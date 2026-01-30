Xometry sponsert Langstreckenfahrer Alexander Jacoby auf den wichtigsten Rennstrecken in Europa, Großbritannien und Asien in der Saison 2026

MÜNCHEN, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ: XMTR), der globale KI-gestützte Marktplatz, der Einkäufer und Anbieter der Auftragsfertigung vernetzt, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Langstreckenrennfahrer Alexander Jacoby für die Saison 2026 offiziell sponsern wird und damit die bereits 2025 bestehende Partnerschaft verlängert. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Team CLX Motorsport wird Jacoby in der Asian Le Mans Series, dem Michelin Le Mans Cup und der European Le Mans Series (ELMS) an den Start gehen.

Der brasilianisch-amerikanische Pilot Jacoby, der bereits in der Formel 4 Erfolge feiern konnte, verbindet den rasanten Formelsport mit Langstreckenrennen. Er weiß, disziplinierte Umsetzung mit technischer Präzision zu vereinen – Qualitäten, die den eigenen Anspruch von Xometry an exzellente Fertigung widerspiegeln. Im Rahmen der Asian Le Mans Series haben Jacoby und das Team CLX Motorsport auf dem Sepang International Circuit in Malaysia bereits einen ersten Sieg errungen.

„Bei den Rennen der Le Mans Series mit CLX Motorsport, einer der weltweit führenden Meisterschaften für Prototypen, agiert Jacoby mit jener Präzision, Schnelligkeit und technischen Konstanz, die über Stunden hinweg über den Erfolg entscheiden“, so Dmitry Kafidov, General Manager von Xometry Europe. „Das ist genau die Mentalität, für die wir bei Xometry stehen, und wir sind stolz darauf, Jacoby bei seinen Wettkämpfen auf höchstem Niveau zu unterstützen.“

„Ich bin unglaublich stolz, einen globalen Technologieführer wie Xometry an meiner Seite zu haben, während das Team auf einigen der anspruchsvollsten Rennstrecken in Europa und Asien antritt“, so Jacoby. „Xometrys Einsatz für Innovation deckt sich mit meinem eigenen Ansatz auf der Rennstrecke: immer danach streben, besser zu werden, Probleme zu lösen und die Grenzen des Möglichen zu erweitern.“

Rennkalender und Highlights 2026

Jacobys Saison umfasst die legendärsten Rennstrecken der Welt, darunter:

Asian Le Mans Series: (Bereits im Gange) – Sepang, Dubai und Abu Dhabi

(Bereits im Gange) – Sepang, Dubai und Abu Dhabi Michelin Le Mans Cup: Verschiedene europäische Rennstrecken

Verschiedene europäische Rennstrecken European Le Mans Series: Wichtige Stationen in Barcelona, Spa-Francorchamps und Portimão





Folgen Sie Alexander auf Instagram.

Über Xometry

Xometrys (NASDAQ: XMTR) KI-gestützter Marktplatz, die beliebte industrielle Beschaffungsplattform Thomasnet® und eine Reihe cloudbasierter Services digitalisieren die Fertigungsindustrie in hohem Tempo. Xometry stellt Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen, und optimiert den Beschaffungsprozess für Einkäufer durch Echtzeitpreise und Lieferzeitangaben. Weitere Informationen finden Sie unter xometry.com und xometry.eu.

