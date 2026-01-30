Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 32.196 204,93 6.597.834 26. januar 2026 420 216,00 90.720 27. januar 2026 390 218,00 85.020 28. januar 2026 390 218,00 85.020 29. januar 2026 400 216,00 86.400 30. januar 2026 400 216,00 86.400 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 34.196 205,62 7.031.394

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 86.659 stk., svarende til 3,26% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 420 FED.CO 216 20260126 11:28:14.653535 XCSE 253 FED.CO 218 20260127 11:00:33.655389 XCSE 137 FED.CO 218 20260127 11:00:33.655389 XCSE 250 FED.CO 218 20260128 16:43:05.230269 XCSE 100 FED.CO 218 20260128 16:43:05.230269 XCSE 40 FED.CO 218 20260128 16:43:05.230269 XCSE 400 FED.CO 216 20260129 14:12:58.399051 XCSE 400 FED.CO 216 20260130 12:00:50.143755 XCSE





