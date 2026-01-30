Merit acquiert Synchro Marketing pour renforcer son leadership mondial dans le domaine des incitations commerciales pour les secteurs automobile, pétrolier et gazier                

RIYAD, Arabie saoudite, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre d’une initiative stratégique visant à accélérer son expansion mondiale, Merit, une société internationale spécialisée dans les technologies d’engagement et d’incitation dont le siège social est situé à Riyad, a annoncé l’acquisition de Synchro Marketing, leader australien des programmes d’incitation commerciale dans les secteurs de l’automobile et du pétrole et du gaz.

Cette acquisition souligne l’engagement de Merit à construire une plateforme mondiale intégrée dédiée à l’incitation et à l’engagement, en renforçant ses capacités sectorielles grâce à la combinaison de l’expertise approfondie de Synchro et de ses relations de longue date sur le marché australien, tout en élargissant sa présence dans la région APAC et en soutenant ses ambitions sur les principaux marchés mondiaux.

« Cette acquisition renforce nos capacités et accélère notre prochaine phase de croissance », a déclaré Julie Barbier-Leblan, PDG du groupe et cofondatrice de Merit. « Elle reflète notre engagement à mettre en place une infrastructure d’engagement avancée depuis l’Arabie saoudite et à la déployer à l’échelle mondiale. Synchro apporte une expertise exceptionnelle dans certains des environnements commerciaux les plus exigeants au monde, qui complète la plateforme mondiale de Merit conçue pour l’évolutivité, l’intelligence des données et l’impact mesurable. »

Mark McCowan, PDG de Synchro Marketing, a ajouté : « Rejoindre Merit nous permet d’améliorer ce que nous pouvons offrir à nos clients, notamment une portée mondiale, une technologie plus solide et des programmes d’incitation évolutifs, tout en restant fidèles à l’approche axée sur la performance de Synchro. L’ambition et la rapidité de transformation de l’Arabie saoudite sont impressionnantes. »

Synchro Marketing continuera d’opérer sous sa direction actuelle tout en s’intégrant à la plateforme mondiale de Merit. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans la conception et la gestion de programmes d’incitation pour les réseaux de concessionnaires et les partenaires de distribution dans les secteurs de l’automobile et du pétrole et du gaz, et d’un historique éprouvé au service de marques mondiales telles que Toyota, Lexus et ExxonMobil, Synchro renforce la capacité de Merit à développer ses solutions de fidélisation B2B.

Grâce à cette acquisition, Merit renforcera le déploiement de modèles d’engagement basés sur les données et l’intelligence artificielle et permettra la mise en œuvre de programmes multinationaux et multidevises via une plateforme unifiée, garantissant ainsi à ses clients internationaux cohérence, conformité et performances évolutives.

Cette étape clé reflète l’engagement à long terme de Merit envers l’Arabie saoudite et son alignement avec la Vision 2030. Depuis l’établissement de son siège à Riyad dans le cadre du programme NTDP Relocate Program en 2023, Merit a positionné le Royaume comme son pôle mondial. En 2025, Merit a finalisé une levée de fonds de série B de 40 millions de dollars menée par Al Istithmar Capital et Tech Invest Com.

À propos de Merit

Merit est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans l’engagement et les programmes d’incitation, opérant dans plus de 160 pays et permettant aux organisations de concevoir, d’exploiter et de déployer à grande échelle des programmes d’incitation commerciale, de fidélisation et d’engagement dans tous les secteurs.

Merit.

Une plateforme mondiale pour un engagement local.

Plusieurs secteurs.

Impact mesurable.

