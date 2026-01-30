COURTOIS SA : Date et lieu Assemblée Générale 2026

 | Source: COURTOIS COURTOIS

COURTOIS S.A.

La société COURTOIS SA vous informe que la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires aura lieu le 21 mai 2026 à 15 h 30 dans les salons de l’Hôtel :
« Novotel Toulouse Centre Wilson - 15 Place Wilson - 31 000 TOULOUSE »

Cette information se trouve sur le site Internet
 « http://www.courtois-sa.com » sous la rubrique :

  • Informations réglementées « Communiqués et autres informations »

et a été transmise à l’AMF le 30 janvier 2026.

A Toulouse, le 30 janvier 2026

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 673 940 €
Siège Social : 3, rue Mage- BP 48531 - 31685 TOULOUSE CEDEX 6
Tél. :05.62.26.73.22
Contact : accueil@courtois.fr
http://www.courtois-sa.com
540.802 105 R .C.S  TOULOUSE

