB), soit une amélioration de l’efficacité de 1 %.

Longueur des trains de 7 868 (pieds), soit une hausse de 3 %.

TMB par effectif moyen de 4 957 (en milliers), soit une hausse de 8 %.

Charge d’exploitation par TMB de 2,30 (en cents), soit une baisse de 4 %.





Points saillants des données financières de 2025

Comparaison de l’exercice 2025 et de l’exercice 2024

Produits d’exploitation de 17 304 M$ CA, soit une hausse de 258 M$ CA ou 2 %.

Bénéfice d’exploitation de 6 587 M$ CA, soit une hausse de 340 M$ CA ou 5 %, et bénéfice d’exploitation rajusté de 6 636 M$ CA, soit une hausse de 311 M$ CA ou 5 %. 1)

Ratio d’exploitation de 61,9 %, soit une amélioration de 1,5 point, et ratio d’exploitation rajusté de 61,7 %, soit une amélioration de 1,2 point. 1)

Bénéfice net de 4 720 M$ CA, soit une hausse de 272 M$ CA ou 6 %, et bénéfice net rajusté de 4 756 M$ CA, soit une hausse de 250 M$ CA ou 6 %. 1)

BPA dilué de 7,57 $ CA, soit une hausse de 8 %, et BPA dilué rajusté de 7,63 $ CA, soit une hausse de 7 %. 1)

Flux de trésorerie disponibles de 3 336 M$ CA, soit une hausse de 244 M$ CA ou 8 %. 1)

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de 7 049 M$ CA, soit une hausse de 350 M$ CA ou 5 % et flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement de 3 713 M$ CA, soit une hausse de 106 M$ CA ou 3 %.

BAIIA rajusté de 8 734 M$ CA, soit une hausse de 4 %. 1)

Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté de 2,51 fois au 31 décembre 2025 et pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025. 1)

Rendement du capital investi (RCI) de 12,9 %, comparable à la période correspondante, et RCI rajusté de 13,0 %, soit une baisse de 0,1 point. 1)

Le rachat par la Compagnie de près de 15 millions d’actions au cours de l’exercice pour un montant d’environ 2 G$ CA.





Points saillants de la performance en matière d’exploitation de 2025 **

Comparaison de l’exercice 2025 et de l’exercice 2024

TMB de 463 002 (millions), soit une hausse de 1 %.

TMC de 238 159 (millions), soit une hausse de 1 %.

Temps de séjour de 7,1 (ensemble du réseau, en heures), soit une hausse de 1 %.

Vitesse des wagons (wagons-milles par jour) de 206, soit une baisse de 1 %.

Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau de 18,8 (en milles à l’heure), soit une baisse de 1 %.

Rendement du carburant de 0,873 (gallons US de carburant de locomotive consommés par 1 000 TMB), comparable à la période correspondante.

Longueur des trains de 7 909 (pieds), soit une hausse de 1 %.

TMB par effectif moyen de 18 893 (en milliers), soit une hausse de 4 %.

Charge d’exploitation par TMB de 2,31 (en cents), soit une baisse de 2 %.





* Net des remboursements par les clients.

** Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés ne sont pas auditées et sont établies à partir de données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.

Directives financières pour 2026 1) 2)

Le CN présume que la croissance des volumes des TMC sera globalement stable et que la croissance du BPA dilué rajusté dépassera légèrement celle des volumes.

En 2026, le CN envisage investir environ 2,8 G$ CA dans son programme d’immobilisations, net des sommes remboursées par les clients. La Compagnie prévoit aussi continuer à améliorer sa conversion de flux de trésorerie disponible en 2026.

Rendement des actionnaires

Le Conseil d’administration de la Compagnie a approuvé une hausse de 3 % du dividende trimestriel en espèces du CN pour 2026, en vigueur à compter du premier trimestre de 2026. Cette hausse de notre dividende pour la 30e année consécutive démontre notre confiance à l’égard de la santé financière à long terme de la Compagnie. De plus, le Conseil d’administration de la Compagnie a également approuvé une nouvelle offre publique de rachat (OPR) dans le cours normal des activités qui permet au CN d’acheter, pour annulation, jusqu’à concurrence de 24 millions d’actions ordinaires sur une période de 12 mois débutant le 4 février 2026 et se terminant au plus tard le 3 février 2027.

1) Mesures de calcul non conformes aux PCGR

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le CN peut aussi utiliser des mesures de calculs non conformes aux PCGR dans le présent communiqué, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures de calcul non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, se reporter à la section d’information supplémentaire ci-jointe, Mesures de calcul non conformes aux PCGR.

Les perspectives financières, directives ou cibles 2) du CN excluent certains rajustements, qui devraient être comparables aux rajustements apportés au cours d’exercices antérieurs. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l’incidence de ces éléments, qui pourraient être importants, étant donné qu’ils sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR et correspondante ni de rapprochement dans ses perspectives financières, directives et cibles.

2) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés, fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise », « objectifs » ou d’autres termes semblables.

Principales hypothèses de 2026

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives pour 2026. Les récoltes céréalières 2025–2026 au Canada et aux États-Unis ont été supérieures à leurs moyennes quinquennales respectives. La Compagnie présume que les récoltes céréalières 2026-2027 au Canada et aux États-Unis correspondront à leurs moyennes quinquennales respectives. Le CN prévoit une croissance des TMC globalement stable. Le CN présume aussi que la valeur du dollar canadien en devise américaine sera 0,715 $ en 2026 et que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera dans une fourchette de 60 $ US à 70 $ US le baril en 2026. La Compagnie souligne qu’il existe un risque accru lié à la demande attribuable à la volatilité du contexte macroéconomique et aux tensions commerciales mondiales.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres : la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies ou les conflits et tensions géopolitiques; les restrictions au commerce, les barrières commerciales, l’imposition de droits douaniers ou les modifications aux ententes de commerce international; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; et les mesures prises par les organismes de réglementation et les réclamations ou procédures réglementaires; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; et le transport de matières dangereuses; différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites et aux autres types de réclamations et de litiges; et les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; et les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque concernant le CN dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

La réalisation des objectifs du CN en matière de climat est soumise à plusieurs risques et incertitudes, notamment ceux qui sont décrits dans le Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires. Il n’y a aucune certitude que la Compagnie atteindra l’un ou l’ensemble de ses objectifs dans les délais impartis, ou que la réalisation de l’un de ses objectifs répondra à toutes les attentes de ses parties prenantes ou aux exigences légales applicables.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. Les informations diffusées sur notre site Web ou accessibles par son intermédiaire ne sont pas intégrées par renvoi au présent communiqué.

Ce communiqué est accessible sur le site Web de la Compagnie à www.cn.ca/resultats-financiers , sur le site SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis par EDGAR à www.sec.gov .

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

QUELQUES STATISTIQUES FERROVIAIRES – NON AUDITÉES

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Mesures financières Indicateurs de performance financière clés 1) Total des produits d’exploitation (en millions de dollars) 4 464 4 358 17 304 17 046 Produits marchandises (en millions de dollars) 4 312 4 183 16 681 16 395 Bénéfice d’exploitation (en millions de dollars) 1 733 1 628 6 587 6 247 Bénéfice d’exploitation rajusté (en millions de dollars) 2) 3) 1 782 1 628 6 636 6 325 Bénéfice net (en millions de dollars) 1 248 1 146 4 720 4 448 Bénéfice net rajusté (en millions de dollars) 2) 3) 1 284 1 146 4 756 4 506 Bénéfice dilué par action (en dollars) 2,03 1,82 7,57 7,01 Bénéfice dilué par action rajusté (en dollars) 2) 3) 2,08 1,82 7,63 7,10 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (en millions de dollars) 2 227 1 995 7 049 6 699 Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (en millions de dollars) 1 232 963 3 713 3 607 Flux de trésorerie disponibles (en millions de dollars) 2) 4) 995 1 032 3 336 3 092 Acquisitions brutes d’immobilisations (en millions de dollars) 1 229 944 3 658 3 549 Rachats d’actions (en millions de dollars) 599 153 2 047 2 651 Dividendes par action (en dollars) 0,8875 0,8450 3,5500 3,3800 Ratio financier Ratio d’exploitation (%) 5) 61,2 62,6 61,9 63,4 Ratio d’exploitation rajusté (%) 2) 3) 60,1 62,6 61,7 62,9 Mesures d’exploitation 6) Statistiques d’exploitation Tonnes-milles brutes (TMB) (en millions) 118 923 113 660 463 002 457 694 Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 61 707 59 305 238 159 235 538 Wagons complets (en milliers) 1 363 1 324 5 458 5 390 Milles de parcours (Canada et États-Unis, à la fin de l’année) 18 900 18 800 18 900 18 800 Effectif (à la fin de la période) 23 839 24 671 23 839 24 671 Effectif (moyenne de la période) 23 989 24 862 24 507 25 304 Mesures d’exploitation clés Produits marchandises par TMC (en cents) 6,99 7,05 7,00 6,96 Produits marchandises par wagon complet (en dollars) 3 164 3 159 3 056 3 042 TMB par effectif moyen (en milliers) 4 957 4 572 18 893 18 088 Charges d’exploitation par TMB (en cents) 2,30 2,40 2,31 2,36 Charge de main-d’œuvre et d’avantages sociaux par TMB (en cents) 0,77 0,78 0,76 0,75 Carburant diesel consommé (en millions de gallons US) 104,0 100,1 404,0 401,1 Prix moyen du carburant (en dollars par gallon US) 3,85 4,15 3,91 4,41 Rendement du carburant (gallons US de carburant de locomotive consommés par 1 000 TMB) 0,875 0,881 0,873 0,876 Poids des trains (en tonnes) 9 265 9 034 9 173 9 087 Longueur des trains (en pieds) 7 868 7 670 7 909 7 831 Vitesse des wagons (wagons-milles par jour) 215 210 206 209 Temps de séjour (ensemble du réseau, en heures) 7,0 7,1 7,1 7,0 Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau (milles par heure) 19,2 19,2 18,8 18,9 Utilisation des locomotives (TMB remorquées en fonction du total des HP) 195 186 190 186 Indicateurs de sécurité 7) Taux de fréquence des blessures (par 200 000 heures-personnes) 0,73 1,17 0,96 1,07 Taux d’accidents (par million de trains-milles) 1,90 1,75 1,84 1,69





1) Sauf indication contraire, ces montants sont exprimés en dollars canadiens et dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. 2) Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 3) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Mesures de la performance rajustées pour une explication de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. 4) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Flux de trésorerie disponibles pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 5) Le ratio d’exploitation est défini comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. 6) Les statistiques d’exploitation, les mesures d’exploitation clés et les indicateurs de sécurité sont non audités et sont établis à partir des données estimées alors connues, et ils peuvent être modifiés lorsque de l’information plus complète devient disponible. Les définitions des tonnes-milles brutes, des tonnes-milles commerciales, des produits marchandises par TMC, du rendement du carburant, du poids des trains, de la longueur des trains, de la vitesse des wagons, du temps de séjour et de la vitesse moyenne des trains directs sur le réseau figurent dans le Rapport de gestion de la Compagnie. Les définitions des autres indicateurs sont données sur le site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/glossaire . 7) Selon les critères de divulgation de la Federal Railroad Administration (FRA).

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES – NON AUDITÉS

Pour les trois mois terminés le 31 décembre Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025 2024 Variation

en %

fav. (défav.) Variation en %, en devise constante 1) fav. (défav.) 2025 2024 Variation

en %

fav. (défav.) Variation en %, en devise constante 1) fav. (défav.) Produits d’exploitation (en millions de dollars) 2) Produits pétroliers et chimiques 901 868 4 % 4 % 3 478 3 414 2 % 1 % Métaux et minéraux 466 488 (5 %) (4 %) 1 962 2 048 (4 %) (6 %) Produits forestiers 433 469 (8 %) (8 %) 1 839 1 931 (5 %) (6 %) Charbon 235 238 (1 %) (1 %) 960 929 3 % 3 % Produits céréaliers et engrais 1 098 1 038 6 % 6 % 3 658 3 422 7 % 6 % Intermodal 964 876 10 % 10 % 3 892 3 757 4 % 3 % Véhicules automobiles 215 206 4 % 4 % 892 894 — % (2 %) Total – Produits marchandises 4 312 4 183 3 % 3 % 16 681 16 395 2 % 1 % Autres produits d’exploitation 152 175 (13 %) (13 %) 623 651 (4 %) (5 %) Total – Produits d’exploitation 4 464 4 358 2 % 2 % 17 304 17 046 2 % — % Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 3) Produits pétroliers et chimiques 12 388 11 767 5 % 5 % 46 626 46 530 — % — % Métaux et minéraux 6 376 6 646 (4 %) (4 %) 27 073 28 829 (6 %) (6 %) Produits forestiers 4 813 5 268 (9 %) (9 %) 20 472 22 111 (7 %) (7 %) Charbon 5 142 5 326 (3 %) (3 %) 20 777 20 165 3 % 3 % Produits céréaliers et engrais 19 448 17 904 9 % 9 % 67 773 64 594 5 % 5 % Intermodal 12 780 11 652 10 % 10 % 52 249 50 190 4 % 4 % Véhicules automobiles 760 742 2 % 2 % 3 189 3 119 2 % 2 % Total – TMC 61 707 59 305 4 % 4 % 238 159 235 538 1 % 1 % Produits marchandises/TMC (en cents) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 7,27 7,38 (1 %) (1 %) 7,46 7,34 2 % — % Métaux et minéraux 7,31 7,34 — % — % 7,25 7,10 2 % — % Produits forestiers 9,00 8,90 1 % 1 % 8,98 8,73 3 % 1 % Charbon 4,57 4,47 2 % 2 % 4,62 4,61 — % — % Produits céréaliers et engrais 5,65 5,80 (3 %) (3 %) 5,40 5,30 2 % 1 % Intermodal 7,54 7,52 — % — % 7,45 7,49 (1 %) (1 %) Véhicules automobiles 28,29 27,76 2 % 1 % 27,97 28,66 (2 %) (4 %) Total – Produits marchandises/TMC 6,99 7,05 (1 %) (1 %) 7,00 6,96 1 % — % Wagons complets (en milliers) 3) Produits pétroliers et chimiques 167 163 2 % 2 % 646 648 — % — % Métaux et minéraux 223 244 (9 %) (9 %) 900 974 (8 %) (8 %) Produits forestiers 66 71 (7 %) (7 %) 278 299 (7 %) (7 %) Charbon 117 113 4 % 4 % 472 456 4 % 4 % Produits céréaliers et engrais 202 194 4 % 4 % 720 690 4 % 4 % Intermodal 539 490 10 % 10 % 2 234 2 115 6 % 6 % Véhicules automobiles 49 49 — % — % 208 208 — % — % Total – Wagons complets 1 363 1 324 3 % 3 % 5 458 5 390 1 % 1 % Produits marchandises/wagon complet (en dollars) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 5 395 5 325 1 % 1 % 5 384 5 269 2 % 1 % Métaux et minéraux 2 090 2 000 5 % 5 % 2 180 2 103 4 % 2 % Produits forestiers 6 561 6 606 (1 %) (1 %) 6 615 6 458 2 % 1 % Charbon 2 009 2 106 (5 %) (5 %) 2 034 2 037 — % (1 %) Produits céréaliers et engrais 5 436 5 351 2 % 2 % 5 081 4 959 2 % 1 % Intermodal 1 788 1 788 — % — % 1 742 1 776 (2 %) (2 %) Véhicules automobiles 4 388 4 204 4 % 4 % 4 288 4 298 — % (2 %) Total – Produits marchandises/wagon complet 3 164 3 159 — % — % 3 056 3 042 — % (1 %)





1) Cette mesure de calcul non conforme aux PCGR n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Devise constante pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 2) Ces montants sont exprimés en dollars canadiens. 3) Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés connexes sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.

MESURES DE CALCUL NON CONFORMES AUX PCGR – NON AUDITÉES

Dans la présente section d’information supplémentaire, la « Compagnie » ou « CN » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales en propriété exclusive. À moins d’indication contraire, les données financières contenues dans la présente section sont exprimées en dollars canadiens.

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. La Compagnie utilise également des mesures de calcul non conformes aux PCGR, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, telles que les mesures de la performance rajustées, la devise constante, les flux de trésorerie disponibles, le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple, le rendement du capital investi (RCI) et le RCI rajusté. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Selon l’avis de la direction, ces mesures de calcul non conformes aux PCGR sont des mesures utiles de la performance et fournissent aux investisseurs de l’information supplémentaire leur permettant d’évaluer les résultats d’exploitation et les liquidités de la Compagnie. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées isolément et ne remplacent aucunement les mesures financières préparées conformément aux PCGR.

Mesures de la performance rajustées

Le bénéfice net rajusté, le bénéfice dilué par action rajusté, le bénéfice d’exploitation rajusté, les charges d’exploitation rajustées et le ratio d’exploitation rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées pour établir des objectifs de performance et mesurer la performance du CN et peuvent inclure les rajustements suivants :

des rajustements des charges d’exploitation : programme de compression de l’effectif, frais de consultation relatifs aux questions de regroupements de réseaux ferroviaires, charge d’amortissement liée au déploiement d’un système de remplacement, honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires, pertes et recouvrements sur les actifs détenus en vue de la vente, coûts liés à l’acquisition d’entreprises; des rajustements des charges hors exploitation : frais de crédit liés à l’acquisition d’entreprises, produits tirés de la résiliation d’une entente de fusion, gains et pertes sur la cession d’immobilisations; et l’effet des modifications à la législation fiscale, y compris l’adoption de taux, ainsi que des changements dans les positions fiscales affectant les années précédentes.





Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2025, le bénéfice net rajusté de la Compagnie s’est établi à 1 284 M$, ou 2,08 $ par action après dilution, et à 4 756 M$, ou 7,63 $ par action après dilution, respectivement. Les données rajustées pour les trois mois et l'exercice terminés le 31 décembre 2025 excluent :

les prestations de cessation d’emploi et des coûts de séparation liés à un programme de compression de l’effectif de 34 M$, ou 25 M$ après impôts (0,04 $ par action après dilution), comptabilisés au quatrième trimestre dans le poste Main-d’œuvre et avantages sociaux des États consolidés des résultats; et

les frais de consultation liés à l’analyse et à la défense des intérêts concernant l’application des lois antitrust par le Surface Transportation Board (STB) des États-Unis dans le cadre de la fusion potentielle entre Union Pacific et Norfolk Southern qui s’élèvent à 15 M$, ou 11 M$ après impôts (0,01 $ et 0,02 $ par action après dilution pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2025, respectivement), comptabilisés au quatrième trimestre dans le poste Services acquis et matières dans les États consolidés des résultats.





Pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2024, le bénéfice net rajusté de la Compagnie s’est établi à 1 146 M$, ou 1,82 $ par action après dilution, et à 4 506 M$, ou 7,10 $ par action après dilution, respectivement. Les données rajustées pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2024 excluent une perte sur les actifs détenus en vue de la vente de 78 M$, ou 58 M$ après impôts (0,09 $ par action après dilution), comptabilisée au deuxième trimestre, résultant d’une entente visant à transférer la propriété du pont de Québec, situé au Québec (Canada), et les risques et obligations qui y sont associés au gouvernement du Canada.

Le bénéfice net rajusté est défini comme le bénéfice net conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants. La direction estime que le bénéfice net rajusté fournit à la direction et aux investisseurs de l’information supplémentaire sur les activités de la Compagnie et les tendances commerciales sous-jacentes, et qu’il facilite les comparaisons entre les périodes, puisqu’il exclut certains éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Le bénéfice dilué par action rajusté est défini comme le bénéfice net rajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation après dilution. Cette mesure aide la direction et les investisseurs à évaluer la rentabilité de la Compagnie sur une base par action, facilitant ainsi l’évaluation de la performance d’une période à l’autre en retirant l’incidence des éléments non récurrents importants.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice par action conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2025 et 2024, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions, sauf les données par action 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net 1 248 $ 1 146 $ 4 720 $ 4 448 $ Rajustements : Rajustements des charges d’exploitation : Programme de compression de l’effectif 34 — 34 — Frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires 15 — 15 — Perte sur les actifs détenus en vue de la vente — — — 78 Rajustements d’impôts : Incidence fiscale des rajustements 1) (13 ) — (13 ) (20 ) Total des rajustements 36 $ — $ 36 $ 58 $ Bénéfice net rajusté 1 284 $ 1 146 $ 4 756 $ 4 506 $ Bénéfice dilué par action 2,03 $ 1,82 $ 7,57 $ 7,01 $ Incidence des rajustements, par action 0,05 — 0,06 0,09 Bénéfice dilué par action rajusté 2,08 $ 1,82 $ 7,63 $ 7,10 $





1) L’incidence fiscale des rajustements est fondée sur la nature de l’élément aux fins de l’impôt ainsi que sur les taux d’imposition du ressort territorial concerné.

Le bénéfice d’exploitation rajusté est défini comme le bénéfice d’exploitation conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN. Cette mesure aide la direction et les investisseurs à évaluer les résultats d’exploitation fondamentaux de la Compagnie en excluant les éléments susceptibles de fausser l’analyse de la performance économique courante. Les charges d’exploitation rajustées sont définies comme les charges d’exploitation conformes aux PCGR, rajustées pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN. Cette mesure fournit à la direction et aux investisseurs une vue d’ensemble des coûts en cours, sans les éléments exceptionnels et non récurrents, ce qui permet une évaluation plus précise de la gestion des coûts et de l’attribution des ressources sur l’ensemble des périodes de déclaration. Le ratio d’exploitation rajusté est défini comme les charges d’exploitation rajustées sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. Pour la direction et les investisseurs, le ratio d’exploitation rajusté sert d’indicateur clé de performance en matière de gestion des coûts et d’efficacité opérationnelle globale, car il montre dans quelle mesure la direction contrôle efficacement les coûts par rapport au total des produits d’exploitation en excluant les éléments exceptionnels et non récurrents.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice d’exploitation, des charges d’exploitation et du ratio d’exploitation, tels que déclarés pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2025 et 2024, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions, sauf les pourcentages 2025 2024 2025 2024 Bénéfice d’exploitation 1 733 $ 1 628 $ 6 587 $ 6 247 $ Rajustements : Programme de compression de l’effectif 34 — 34 — Frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires 15 — 15 — Perte sur les actifs détenus en vue de la vente — — — 78 Total des rajustements 49 $ — $ 49 $ 78 $ Bénéfice d’exploitation rajusté 1 782 $ 1 628 $ 6 636 $ 6 325 $ Charges d’exploitation 2 731 $ 2 730 $ 10 717 $ 10 799 $ Total des rajustements (49 )

— (49 ) (78 ) Charges d’exploitation rajustées 2 682 $ 2 730 $ 10 668 $ 10 721 $ Ratio d’exploitation 61,2 % 62,6 % 61,9 % 63,4 % Incidence des rajustements (1,1 %) — % (0,2 %) (0,5 %) Ratio d’exploitation rajusté 60,1 % 62,6 % 61,7 % 62,9 %



Devise constante

La présentation des résultats financiers en devise constante permet d’examiner les résultats financiers sans que ne soit prise en compte l’incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les mesures déclarées en devise constante sont considérées comme non conformes aux PCGR, ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. On obtient des résultats financiers en devise constante en convertissant les résultats libellés en dollars US de la période en cours aux taux de change moyens pondérés utilisés pour convertir les transactions libellées en dollars US de la période correspondante de l’exercice précédent.

Les taux de change moyens se sont établis à 1,395 $ et à 1,398 $ par 1,00 $ US, respectivement, pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2025, et à 1,399 $ et à 1,370 $ par 1,00 $ US, respectivement, pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2024. En devise constante, le bénéfice net de la Compagnie pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2025 aurait été moins élevé de 4 M$ (0,01 $ par action après dilution) et moins élevé de 49 M$ (0,08 $ par action après dilution), respectivement.

Le tableau suivant fait le rapprochement de l’incidence de la devise constante et de la variation connexe en pourcentage en devise constante sur les résultats financiers, tels que déclarés pour les trois mois et l’exercice terminés le 31 décembre 2025 :

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions, sauf les données par action 2025 Incidence de la devise constante 2024 Variation en %, en devise constante

fav. (défav.) 2025 Incidence de la devise constante 2024 Variation en %, en devise constante

fav. (défav.) Produits d’exploitation Produits pétroliers et chimiques 901 $ — $ 868 $ 4 % 3 478 $ (43 ) $ 3 414 $ 1 % Métaux et minéraux 466 1 488 (4 %) 1 962 (33 ) 2 048 (6 %) Produits forestiers 433 — 469 (8 %) 1 839 (31 ) 1 931 (6 %) Charbon 235 — 238 (1 %) 960 (7 ) 929 3 % Produits céréaliers et engrais 1 098 — 1 038 6 % 3 658 (36 ) 3 422 6 % Intermodal 964 1 876 10 % 3 892 (18 ) 3 757 3 % Véhicules automobiles 215 (1 ) 206 4 % 892 (14 ) 894 (2 %) Total – Produits marchandises 4 312 1 4 183 3 % 16 681 (182 ) 16 395 1 % Autres produits d’exploitation 152 1 175 (13 %) 623 (6 ) 651 (5 %) Total – Produits d’exploitation 4 464 2 4 358 2 % 17 304 (188 ) 17 046 — % Charges d’exploitation Main-d’œuvre et avantages sociaux 913 1 883 (4 %) 3 510 (27 ) 3 422 (2 %) Services acquis et matières 591 4 598 1 % 2 306 (10 ) 2 313 1 % Carburant 437 (1 ) 481 9 % 1 786 (39 ) 2 060 15 % Amortissement 456 — 489 7 % 1 938 (17 ) 1 892 (2 %) Location de matériel 106 1 98 (9 %) 432 (7 ) 392 (8 %) Autres 228 2 181 (27 %) 745 (10 ) 642 (14 %) Perte sur les actifs détenus en vue de la vente — — — — % — — 78 100 % Total – Charges d’exploitation 2 731 7 2 730 — % 10 717 (110 ) 10 799 2 % Bénéfice d’exploitation 1 733 (5 ) 1 628 6 % 6 587 (78 ) 6 247 4 % Intérêts débiteurs (234 ) — (231 ) (1 %) (913 ) 14 (891 ) (1 %) Autres éléments du produit net des prestations 126 — 113 12 % 502 — 454 11 % Autres produits (pertes) 44 — (2 ) 2300 % 88 (1 ) 42 107 % Bénéfice avant impôts sur les bénéfices 1 669 (5 ) 1 508 10 % 6 264 (65 ) 5 852 6 % Recouvrement (charge) d’impôts sur les bénéfices (421 ) 1 (362 ) (16 %) (1 544 ) 16 (1 404 ) (9 %) Bénéfice net 1 248 $ (4 ) $ 1 146 $ 9 % 4 720 $ (49 ) $ 4 448 $ 5 % Bénéfice dilué par action 2,03 $ (0,01 ) $ 1,82 $ 11 % 7,57 $ (0,08 ) $ 7,01 $ 7 %



Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile des liquidités puisqu’ils démontrent la capacité de la Compagnie de générer des flux de trésorerie pour des obligations de dette et à des fins discrétionnaires, telles que le versement de dividendes, les rachats d’actions et les occasions stratégiques. La Compagnie définit les flux de trésorerie disponibles comme la différence entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation et les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement, rajustés pour tenir compte de l’incidence i) des acquisitions et regroupements d’entreprises ainsi que ii) des paiements liés à l’opération de fusion, des entrées de trésorerie et des impôts sur les bénéfices en espèces, qui sont des éléments non représentatifs des tendances de l’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2025 et 2024, aux flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR indiqués aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions 2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 2 227 $ 1 995 $ 7 049 $ 6 699 $ Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (1 232 ) (963 ) (3 713 )

(3 607 ) Flux de trésorerie disponibles 995 $ 1 032 $ 3 336 $ 3 092 $



Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté sous forme de multiple

La direction est d’avis que le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple est une mesure utile de la solvabilité parce qu’il reflète la capacité de la Compagnie à faire face à ses obligations du service de la dette et à d’autres obligations à long terme. La Compagnie calcule le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple en divisant les capitaux empruntés rajustés par le BAIIA rajusté des douze derniers mois. Les capitaux empruntés rajustés sont définis comme la somme de la dette à long terme et de la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an telles que déclarées dans les Bilans consolidés de la Compagnie, ainsi que des passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins d’un an, et des régimes de retraite en déficit comptabilisés dans les Bilans consolidés de la Compagnie en raison de la nature de leurs obligations contractuelles et financières qui est semblable à des titres d’emprunt. Le BAIIA rajusté représente le bénéfice net, à l’exclusion des intérêts-débiteurs, de la charge d’impôts sur les bénéfices, de l’amortissement, du coût des contrats de location-exploitation, des autres éléments du produit net des prestations, d’autres produits (pertes) et d’autres éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les capitaux empruntés rajustés et le BAIIA rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées dans le calcul du ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des capitaux empruntés et du bénéfice net conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les exercices terminés les 31 décembre 2025 et 2024, respectivement, et des mesures rajustées indiquées aux présentes, lesquelles ont été utilisées pour calculer le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple, non conforme aux PCGR :

En millions, à moins d’indication contraire Au 31 décembre et pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025 2024 Capitaux empruntés 1) 21 206 $ 20 894 $ Rajustements : Passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins d’un an 2) 424 477 Régimes de retraite en déficit 3) 329 350 Capitaux empruntés rajustés 21 959 $ 21 721 $ Bénéfice net 4 720 $ 4 448 $ Intérêts débiteurs 913 891 Charge d’impôts sur les bénéfices 1 544 1 404 Amortissement 1 938 1 892 Coût des contrats de location-exploitation 4) 160 153 Autres éléments du produit net des prestations (502 ) (454 ) Autres produits (88 ) (42 ) Rajustements : Programme de compression de l’effectif 5) 34 — Frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires 6) 15 — Perte sur les actifs détenus en vue de la vente 7) — 78 BAIIA rajusté 8 734 $ 8 370 $ Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple (fois) 2,51 2,60





1) Représente le total de la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an et de la dette à long terme tels que présentés dans les Bilans consolidés. 2) Représente la valeur actuelle des paiements liés à des contrats de location-exploitation. 3) Représente le déficit capitalisé total de tous les régimes de retraite à prestations déterminées pour lesquels les obligations projetées découlant des régimes sont supérieures à l’actif des régimes. 4) Représente les coûts des contrats de location-exploitation inscrits aux postes Services acquis et matières et Location de matériel des États consolidés des résultats. 5) Concerne les prestations de cessation d’emploi et des coûts de séparation liés à un programme de compression de l’effectif, comptabilisés au poste Main-d’œuvre et avantages sociaux des États consolidés des résultats. 6) Représente les frais de consultation liés à l’analyse et à la défense des intérêts concernant l’application des lois antitrust par le STB dans le cadre de la fusion potentielle entre Union Pacific et Norfolk Southern, comptabilisés au quatrième trimestre dans le poste Services acquis et matières dans les États consolidés des résultats. 7) Se rapporte à la perte de 78 M$ sur les actifs détenus en vue de la vente, comptabilisée au deuxième trimestre de 2024, résultant d’une entente visant à transférer la propriété du pont de Québec, situé au Québec (Canada), et les risques et obligations qui y sont associés au gouvernement du Canada.

RCI et RCI rajusté

Le RCI et le RCI rajusté sont des mesures utiles à la direction et aux investisseurs pour évaluer l’efficacité de la Compagnie dans l’utilisation des fonds de capital et permettent aux investisseurs d’évaluer les décisions prises par la direction en matière d’exploitation et d’investissement. La Compagnie calcule le RCI en divisant le rendement par le capital investi moyen, qui sont deux mesures non conformes aux PCGR. Le rendement correspond au bénéfice net plus les intérêts débiteurs après impôts, calculé au moyen du taux d’imposition effectif de la Compagnie. Le capital investi moyen correspond à la moyenne des soldes d’ouverture et de clôture sur les douze derniers mois de la somme de l’avoir total des actionnaires, de la dette à long terme et de la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an moins la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions. La Compagnie calcule le RCI rajusté en divisant le rendement rajusté par le capital investi moyen, qui sont deux mesures non conformes aux PCGR. Le rendement rajusté correspond au bénéfice net rajusté plus les intérêts débiteurs après impôts, calculé au moyen du taux d’imposition effectif rajusté de la Compagnie. Le rendement, le capital investi moyen, le RCI, le rendement rajusté et le RCI rajusté ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net rajusté au rendement et au rendement rajusté, respectivement, et présente le calcul du capital investi moyen, qui ont été utilisés pour calculer le RCI et le RCI rajusté :

En millions, sauf les pourcentages Au 31 décembre et pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025 2024 Bénéfice net 4 720 $ 4 448 $ Intérêts débiteurs 913 891 Impôts sur les intérêts débiteurs 1) (225 ) (214 ) Rendement 5 408 $ 5 125 $ Total – Avoir des actionnaires moyen 21 310 $ 20 584 $ Dette à long terme moyenne 20 014 17 931 Tranche moyenne de la dette à long terme échéant à moins d’un an 1 036 1 753 Moins : Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions et équivalents de trésorerie soumis à restrictions moyens (382 ) (663 ) Capital investi moyen 41 978 $ 39 605 $ RCI 12,9 % 12,9 % Bénéfice net rajusté 2) 4 756 $ 4 506 $ Intérêts débiteurs 913 891 Impôts rajustés sur les intérêts débiteurs 3) (226 ) (214 ) Rendement rajusté 5 443 $ 5 183 $ Capital investi moyen 41 978 $ 39 605 $ RCI rajusté 13,0 % 13,1 %





1) Le taux d’imposition effectif, défini comme la charge d’impôts sur les bénéfices sous forme de pourcentage du bénéfice avant impôts sur les bénéfices, utilisé pour calculer les impôts sur les intérêts débiteurs pour 2025 était de 24,6 % (2024 – 24,0 %). 2) Cette mesure non conforme aux PCGR n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Mesures de la performance rajustées pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 3) Le taux d’imposition effectif rajusté est une mesure de calcul non conforme aux PCGR définie comme la charge d’impôts sur les bénéfices, déduction faite des rajustements d’impôts, tel qu’il est indiqué à la section intitulée Mesures de la performance rajustées, sous forme de pourcentage du bénéfice avant impôts sur les bénéfices, déduction faite des rajustements avant impôts, tel qu’il est indiqué à la section intitulée Mesures de la performance rajustées. Cette mesure n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable à une mesure semblable présentée par d’autres sociétés. Le taux d’imposition effectif rajusté pour 2025 utilisé pour calculer les impôts rajustés sur les intérêts débiteurs était de 24,7 % (2024 – 24,0 %).

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES – NON AUDITÉS

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS – NON AUDITÉS

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions, sauf les données par action 2025 2024 2025 2024 Produits d’exploitation 4 464 $ 4 358 $ 17 304 $ 17 046 $ Charges d’exploitation Main-d’œuvre et avantages sociaux 913 883 3 510 3 422 Services acquis et matières 591 598 2 306 2 313 Carburant 437 481 1 786 2 060 Amortissement 456 489 1 938 1 892 Location de matériel 106 98 432 392 Autres 228 181 745 642 Perte sur les actifs détenus en vue de la vente — — — 78 Total – Charges d’exploitation 2 731 2 730 10 717 10 799 Bénéfice d’exploitation 1 733 1 628 6 587 6 247 Intérêts débiteurs (234 ) (231 ) (913 ) (891 ) Autres éléments du produit net des prestations 126 113 502 454 Autres produits (pertes) 44 (2 ) 88 42 Bénéfice avant impôts sur les bénéfices 1 669 1 508 6 264 5 852 Charge d’impôts sur les bénéfices (421 ) (362 ) (1 544 ) (1 404 ) Bénéfice net 1 248 $ 1 146 $ 4 720 $ 4 448 $ Bénéfice par action De base 2,03 $ 1,82 $ 7,58 $ 7,02 $ Dilué 2,03 $ 1,82 $ 7,57 $ 7,01 $ Nombre moyen pondéré d’actions En circulation 615,4 628,9 623,1 633,5 Dilué 616,0 629,5 623,7 634,5 Dividendes déclarés par action 0,8875 $ 0,8450 $ 3,5500 $ 3,3800 $

Voir les Notes afférentes aux États financiers consolidés intermédiaires.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU BÉNÉFICE GLOBAL – NON AUDITÉS

Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net 1 248 $ 1 146 $ 4 720 $ 4 448 $ Autre bénéfice (perte) global(e) Gain (perte) net(te) sur la conversion des devises (78 ) 293 (286 ) 388 Variation nette des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite 388 986 424 1 025 Instruments dérivés (2 ) (1 ) (2 ) (20 ) Autre bénéfice global avant impôts sur les bénéfices 308 1 278 136 1 393 Charge d’impôts sur les bénéfices (124 ) (160 ) (183 ) (134 ) Autre bénéfice (perte) global(e) 184 1 118 (47 ) 1 259 Bénéfice global 1 432 $ 2 264 $ 4 673 $ 5 707 $

Voir les Notes afférentes aux États financiers consolidés intermédiaires.

BILANS CONSOLIDÉS ─ NON AUDITÉS



31 décembre 31 décembre En millions Au 2025 2024 Actif Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 350 $ 389 $ Liquidités et équivalents de trésorerie soumis à restrictions 13 12 Débiteurs 1 117 1 164 Matières et fournitures 734 720 Autres actifs à court terme 257 334 Total – Actif à court terme 2 471 2 619 Immobilisations 49 148 47 960 Actifs au titre de droits d’utilisation liés aux contrats de location-exploitation 440 485 Actif relatif aux régimes de retraite 5 362 4 541 Actifs d’impôt différé 611 689 Actifs incorporels, écart d’acquisition et autres 523 773 Total – Actif 58 555 $ 57 067 $ Passif et avoir des actionnaires Passif à court terme Créditeurs et autres 2 790 $ 2 810 $ Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an 906 1 166 Total – Passif à court terme 3 696 3 976 Passifs d’impôt différé 11 223 10 874 Autres passifs et crédits différés 999 612 Régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite 453 483 Dette à long terme 20 300 19 728 Passifs liés aux contrats de location-exploitation 316 343 Total – Passif 36 987 36 016 Avoir des actionnaires Actions ordinaires 3 454 3 474 Actions ordinaires dans les Fiducies d’actions (152 ) (129 ) Surplus d’apport 415 372 Autre perte globale cumulée (1 067 ) (1 020 ) Bénéfices non répartis 18 918 18 354 Total – Avoir des actionnaires 21 568 21 051 Total – Passif et avoir des actionnaires 58 555 $ 57 067 $

Voir les Notes afférentes aux États financiers consolidés intermédiaires.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE L’ÉVOLUTION DE L’AVOIR DES ACTIONNAIRES – NON AUDITÉS

Nombre

d’actions ordinaires Actions ordinaires

Actions ordinaires détenues dans les Fiducies d’actions

Surplus d’apport

Autre perte globale cumulée

Bénéfices non répartis

Total –

Avoir des actionnaires

En millions En circulation Fiducies d’actions Solde au 30 septembre 2025 617,7 1,0 3 468 $ (137 ) $ 404 $ (1 251 ) $ 18 789 $ 21 273 $ Bénéfice net 1 248 1 248 Options d’achat d’actions levées 0,1 10 — 10 Règlement d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres 0,1 (0,1 ) 9 (14 ) 2 (3 ) Charge liée à la rémunération à base d’actions et autres 25 (1 ) 24 Rachat d’actions ordinaires (4,4 ) (24 ) (575 ) (599 ) Achats d’actions par les Fiducies d’actions (0,2 ) 0,2 (24 ) (24 ) Autre bénéfice global 184 184 Dividendes (545 ) (545 ) Solde au 31 décembre 2025 613,3 1,1 3 454 $ (152 ) $ 415 $ (1 067 ) $ 18 918 $ 21 568 $





Nombre

d’actions ordinaires Actions ordinaires

Actions ordinaires détenues dans les Fiducies d’actions

Surplus d’apport

Autre perte globale cumulée

Bénéfices non répartis

Total –

Avoir des actionnaires

En millions En circulation Fiducies d’actions Solde au 31 décembre 2024 627,9 0,9 3 474 $ (129 ) $ 372 $ (1 020 ) $ 18 354 $ 21 051 $ Bénéfice net 4 720 4 720 Options d’achat d’actions levées 0,5 63 (7 ) 56 Règlement d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres 0,2 (0,2 ) 33 (68 ) 21 (14 ) Charge liée à la rémunération à base d’actions et autres 118 (5 ) 113 Rachat d’actions ordinaires (14,9 ) (83 ) (1 964 ) (2 047 ) Achats d’actions par les Fiducies d’actions (0,4 ) 0,4 (56 ) (56 ) Autre perte globale (47 ) (47 ) Dividendes (2 208 ) (2 208 ) Solde au 31 décembre 2025 613,3 1,1 3 454 $ (152 ) $ 415 $ (1 067 ) $ 18 918 $ 21 568 $

Voir les Notes afférentes aux États financiers consolidés intermédiaires.

Nombre

d’actions ordinaires Actions ordinaires

Actions ordinaires détenues dans les Fiducies d’actions

Surplus d’apport

Autre perte globale cumulée

Bénéfices non répartis

Total –

Avoir des actionnaires

En millions En circulation Fiducies d’actions Solde au 30 septembre 2024 628,8 1,0 3 477 $ (128 ) $ 360 $ (2 138 ) $ 17 887 $ 19 458 $ Bénéfice net 1 146 1 146 Options d’achat d’actions levées — 3 — 3 Règlement d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres 0,1 (0,1 ) 7 (7 ) — — Charge liée à la rémunération à base d’actions et autres 19 (1 ) 18 Rachat d’actions ordinaires (1,0 ) (6 ) (147 ) (153 ) Achats d’actions par les Fiducies d’actions — — (8 ) (8 ) Autre bénéfice global 1 118 1 118 Dividendes (531 ) (531 ) Solde au 31 décembre 2024 627,9 0,9 3 474 $ (129 ) $ 372 $ (1 020 ) $ 18 354 $ 21 051 $





Nombre

d’actions ordinaires Actions ordinaires

Actions ordinaires détenues dans les Fiducies d’actions



Surplus d’apport

Autre perte globale cumulée

Bénéfices non répartis

Total –

Avoir des actionnaires

En millions En circulation Fiducies d’actions Solde au 31 décembre 2023 642,7 1,1 3 512 $ (144 ) $ 373 $ (2 279 ) $ 18 655 $ 20 117 $ Bénéfice net 4 448 4 448 Options d’achat d’actions levées 0,4 47 (6 ) 41 Règlement d’octrois donnant lieu à un règlement en titres de capitaux propres 0,5 (0,5 ) 65 (80 ) (42 ) (57 ) Charge liée à la rémunération à base d’actions et autres 85 (3 ) 82 Rachat d’actions ordinaires (15,4 ) (85 ) (2 566 ) (2 651 ) Achats d’actions par les Fiducies d’actions (0,3 ) 0,3 (50 ) (50 ) Autre bénéfice global 1 259 1 259 Dividendes (2 138 ) (2 138 ) Solde au 31 décembre 2024 627,9 0,9 3 474 $ (129 ) $ 372 $ (1 020 ) $ 18 354 $ 21 051 $

Voir les Notes afférentes aux États financiers consolidés intermédiaires.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE – NON AUDITÉS



Pour les trois mois

terminés le 31 décembre Pour l’exercice

terminé le 31 décembre En millions 2025 2024 2025 2024 Activités d’exploitation Bénéfice net 1 248 $ 1 146 $ 4 720 $ 4 448 $ Rajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie

nets provenant des activités d’exploitation : Amortissement 456 489 1 938 1 892 Produit et capitalisation des régimes de retraite (105 ) (97 ) (410 ) (385 ) Impôts différés 144 18 334 325 Perte sur les actifs détenus en vue de la vente — — — 78 Variations des actifs et des passifs d’exploitation : Débiteurs 132 132 92 205 Matières et fournitures 43 17 (24 ) (6 ) Créditeurs et autres 149 181 220 (107 ) Autres actifs à court terme (10 ) 23 (123 ) — Autres activités d’exploitation, nettes 170 86 302 249 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 2 227 1 995 7 049 6 699 Activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations (1 229 ) (944 ) (3 658 ) (3 549 ) Autres activités d’investissement, nettes (3 ) (19 ) (55 ) (58 ) Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (1 232 ) (963 ) (3 713 ) (3 607 ) Activités de financement Émission de dette 970 366 1 965 3 483 Remboursement de dette (26 ) (510 ) (446 ) (1 038 ) Variation nette du papier commercial (638 ) (625 ) (612 ) (1 381 ) Règlement des contrats de change à terme sur la dette (14 ) 122 3 120 Émission d’actions ordinaires découlant de la levée d’options d’achat d’actions 10 3 56 41 Impôts retenus versés sur le règlement net d’octrois donnant lieu à un

règlement en titres de capitaux propres (2 ) — (9 ) (52 ) Rachat d’actions ordinaires (587 ) (150 ) (2 059 ) (2 600 ) Achat d’actions ordinaires pour le règlement d’octrois donnant lieu à un

règlement en titres de capitaux propres (1 ) — (5 ) (5 ) Achat d’actions ordinaires par les Fiducies d’actions (24 ) (8 ) (56 ) (50 ) Dividendes versés (545 ) (531 ) (2 208 ) (2 138 ) Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement (857 ) (1 333 ) (3 371 ) (3 620 ) Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie, les équivalents

de trésorerie, les liquidités soumises à restrictions et les équivalents

de trésorerie soumis à restrictions (1 ) 4 (3 ) 5 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents

de trésorerie, des liquidités soumises à restrictions et des

équivalents de trésorerie soumis à restrictions 137 (297 ) (38 ) (523 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions

et équivalents de trésorerie soumis à restrictions au début de la période 226 698 401 924 Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions

et équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin de la période 363 $ 401 $ 363 $ 401 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 350 $ 389 $ 350 $ 389 $ Liquidités et équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin de la période 13 12 13 12 Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restrictions

et équivalents de trésorerie soumis à restrictions à la fin de la période 363 $ 401 $ 363 $ 401 $ Information supplémentaire sur les flux de trésorerie Intérêts versés (216 ) $ (210 ) $ (979 ) $ (926 ) $ Impôts sur les bénéfices versés (227 ) $ (288 ) $ (935 ) $ (1 221 ) $

Voir les Notes afférentes aux États financiers consolidés intermédiaires.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES – NON AUDITÉS



1 – Mode de présentation

Dans les présentes notes, la « Compagnie » ou « CN » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales en propriété exclusive. Les États financiers consolidés intermédiaires non audités ci-joints (« États financiers consolidés intermédiaires »), exprimés en dollars canadiens, ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis pour les états financiers intermédiaires. Par conséquent, ils ne contiennent pas toute l’information exigée selon les PCGR pour les états financiers complets. De l’avis de la direction, tous les rajustements (constitués de montants courus normaux récurrents) jugés nécessaires pour une présentation fidèle ont été inclus. Les résultats d’exploitation intermédiaires ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats qui pourraient être prévus pour l’ensemble de l’exercice.

Ces États financiers consolidés intermédiaires ont été préparés selon des conventions comptables conformes à celles qui ont été utilisées pour dresser les États financiers consolidés annuels de 2024 du CN, et devraient être lus conjointement avec ces états financiers et les Notes afférentes.

2 – Recommandations comptables récentes

Les mises à jour Accounting Standards Update (ASU) ci-dessous, qui ont été publiées par le Financial Accounting Standards Board (FASB), ont été adoptées par la Compagnie :

ASU 2023-09 Income Taxes (Topic 740): Improvements to Income Tax Disclosures

Cette norme modifie les règles relatives à l’information à fournir sur l’impôt sur le revenu en modifiant ou en éliminant certaines obligations de divulgation existantes, et en en établissant de nouvelles. Les modifications répondent aux demandes des investisseurs qui souhaitent plus de transparence sur l’impôt sur les bénéfices, y compris les renseignements relatifs au territoire, en mettant en place des catégories cohérentes et une meilleure ventilation de l’information. Les deux principales modifications de la norme ASU portent sur le rapprochement des taux d’impôt et la divulgation de l’information annuelle sur l’impôt sur les bénéfices payé.

Les postes de rapprochement présentés dans le rapprochement des taux d’impôt sont exprimés en montants et en pourcentages, et sont ventilés dans des catégories spécifiques, certains postes étant également ventilés par nature et/ou par territoire, sur la base d’un seuil de 5 % des impôts fédéraux domestiques. L’impôt sur le revenu payé est ventilé entre les instances fiscales fédérales, provinciales/territoriales et étrangères, en utilisant un seuil de 5 % du total de l’impôt sur le revenu payé net des remboursements reçus.

La norme ASU entre en vigueur pour les périodes annuelles débutant après le 15 décembre 2024. La Compagnie intégrera les modifications requises en matière de divulgation de l’information annuelle de manière prospective, y compris la ventilation des postes de rapprochement des taux et les paiements d’impôts sur les bénéfices par catégories, nature ou territoire, comme décrit ci-dessus dans les États financiers consolidés annuels de 2025.

ASU 2025-05 Financial Instruments – Credit Losses (Topic 326): Measurement of Credit Losses for Accounts Receivable and Contract Assets

Cette norme présente une mesure de simplification pratique facultative visant à faciliter l’estimation des pertes de crédit attendues sur les comptes clients courants et sur les actifs sur contrat courants provenant des opérations de revenus. Lorsque cette option est retenue, l’entité peut supposer que les conditions existantes à la date du bilan demeureront inchangées pendant la durée de vie restante des actifs pour élaborer ses prévisions raisonnables et étayées. Les entités doivent néanmoins ajuster les données historiques de pertes afin de refléter les conditions actuelles, mais ne sont pas tenues d’intégrer des prévisions macroéconomiques prospectives pour les actifs visés.

Les modifications de cette norme ASU s’appliquent aux périodes de déclaration annuelles commençant après le 15 décembre 2025. La Compagnie intégrera les modifications requises en matière de divulgation de l’information annuelle de manière prospective dans les États financiers consolidés annuels de 2025.

Les récentes mises à jour ASU ci-dessous, qui ont été publiées par le FASB, sont entrées en vigueur après le 31 décembre 2025 et n’ont pas été adoptées par la Compagnie :

ASU 2025-10 Government Grants (Topic 832): Accounting for Government Grants Received by Business Entities

Cette norme ASU présente des directives comptables exhaustives pour les subventions publiques reçues par les entités commerciales en élargissant le champ d’application du Topic 832 au-delà des exigences de divulgation uniquement pour inclure la comptabilisation, l’évaluation, la présentation et la divulgation. Les principales dispositions établissent que les subventions publiques ne doivent pas être comptabilisées tant qu’il n’est pas probable que la Compagnie se conformera aux conditions liées à la subvention et que celle-ci sera reçue. La norme ASU fournit également des directives sur la comptabilisation des subventions liées aux bénéfices et des subventions liées aux actifs, y compris les méthodes de présentation acceptables, et introduit des exigences de divulgation plus strictes visant à améliorer la transparence et la comparabilité de l’information relative aux subventions publiques.

Les modifications de cette norme ASU s’appliquent aux périodes de déclaration annuelles commençant après le 15 décembre 2028, y compris aux périodes intermédiaires comprises dans ces exercices. L’adoption anticipée est permise. Les modifications prévues par cette norme peuvent être adoptées en utilisant une approche de transition prospective, rétrospective modifiée ou entièrement rétrospective, en fonction de la nature des subventions et de l’approche de transition choisie.

La Compagnie évalue l’effet que l’adoption de cette norme ASU aura sur l’information à fournir dans ses États financiers consolidés.

ASU 2025-06 Intangibles – Goodwill and Other Internal-Use Software (Subtopic 350-40)

Cette norme ASU modernise la comptabilisation des logiciels à usage interne en supprimant les références aux étapes normatives et séquentielles du développement des logiciels. Selon les principales dispositions, la capitalisation commence lorsque la direction autorise le projet de logiciel et s’engage à le financer, et qu’il est probable que le projet sera mené à terme et utilisé conformément à l’usage prévu. La norme présente également des exigences accrues en matière d’informations à fournir, harmonisant la présentation des logiciels à usage interne avec celle des immobilisations corporelles. Elle regroupe en outre les lignes directrices relatives au développement de sites Web en les intégrant au cadre applicable aux logiciels à usage interne.

Les modifications prévues par cette norme ASU s’appliquent aux périodes de déclaration annuelles commençant après le 15 décembre 2027, y compris aux périodes intermédiaires comprises dans ces exercices. L’adoption anticipée est permise. Les modifications prévues par cette norme doivent être adoptées soit de manière prospective, soit de manière rétrospective, soit en utilisant une approche de transition modifiée basée sur l’état d’avancement du projet et la capitalisation antérieure.

La Compagnie évalue l’effet que l’adoption de cette norme ASU aura sur l’information à fournir dans ses États financiers consolidés.

ASU 2024-03 Disaggregation of Income Statement Expenses (Subtopic 220-40)

Cette norme ASU a pour but de permettre aux parties prenantes de mieux comprendre les charges d’une entité et d’améliorer leur capacité à évaluer la performance, à prévoir les charges et à évaluer le potentiel de flux de trésorerie futurs de l’entité. La norme modifie les règles relatives à l’information à fournir sur les charges de l’état des résultats et exige que les entités commerciales du secteur public subdivisent et présentent, sous forme de tableau dans les notes aux états financiers, les catégories spécifiques de charges contenues dans certains postes de charges de l’état des résultats; qu’elles intègrent certains montants qui devaient déjà être présentés en vertu des PCGR actuels dans les nouvelles exigences de subdivision; et qu’elles fournissent des descriptions qualitatives des montants restants qui n’ont pas été subdivisés de façon distincte. En outre, la norme ASU exige que les entités commerciales du secteur public indiquent le montant total des coûts de vente et, pour les périodes de déclaration annuelles, la définition de ces coûts de vente selon l’entité. Cette norme ne modifie ni ne supprime les exigences actuelles en matière d’information à fournir sur les postes de charges des États consolidés des résultats.

Les modifications de cette norme ASU s’appliquent aux périodes de déclaration annuelles commençant après le 15 décembre 2026 et aux périodes de déclaration intermédiaires commençant après le 15 décembre 2027. L’adoption anticipée est permise. Les modifications prévues par cette norme doivent être appliquées soit de façon prospective aux États financiers consolidés publiés pour les périodes de déclaration ultérieures à la date d’entrée en vigueur, soit de façon rétrospective à une ou à toutes les périodes antérieures présentées dans les États financiers consolidés.

La Compagnie évalue les effets que l’adoption de cette norme ASU aura sur l’information à fournir dans ses États financiers consolidés.

D’autres normes ASU récemment publiées et devant être appliquées le ou après le 31 décembre 2025 ont été évaluées par la Compagnie et ne devraient pas avoir une incidence significative sur les États financiers consolidés de la Compagnie.

3 – Acquisition d'entreprise

Iowa Northern Railway Company

Le 6 décembre 2023, la Compagnie a acquis les actions de l’Iowa Northern Railway Company (IANR), un chemin de fer d’intérêt local de classe III qui détient en propriété et loue environ 175 milles de parcours dans le nord-est de l’Iowa qui sont reliés au réseau ferroviaire américain du CN. Le CN a versé 230 M$ US (312 M$), y compris les coûts de transaction à ce jour. L’IANR transporte de nombreux produits vers les marchés agricoles et industriels du nord du Midwest, notamment des biocarburants et des céréales. Cette opération représente une excellente occasion de soutenir la croissance des entreprises locales en créant un service à transporteur unique vers des destinations nord-américaines, tout en préservant l’accès aux options des transporteurs existants.

Les actions de l’IANR ont été déposées dans une fiducie indépendante ayant droit de vote pendant que le Surface Transportation Board (STB) des États-Unis examinait la demande de la Compagnie de prendre le contrôle de l’IANR. Pendant ce temps, les activités de l’IANR ont continué d’être gérées par sa direction actuelle et la Compagnie ne pouvait pas exercer de contrôle quotidien. Par conséquent, la Compagnie a comptabilisé son investissement dans l’IANR à son coût d’acquisition selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation.

Le 14 janvier 2025, le STB a rendu une décision définitive approuvant la demande du CN visant à prendre le contrôle de l’IANR, sous réserve de certaines conditions. La Compagnie a pris le contrôle de l’IANR le 1er mars 2025 (date de prise de contrôle) et a commencé à consolider l’IANR à cette date, comptabilisant l’acquisition comme un regroupement d’entreprises réalisé par étapes. La Compagnie a décomptabilisé son investissement antérieur dans l’IANR selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation de 320 M$ au 1er mars 2025 et l’a réévalué à sa juste valeur de 344 M$ à la date de prise de contrôle, ce qui a donné lieu à un gain net de réévaluation de 24 M$, comptabilisé au poste Autres produits de l’État consolidé des résultats. La juste valeur de la participation précédemment détenue dans l’IANR a été déterminée à l’aide d’une méthode d’actualisation des flux de trésorerie, qui intègre les meilleures estimations de la Compagnie quant à diverses hypothèses, notamment en ce qui a trait aux taux d’actualisation, aux taux de croissance et aux multiples de valeur terminale.

Le Bilan consolidé de la Compagnie comprend les actifs et les passifs de l’IANR à la date de prise de contrôle et, depuis cette date, les résultats d’exploitation de l’IANR sont inclus aux résultats d’exploitation de la Compagnie. La Compagnie n’a pas fourni d’information pro forma relative aux périodes antérieures à la date de prise de contrôle, car le montant de l’acquisition n’était pas important.

Le tableau suivant présente un résumé de la répartition définitive du prix d’achat final avec la juste valeur au moment de la date de prise de contrôle de la participation précédemment détenue dans l’IANR, ainsi que les montants comptabilisés pour les actifs identifiables acquis et les passifs pris en charge au moment de la date de prise de contrôle :

(en millions) 1er mars 2025 Contrepartie Juste valeur de l’investissement précédemment détenu selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation 1) 344 $ Montants constatés au titre des actifs identifiables acquis et des passifs pris en charge (1) Actifs à court terme 10 $ Immobilisations 426 Autres actifs à long terme 10 Passifs à court terme (20 ) Passifs d’impôts différés (90 ) Autres passifs à long terme (23 ) Total des actifs nets identifiables 2) 313 $ Écart d’acquisition 3) 31 $





1) À la date de prise de contrôle, la juste valeur de la participation précédemment détenue dans l’IANR et la répartition du prix d’achat associée qui ont été établies par la Compagnie étaient préliminaires et pourraient changer au cours de la période d’évaluation, qui peut aller jusqu’à un an après la date de prise de contrôle. Au quatrième trimestre de 2025, compte tenu de l’information à jour dont disposait la Compagnie, la juste valeur des actifs nets acquis a été augmentée de 2 M$ pour refléter des modifications négligeables apportées à certains actifs et passifs, ce qui a entraîné une diminution de l’écart d’acquisition du même montant. La juste valeur de la participation précédemment détenue dans l’IANR et la répartition du prix d’achat associée qui ont été établies par la Compagnie sont maintenant définitives. 2) Comprend les actifs et les passifs liés au titre de droits d’utilisation liés aux contrats de location-exploitation. Il n’y avait pas d’actifs incorporels identifiables. 3) L’écart d’acquisition lié au regroupement d’entreprises est principalement attribuable à la plus-value que représente l’exploitation d’une entreprise bien établie. L’écart d’acquisition n’est pas déductible aux fins de l’impôt.

Les justes valeurs définitives des immobilisations ont été calculées à l’aide de techniques d’évaluation, notamment l’approche par le marché et l’approche par le coût. Les principales hypothèses utilisées pour calculer la juste valeur définitive des immobilisations étaient principalement associées à une sélection d’actifs comparables et à l’inflation.

4 – Événement subséquent

Offre publique de rachat (OPR) dans le cours normal des activités

Le 30 janvier 2026, la Compagnie a annoncé que son Conseil d’administration a approuvé une nouvelle OPR permettant le rachat jusqu’à concurrence de 24,0 millions d’actions ordinaires entre le 4 février 2026 et le 3 février 2027.