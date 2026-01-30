Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|32.196
|204,93
|6.597.834
|26. januar 2026
|420
|216,00
|90.720
|27. januar 2026
|390
|218,00
|85.020
|28. januar 2026
|390
|218,00
|85.020
|29. januar 2026
|400
|216,00
|86.400
|30. januar 2026
|400
|216,00
|86.400
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|34.196
|205,62
|7.031.394
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 86.659 stk., svarende til 3,26% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|420
|FED.CO
|216
|20260126 11:28:14.653535
|XCSE
|253
|FED.CO
|218
|20260127 11:00:33.655389
|XCSE
|137
|FED.CO
|218
|20260127 11:00:33.655389
|XCSE
|250
|FED.CO
|218
|20260128 16:43:05.230269
|XCSE
|100
|FED.CO
|218
|20260128 16:43:05.230269
|XCSE
|40
|FED.CO
|218
|20260128 16:43:05.230269
|XCSE
|400
|FED.CO
|216
|20260129 14:12:58.399051
|XCSE
|400
|FED.CO
|216
|20260130 12:00:50.143755
|XCSE
Vedhæftet fil