Redevances OR nomme M. Kevin Thomson au sein de son conseil d'administration et fournit une mise à jour supplémentaire de celui-ci

MONTRÉAL, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Kevin Thomson au poste d'administrateur indépendant au sein de son conseil d'administration (le « conseil »). Parallèlement, la Société annonce que M. William Murray John a démissionné de son poste d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.

M. Kevin Thomson apporte plus de 40 ans d'expérience en matière de fusions et acquisitions stratégiques dans le secteur minier. Plus récemment, M. Thomson a occupé le poste de vice-président exécutif principal, affaires stratégiques, chez Barrick Gold Corporation (« Barrick »), où il a été impliqué dans tous les dossiers d'importance stratégique, notamment la gestion de négociations complexes, l'élaboration de la stratégie d'entreprise de Barrick, la participation à des dossiers juridiques complexes et ceux liés à la gouvernance. Avant de rejoindre Barrick en 2014, M. Thomson était associé principal chez Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (« Davies Ward ») et l'un des principaux avocats spécialisés en fusions et acquisitions au Canada, où il a conseillé bon nombre des sociétés publiques les plus importantes et les plus prospères du Canada dans le cadre de plusieurs transactions de premier plan dans le secteur. Il a également été un conseiller stratégique et juridique clé pour plusieurs grandes entreprises privées du pays. M. Thomson est l'un des avocats spécialisés en valeurs mobilières les plus éminents du Canada. Avant de rejoindre Barrick, il a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction et le conseil d'administration de Barrick en tant que conseiller stratégique clé depuis 1995. En outre, il a également été le membre le plus ancien du comité chargé de la gestion du cabinet Davies Ward. M. Thomson a obtenu un baccalauréat ès arts (avec distinction) en histoire de l'Université Queen's en 1979 et un baccalauréat en droit de la faculté de droit de l'Université Queen's en 1982.

M. William Murray John a été nommé au conseil d'administration en tant que membre indépendant en février 2020. Pendant cette période, M. John a siégé au comité de gouvernance, des mises en candidature et de développement durable, et a également joué un rôle essentiel au sein du comité indépendant d'examen des investissements de Redevances OR. La Société remercie M. John pour ses nombreuses contributions précieuses pendant son mandat au sein du conseil d'administration et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs.

M. Norman MacDonald, président du conseil d'administration de Redevances OR, a déclaré : « Murray a été un membre indépendant clé du conseil d'administration de Redevances OR pendant six ans. Au cours de cette période, la société a largement bénéficié de sa combinaison unique d'expertise technique et de gestion de portefeuille d'investissement. Bien que son point de vue technique nous manquera, nous adaptons la composition de notre conseil d'administration afin de refléter les besoins stratégiques en constante évolution de la Société. À cette fin, nous sommes ravis d'accueillir Kevin Thomson, qui apporte un ensemble de compétences distinctes et complémentaires. Les 40 années d'expérience de Kevin dans la gestion de négociations juridiques complexes et de stratégies d'entreprise au plus haut niveau de l'industrie minière seront inestimables pour Redevances OR, alors que la Société continue de mettre en œuvre sa stratégie de croissance mondiale. Nous nous réjouissons à l'avance de ses perspectives stratégiques et de ses contributions futures. »

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.