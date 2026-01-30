Aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Fast Ejendom Danmark Fast Ejendom Danmark

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse32.196204,936.597.834
26. januar 2026420216,0090.720
27. januar 2026390218,0085.020
28. januar 2026390218,0085.020
29. januar 2026400216,0086.400
30. januar 2026400216,0086.400
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner34.196205,627.031.394

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 86.659 stk., svarende til 3,26% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
420FED.CO21620260126 11:28:14.653535XCSE
253FED.CO21820260127 11:00:33.655389XCSE
137FED.CO21820260127 11:00:33.655389XCSE
250FED.CO21820260128 16:43:05.230269XCSE
100FED.CO21820260128 16:43:05.230269XCSE
40FED.CO21820260128 16:43:05.230269XCSE
400FED.CO21620260129 14:12:58.399051XCSE
400FED.CO21620260130 12:00:50.143755XCSE


Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse nr 5 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)

Recommended Reading

  • January 23, 2026 08:03 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram
  • January 16, 2026 08:48 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram