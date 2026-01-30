Merit übernimmt Synchro Marketing zur Stärkung seiner weltweiten Führungsposition im Bereich Vertriebs-Incentives für die Automobil-, Öl- und Gasindustrie                

RIAD, Saudi-Arabien, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen einer strategischen Maßnahme zur Beschleunigung seiner globalen Expansion hat Merit, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen im Bereich Engagement und Incentives mit Hauptsitz in Riad, die Übernahme von Synchro Marketing bekanntgegeben. Synchro Marketing ist ein australischer Marktführer für Vertriebs-Incentive-Programme für die Automobil-, Öl- und Gasindustrie.

Diese Akquisition unterstreicht das Bestreben von Merit, eine voll integrierte globale Plattform für Incentives und Engagement aufzubauen. Durch die Kombination der tiefgreifenden Expertise und langjährigen Beziehungen von Synchro im australischen Markt stärkt Merit seine branchenspezifischen Kapazitäten, erweitert seine Präsenz in der APAC-Region und unterstützt seine Ambitionen bei der Erschließung wichtiger globaler Märkte.

„Diese Übernahme stärkt unsere Kompetenzen und beschleunigt unsere nächste Wachstumsphase“, erklärte Julie Barbier-Leblan, Group CEO und Mitbegründerin von Merit. „Sie spiegelt unser Bestreben wider, eine fortschrittliche Engagement-Infrastruktur von Saudi-Arabien aus aufzubauen und diese global zu skalieren. Synchro verfügt über außergewöhnliche Expertise in einigen der anspruchsvollsten Vertriebsumfeldern der Welt, was die globale Plattform von Merit, die auf Skalierbarkeit, Data Intelligence und messbare Wirkung ausgelegt ist, ideal ergänzt.“

Mark McCowan, CEO von Synchro Marketing, fügte hinzu: „Der Zusammenschluss mit Merit erweitert unser Angebot für unsere Kunden durch globale Reichweite, leistungsstärkere Technologie und skalierbare Incentive-Programme, während wir gleichzeitig dem performanceorientierten Ansatz von Synchro treu bleiben. Die Zielstrebigkeit und das Tempo der Transformation in Saudi-Arabien sind beeindruckend.“

Synchro Marketing wird weiterhin unter der aktuellen Führung operieren und gleichzeitig in die globale Plattform von Merit integriert. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von Incentive-Programmen für Händlernetze und Vertriebspartner in der Automobil-, Öl- und Gasbranche sowie einer bewährten Erfolgsbilanz bei der Betreuung globaler Marken wie Toyota, Lexus und ExxonMobil, stärkt Synchro die Fähigkeit von Merit, seine B2B-Loyalty-Lösungen auszubauen.

Durch diese Übernahme wird Merit den Einsatz datengesteuerter und KI-gestützter Engagement-Modelle forcieren und länderübergreifende Programme in verschiedenen Währungen über eine einheitliche Plattform ermöglichen. Damit wird sichergestellt, dass globale Kunden Konsistenz, Compliance und skalierbare Performance erreichen.

Dieser Meilenstein spiegelt das langfristige Engagement von Merit in Saudi-Arabien und die Ausrichtung auf die Vision 2030 wider. Seit der Verlegung des Hauptsitzes nach Riad im Rahmen des NTDP Relocate-Programms im Jahr 2023 hat Merit das Königreich als seine globale Drehscheibe positioniert. Im Jahr 2025 schloss Merit eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar unter der Führung von Al Istithmar Capital und Tech Invest Com ab.

Über Merit

Merit ist ein globales Technologieunternehmen im Bereich Engagement und Incentives, das in über 160 Ländern tätig ist. Es ermöglicht Unternehmen, branchenübergreifend Vertriebs-Incentives sowie Loyalty- und Engagement-Programme zu entwerfen, zu betreiben und zu skalieren.

Merit.

Eine globale Plattform für lokales Engagement.

Vielfältige Branchen.

Messbare Wirkung.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fd302db-a3f8-4c94-9b3d-84134a33c4dd