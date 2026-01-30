Largeur importante de sulfures semi-massifs contenant du zinc, de l'argent et de l'or recoupés sur la propriété à redevance de Globex

TORONTO, 30 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer les actionnaires au sujet d'une annonce récente par TomaGold Corporation (LOT-TSXV, TOGOF-OTCPK) concernant les résultats de forage de deux trous réalisés sur la propriété Berrigan, située à l'ouest de la ville de Chibougamau, au Québec, sur laquelle Globex conserve une redevance brute de deux pour cent (2 %) sur les métaux.

Tomagold Gold Corporation a publié les résultats des forages TOM-25-015 et TOM-25-014 comme suit :

Forage TOM-25-015 (à partir de 451,20 m) : 0,82 g/t Au, 3,21 g/t Ag et 1,97 % Zn sur 98,5 Y compris: 4,69 g/t Au, 18,8 g/t Ag et 4,78 % Zn sur 4,90 m Y compris: 0,90 g/t Au, 3,48 g/t Ag et 3,12 % Zn sur 49,35 m Y compris: 1,34 g/t Au, 5,91 g/t Ag et 4,12 % Zn sur 14,60 m, 0,88 g/t Au, 3,85 g/t Ag et 5,82 % Zn et 1,63 g/t Au, 5,26 g/t Ag et 7,43 % Zn sur 6,20 m

(à partir de 451,20 m) :

Le trou de forage TOM-25-015 confirme la découverte d’une nouvelle zone importante de sulfures semi-massifs, nommée Berrigan Deep, qui reste ouverte en profondeur

Forage TOM-25-014 (à partir de 185 m): 4,94 g/t Au, 56,44 g/t Ag et 4,55 % Zn sur 2,10 m



Pour plus de détails, les actionnaires peuvent consulter le communiqué de presse de TomaGold ici.

TomaGold, a déclaré : « Le forage TOM-25-015 transforme véritablement le projet minier Berrigan et met en évidence une nouvelle zone de sulfures semi-massifs qui s’étend en profondeur sous les zones connues. Ce résultat très encourageant suggère la présence d’un important système minéralisé qui demeure ouvert en profondeur. »

Les trous de forage contiennent une minéralisation secondaire importante composée d'argent et d'or. Le tableau ci-dessous présente la répartition des résultats d'analyse individuels.

Résultats des trous de forage TOM-025-014 et TOM-025-015 sur le projet minier Berrigan

Forage De

(m) À

(m) Longueur

(m) Au

(g/t) Ag

(g/t) Cu

(ppm) Zn

% TOM-25-014 185,00 187,10 2,10 4,94 56,44 545 4,55 238,70 239,85 1,15 2,63 22,20 1590 10,40 251,20 252,60 1,40 7,44 37,30 552 8,04 405,30 406,70 1,40 1,13 13,15 655 9,25 423,30 426,30 3,00 0,07 5,45 493 1,57 451,50 457,50 6,00 0,08 3,45 77 0,79 TOM-25-015 132,55 141,00 8,45 0,51 5,51 338 1,66 155,70 157,70 2,00 4,66 26,90 684 10,28 182,10 202,20 20,10 0,36 3,20 265 0,77 451,20 549,70 98,50 0,82 3,21 386 1,97 Y compris 452,20 457,10 4,90 4,69 18,80 2897 4,79 Et y compris 500,35 549,70 49,35 0,90 3,48 310 3,12 Y compris 521,00 535,60 14,60 1,34 5,91 420 4,11 Y compris 537,85 541,10 3,25 0,88 3,85 529 5,82 Y compris 542,00 548,20 6,20 1,63 5,26 511 7,43

Remarque :

Les largeurs indiquées correspondent aux longueurs des carottes. La largeur réelle est estimée à environ 80-85 % de la longueur de la carotte, selon les angles de déviation.





Trou de forage TOM-25-015 : une découverte majeure en profondeur





Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géologue professionnel, président exécutif et chef de la direction de Globex, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) en vertu de la norme NC 43-101.

